Horóscopo do dia (01/01): Confira a previsão de hoje para seu signo

Feliz Ano Novo!

2021 será regido por Vênus. Será um ano em que a preocupação com o social e as relações humanas se fará grande. Ano 5 pela numerologia, traz movimento, criatividade e o inesperado. Uma forte ênfase no elemento ar reforça o quanto o desenvolvimento do lado intelectual, racional e humanitário se fará importante no ano que inicia.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu ano novo começa com seu regente, Marte, no seu signo (solar ou ascendente), lhe reforçando suas naturais qualidades de assertividade, coragem e individualidade. Quíron aqui lhe pede reajuste no uso de tal energia. Este ano lhe pede mais engajamento social e coletivo, além de inovação na área financeira. Busque flexibilidade e multiplicidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede sair da zona de conforto e se reinventar, sair da comodidade. Lilith aqui vem lhe relembrar de que precisa ter independência e se bancar de verdade. Ano de Vênus, sua regente, lhe reforça seu senso de valor pessoal Este ano lhe traz mudanças de carreira e lhe traz possibilidades de boas conquistas materiais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior integração consigo mesmo. Conciliar dualidades, ser flexível, comunicativo e leve. Mercúrio, seu regente, está em Capricórnio e lhe relembra do compromisso com suas emoções profundas. Não tema suas emoções, mas aprenda a integrá-las na sua consciência neste ano.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, regente do seu signo (solar ou ascendente), começa este ano em Leão, lhe trazendo maior alegria, generosidade e apropriação de si mesmo. Estará mais territorialista e dono do próprio espaço. Também buscará mais prazer, conforto e regeneração. Mas também será preciso sair da zona de conforto e entender questões subconscientes neste processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você começa o ano com a Lua no seu signo (solar ou ascendente), o que lhe torna mais receptivo, subjetivo, emocional, materno e intuitivo. A segurança vem neste ano do enraizamento em si mesmo e na sua consciência. O Sol, seu regente, se encontra em Capricórnio e lhe traz maior centramento e força de comando e autoridade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você começa o ano com Vesta, a deusa do fogo interno, no seu signo (solar ou ascendente). Isto lhe conecta muito mais à suas vontades pessoais e ao lar neste ano. Busque mater viva a chama de seus sonhos. Seu regente, Mercúrio, se encontra em Capricórnio, lhe lembrando de trabalhar duro e dar o melhor de si. Busque trabalho e concretização de carreira neste ano.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, a regente do seu signo (solar ou ascendente), se encontra em Sagitário, o que lhe traz muitas possibilidades de expansão para este ano. Além deste ser um ano de Vênus, o que lhe é muito propício. Seja leve, flexível e corra atrás de seus objetivos. As possibilidades de expansão e novos rumos neste ano são boas. Pense grande.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Os regentes de seu signo (solar ou ascendente), que são Plutão e Marte, iniciam o ano numa quadratura. Este será um ano que vai lhe impelir à ação transformadora. Está sendo desafiado a quebrar os velhos padrões de sua vida (Plutão em Capricórnio) a partir de seu ponto de vista único (Marte e Éris em Áries). Se permita a transformação, sair da zona de conforto, pois as recompensas podem ser grandes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você inicia o ano com Juno e Vênus no seu signo (solar ou ascendente), o que lhe traz grande carisma, charme e inclinação pró relacionamentos e parcerias. Busque ser receptivo e amável. Júpier, seu regente, se encontra em Aquário, o que lhe dará mais liberdade de ação do que no ano passado. Busque parcerias e contato humano neste ano.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sol, Mercúrio e Plutão iniciam o ano no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo grande consciência de si mesmo (Sol), das transformações que ainda deve fazer (Plutão), mas também da flexibilidade necessária (Mercúrio). Saturno, seu regente, se encontra em Aquário e também lhe pede tal flexibilidade, razão e humanização. Busque cumprir seu trabalho com leveza, alegria e flexibilidade. Ano de escolhas e ponderação.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu ano inicia com Júpiter, Saturno e Pallas no seu signo (solar ou ascendente). São entradas recentes e que lhe marcarão muito. Você é chamado a amadurecer e expandir; ter um olhar tanto otimista quanto realista; buscar ideias mas se adequar à realidade. Pallas vem trazendo sabedoria. Este ano lhe trará muita ação e mobilização coletiva, mas lembre de ser fiel a si mesmo neste processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu ano se inicia com Netuno e Ceres no seu signo (solar ou ascendente). Como regente do signo, Netuno reforça todas as qualidades piscianas de amor universal, sensibilidade, senso artístico e espiritualidade. Ceres aqui lhe relembra de dar uma forma e utilidade para tal sensibilidade, Seu outro regente, Júpiter, lhe pede expansão a partir da conexão com o subconsciente e espiritual. Busque suas raízes, seu lar e sua intimidade neste ano.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com