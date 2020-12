Horóscopo do dia (31/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Clima festivo

A Lua Cheia entra em Leão e traz um clima mais festivo, alegre e jovial para este final de ano. A segurança aqui vem da diversão, do festejar, ser único, criativo e espontâneo. O lado emocional está pleno e brilhante.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz potencial pleno de expressão emocional, mas sendo fiel a si próprio. Estará seguro em brilhar e ser a alma da festa. Sua criança interna pede expressão, seja mais divertido, espontâneo e leve. A doação amorosa e os romances lhe tocarão o coração. Doe amor, diversão e alegria, pois hoje será a alma da festa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu coração estará hoje no seu lar e na segurança de suas emoções. Suas emoções estão plenas e expressivas. Um pouco mais da sensibilidade feminina lhe fará muito bem, independente do seu gênero. Mesmo sendo um dia festivo, um tempo de recolhimento e introspecção será útil. Amor familiar e comunitário em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua capacidade comunicativa está em alta e brilhante hoje. Mas isso se dá muito pela expressão e verbalização do seu subjetivo, daquilo que sente. Palavras acolhedoras e otimistas serão um grande apoio para aqueles à sua volta. Estará mais empoderado de si mesmo na área comunicativa, falando com propriedade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua continua Cheia, lhe trazendo mais sensibilidade à tona. Agora em Leão, estará mais apropriado daquilo que sente. Sua conexão com a vida prática, suas posses e bens está alta. Também está mais identificado com o prazer, conforto e valor próprio. Doar cuidados materiais também é uma forma de se demosntrar amor.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua Cheia entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo mais subjetividade, instinto, maternidade e amor. A segurança e o enraizamento em si mesmo estão altos, mas também um forte senso de generosidade e partilha. Estará mais seguro de si para doar um pouco mais do seu brilho para com os semelhantes.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções estão um pouco mais “fora do ar”, te ligando ao subjetivo, espiritual e subconsciente. Mesmo que o dia lhe demande contato social, será importante tirar algum tempo para meditação, oração e autoanálise, já que é um dia que pode lhe trazer clareza da suas questões emocionais. Alegria que vem da subjetividade e dos sonhos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas emoções lhe conectam de uma maneira muito alegre e festiva às pessoas, relações sociais e de amizade. Se sentirá em casa acompanhado de outras pessoas, ou pela simples interação (mesmo que seja virtual). Busque trazer alegria e acolhimento para seus companheiros e amigos. Doe um pouco de sua luza para a coletividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mesmo sendo o último dia do ano, suas emoções estão ligadas ao trabalho e às responsabilidades. Use da sensibilidade e da autoridade para cumprir o que deve ser feito. Mesmo que se sinta em alguns momentos solitário, lembre-se que você tem o compromisso de ser o auxílio ou sustento para muitos. Doação afetiva generosa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções estão expansivas e reforçam suas naturais qualidades expansivas e aventureiras. Terá fome de novas experiências ou daquilo que lhe seja sinônimo de liberdade e divindade. Doe um pouco mais do seu olhar otimista que é contagiante. Contemple o horizonte, ore, busque conhecimento. Seja como for, viva seu lado expansivo hoje.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções estão profundas e intensas hoje. Terá mais necessidade de troca mais íntima, vivência sexual com maior entrega e também estará mais motivado a entender suas motivações emocionais profundas. Pode precisar também de recolhimento por um tempo. Lembre-se de dar afeto com generosidade e não somente se isolar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Cheia lhe impele na direção do outro e das vivências sociais. Busque interagir com alegria, acolhendo quem precisar. Tenha uma atitude positiva e mais alegre, em especial no amor romântico. Haverá também maior ponderação e racionalização no âmbito emocional. Segurança emocional na alegria da partilha.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua segurança emocional hoje vem da conexão com o mundo material. Sair da idealização e buscar a alegria de servir e ser útil. Fazer as tarefas domésticas com prazer. Cuidar do ambiente e do corpo físico com consciência, amor e sensibilidade. Se sentirá seguro em ser útil e na sua força de trabalho criativa.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com