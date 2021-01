Horóscopo do dia (03/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Cumprindo tarefas

O sextil do Sol em Capricórnio com Ceres em Peixes nos lembra que devemos ter compromisso no cumprimento de nossas tarefas materiais e espirituais. Estamos mais ligados ao serviço que aprimora e nos faz evoluir. Também a entrada da Lua em Virgem traz segurança neste sentido.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe faz muito consciente de seus deveres e obrigações. Todavia, é relembrado que também deve trabalhar e lapidar sua sensibilidade, espiritualidade e mundo emocional. Busque ter uma visão mais espiritualizada para com suas obrigações e seu caminho na vida material. A Lua em Virgem lhe traz segurança para trabalhar e servir.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período lhe traz muita consciência de seus princípios na vida e do compromisso que deve ter para com tal esfera da vida. Mas também é relembrado que deve trabalhar pelo coletivo, cultivar amizades com sensibilidade e estar à serviço do coletivo, sendo fiel àquilo que acredita. A Lua em Virgem traz segurança de si mesmo e sua capacidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe traz muita consciência de suas emoções profundas, daquilo que precisa ser “reciclado” em si mesmo. Seu compromisso com a análise emocional é muito importante, mas também é relembrado de realizar suas obrigações no mundo. Justamente essa lapidação emocional pode lhe abrir portas. A Lua em Virgem traz para você familiaridade e introspecção.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz muita consciência do outro em sua vida, das relações sociais e românticas. Seu senso de compromisso será alto, porém também é relembrado de cultivar mais fé e entrega na vida. Acreditar mais nas possibilidades, trabalhar em prol do aprimoramento espiritual. A Lua em Virgem lhe traz sensibilidade no pensar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz muita consciência da vida material, trabalho, corpo, saúde e de sua capacidade de servir com compromisso. Todavia, também é lembrado de cultivar, lapidar e se nutrir do contato afetivo e/ou sexual. Este contato emocional pode ser muito restaurador e lhe dar forças para progredir na matéria. A Lua em Virgem lhe traz segurança em seus valores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período lhe traz muita consciência de sua individualidade, criatividade e capacidade de liderar sua vida com compromisso e força. Mas é relembrado que precisa lapidar as arestas emocionais das relações e mesmo se nutrir da troca com outras pessoas. Saiba se relacionar, mas sem sair do próprio eixo. A Lua em Virgem aumenta sua sensibilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período lhe traz muita consciência de sua vida pessoal, familiar, lar, ancestralidade e maternidade. Deve lidar com esta área com maturidade e compromisso. Todavia, também é lembrado de que precisa cuidar da esfera material, do cuidado com o mundo, limpeza, organização e trabalho. A Lua em Virgem lhe traz um senso de propósito espiritual.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz muita consciência de seus padrões mentais, da necessidade de amadurecer sua comunicação, falando aquilo que é útil e com senso de autoridade. Todavia é lembrado que pode se nutrir com mais alegria, espontaneidade e prazer na vida. A Lua em Virgem lhe traz maior segurança no senso de comunicação e cuidado com o coletivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz muita consciência de seus valores, do compromisso que deve ter em trabalhar pelo sucesso material e se pautar nos próprios valores, se cuidando e se amando mais. Todavia, também é relembrado que a esfera familiar e compartilhada pede cuidado e atenção. A Lua em Virgem lhe traz segurança na sua capacidade profissional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz muito consciência de si próprio, de suas motivações pessoais, de seu poder e individualidade. Você está brilhando na execução de seus compromissos. Todavia, é relembrado de se nutrir de mais bom humor, flexibilidade e adaptabilidade. A Lua em Virgem lhe traz maior senso de expansão e fé na vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz grande consciência de sua responsabilidade espiritual, emocional e psicológica. Este setor deve ser lapidado, otimizado e olhado com seriedade e compromisso. Todavia, é relembrado de trabalhar em prol da vida material, do sucesso financeiro e prosperidade. O compromisso com a lapidação emocional facilitará esta melhora material. A Lua em Virgem lhe traz mais segurança na transformação e lapidação emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz grande consciência de seu papel social, dos grupos e amizades, da inovação e vanguarda. Tudo isso carece de seu senso de responsabilidade e trabalho. Todavia, é relembrado de se nutrir também de sua individualidade, de fazer coisas para si mesmo. A Lua em Virgem lhe traz segurança emocional nas relações.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com