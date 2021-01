Horóscopo do dia (02/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Energia feminina forte

A Lua Cheia em Leão faz trígono a Vênus em Sagitário. Dois arquétipos femininos em signos de fogo nos trazem confiança e força na expressão emocional e romântica. Estamos mais seguros de nós mesmos, de nossas emoções e de como trocamos afeto com os outros. Essa força feminina forte traz sensibilidade com liberdade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A segurança que sentirá em suas emoções hoje será forte e lhe permitirá buscar expansões nas relações ou ainda novas relações. A busca por romance está alta. Lembre-se de confiar nos seus instintos e intuição. Sua necessidade de expandir e buscar a beleza e o prazer estão em alta. Busque aquilo que acredita nas relações humanas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu senso de lar e pertencimento se faz alto com este posicionamento lunar. Estará mais receptivo e dono de seu espaço. Terá maior alegria e receptividade afetiva e/ou sexual também. Busque compartilhar seus valores, doe com alegria e prazer. Amor romântico e familiar ambos em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente é permeada por suas emoções e isso lhe será importante para se sentir seguro consigo mesmo. Verbalize suas emoções. Isto lhe facilitará a expansão conjunta. Estará muito voltado para o crescimento das relações e parcerias, em especial o amor romântico. Compartilhe de seu pessoal e de sua alegria com os outros.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua lhe traz maior segurança e plenitude nos cuidados materiais, no cuidar de si mesmo e daqueles à sua volta. Isso também é estimulado pela posição de Vênus, que lhe traz amor pelas tarefas rotineiras e trabalho. A força de sua sensibilidade aplicada ao mundo prático lhe trará segurança emocional e felicidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe aumenta a intuição, instintos e sensibilidade. Estará mais acolhedor, materno e subjetivo. Isso lhe permite um fortalecimento de seu senso de valor pessoal, romance, beleza e criatividade. Viva os prazeres do amor e da sensibilidade. Energia de troca em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua lhe traz hoje consciência de suas questões subjetivas, espirituais e subconscientes com muita intensidade. Isso lhe leva a ter uma maior valorização da família e/ou de sua vida pessoal, seu lar e seus afetos. Tudo isso lhe mostra que você pode ser mais livre e espontâneo no território do sentir e amar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções estão intensas, festivas e voltadas para a socialização. Busque trazer alegria e acolhimento para seus amigos e para o coletivo. Verbalizar o que sente, trazer paz, fé, conciliação e liberdade para as pessoas lhe trará maior segurança emocional. Busque leveza e alegria na expressão de sua sensibilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções lhe conectam fortemente ao seu senso de propósito, compromisso, autoridade e realização no mundo. Tudo isso lhe fortalece a expansão de seu senso de valor pessoal. Sua necessidade de viver o prazer e conforto material será importante e deve ser estimulada. Use de sua sensibilidade feminina para progredir no mundo material.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior charme, conciliação, capacidade de socialização e amor. Isso lhe trará segurança emocional na crença no bem, na vida, naquilo de bom que há no mundo. Suas emoções estão expansivas e lhe pedem maior cuidado com a própria beleza e valor.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções mais profundas estarão bem prenunciadas hoje. Terá maior necessidade de troca afetiva e/ou sexual mais criativa, dinâmica e expressiva. Seus ideias amorosos também estão em alta, mas é preciso que sua forma de expressar essa faceta seja mais incondicional e livre. Ame profundamente, conforme pede sua sensibilidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu amor pelas pessoas e pelo material humano será forte, intenso e livre. Sua conexão emocional com o outro será intensa. Mas também terá muito amor para doar a todos, sem distinção. Busque cooperação com as pessoas para mobilizar causas e ter boa convivência nos grupos e associações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua segurança emocional vem hoje da conexão criativa com seu trabalho e com o mundo material. Use de sua imaginação para inovar na rotina. Seu amor pelo trabalho está em alta. Estará projetando uma imagem pública mais cativante, amorosa e charmosa. Coloque esta sensibilidade feminina a favor das suas tarefas no mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com