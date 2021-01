Horóscopo do dia (06/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação pragmática

Marte entra em Touro. Nossa motivação para agir ganha um tom mais pragmático e realista. Esse Marte só age se tiver a certeza que a conquista será algo de real valor. Ação mais pacífica. A Lua entra na fase Minguante em Libra, nos pedindo mais calma e mais desapego da necessidade de agradar o outro.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu regente, Marte, lhe pede agora ação mais voltada para o mundo prático e finanças. Hora de ativar seus talentos e recursos para ganhar mais. Seu lado guerreiro lhe pede conquista de seu espaço no mundo. A Lua Minguante lhe relembra de não focar tanto no outro, mas buscar a força de seus valores com Marte.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A entrada de Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz muito mais aguerrido, individual e assertivo. Estará mais firme em seus posicionamentos e no uso da ação pessoal. Os tempos não são exatamente da típica calmaria taurina com Marte, urano e Lilith transitando por aqui. Sair da zona de conforto pode trazer boas conquistas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este será um período de agir nas questões subjetivas, emocionais e subconscientes. Correr atrás dos complexos, dificuldades e dores antes que elas venham até você. Ótimo para processos terapêuticos. Também sua ação lhe pedirá mais sensibilidade e afinamento com o lado espiritual. Ação mais interna, magnética e sutil.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua ação se volta para a mobilização social e coletiva. Estará mais audacioso e irreverente na maneira como se apresenta. Audácia de trazer as questões à tona. Pode carecer de maior senso de individualidade nas relações de amizade, mas também terá maior força de liderança com grupos. Busque ações amplas e coletivas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua força de ação se volta para a carreira e projeção pública. Estará mais confiante no seu senso de valor próprio e lutará por isso. Busque maior proatividade no trabalho. Terá necessidade de ter liberdade de ação neste setor, mas cuidado para não pisar nos calos alheios. Seja fiel ao seu senso de valor aplicado à ação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua ação estará mais ampla, pedindo liberdade e expansão. Será preciso canalizar essa vontade para que não seja colocada para fora de maneira impulsiva. Mas você pode e deve ser mais livre. Agir de acordo com seus princípios e eixo ético será fundamental neste período. A força de sua fé e otimismo lhe levarão para o campo da ação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Haverá maior proatividade no reino das emoções. Estará sentindo tudo com mais intensidade, mas lembre-se de usar um senso de ação pragmática para se lidar com este tipo de emoção. Sua energia sexual também está bem alta e ativa. Busque canalizar toda essa força em ações práticas e que lhe agreguem valor pessoal e conjunto. Pode ter que ser forte por si e pelo outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A ação passa agora muito pelo terreno das parcerias e do amor para você. Sua necessidade de conquista pode ser alta, assim como a de delimitar seu espaço neste terreno. Raivas não trabalhadas nas relações precisam ser revisadas com o pragmatismo e centramento taurinos. As ações cooperativas podem gerar bons resultados.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua força para trabalhar e gerar valor a partir disso está em alta. Terá muita força para executar as tarefas do trabalho e do serviço doméstico. Foco em agir em prol daquilo que gosta de fazer. Também excelente para atividades físicas mais vigorosas. Sua força canalizada em serviço e produtividade será valiosa neste período.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua força de ser assertivo e delimitar o próprio espaço se faz alta neste período. Demonstre o valor de seu coração, de quem você é verdadeiramente. Firmeza de personalidade. Sua força criativa se faz intensa e pede respaldo prático. Os romances podem estar mais intensos, assim como um senso de aventura e coragem.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A ação no seu caso precisa ser pessoal e interna. Busque entender suas motivações pessoais, raivas e reatividades sob uma luz pragmática. A necessidade de ter seu próprio espaço e/ou lar que seja a sua cara se faz alto. Independência emocional. Saber os limites justos entre você mesmo e os outros se faz fundamental.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua força intelectual se faz intensa neste período. Busque entender e afirmar mais suas próprias ideias. Estará mais argumentativo e sua mente assertiva. Momento importante para se fazer escolhas baseadas no seu senso de valor próprio. Busca por novas áreas de estudo e comunicação.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com