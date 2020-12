'Live' reúne os violistas Valentina Shmyreva e Mikhail Bugae

Valentina Shmyreva e Mikhail Bugaev acreditam no poder terapêutico da música (foto: Allegro Vivace/divulgação)







Os russos Mikhail Bugaev e Valentina Shmyreva formam o duo de violinos que se apresentará esta noite na série Allegro vivace, no auditório da Rede Mater Dei de Saúde, em BH. O recital, sem presença do público, será transmitido às 20h no canal do projeto no YouTube.

“Esperamos que os ouvintes apreciem o repertório que selecionamos”, diz Mikhail Bugaev. Para ele, a música permite um olhar para dentro, assim como a arte, alimentando a alma em momentos difíceis como este, em que o mundo enfrenta a COVID-19.

“Está comprovado que a música tem qualidades terapêuticas e pode ajudar a pessoa a se sentir melhor, especialmente durante a quarentena, quando estamos isolados, sem uma vida plena. Esperamos que o público se sinta feliz”, afirma Valentina Shmyreva.





ÓPERA O repertório do recital reunirá peças de Frank Bridge, Wilhelm Friedemann Bach, Reinhold Gliere, Bela Bartok e Jean-Marie Leclair. “O público poderá observar como dois instrumentos de cordas são capazes de performar a música escrita para piano ou quinteto de cordas, em uma execução com ar de ópera, canção popular ou trilha sonora”, explica a violinista.

Mikhail e Valentina nasceram na cidade russa de Novosibirsk. Ele começou a frequentar a escola de música aos 6 anos. Aos 7, escolheu o violino como instrumento principal. Mikhail conta que a maioria das instituições de ensino musical de seu país se volta para o repertório clássico, o que tem sentido especial se a escolha do aluno for tocar um instrumento orquestral.

“A música clássica tem muito a oferecer, é um reflexo de todos os aspectos da nossa existência. Ela nunca é a mesma coisa, muda conosco e com as nossas habilidades de entender e sentir”, diz Mikhail.

Valentina começou a aprender piano aos 5 anos, no jardim de infância. Aos 7, passou a também estudar violino. “Meu pai, um engenheiro, gostava muito de ópera e de música sinfônica. Não tive escolha”, brinca ela.

Os dois começaram a trabalhar juntos em 2000, ano em que Mikhail passou a integrar a Orquestra Sinfônica de Novosibirsk e a Novosibirsk Kamerata, onde Valentina já atuava. Em 2003, eles se uniram como solistas da camerata, interpretando o Concerto de Brandenburgo nº6, de Johann Sebastian Bach.

Em 2013, a dupla se estabeleceu nos Estados Unidos e criou o August Strings. Com essa formação, os russos se apresentaram regularmente em concertos de música de câmara, festivais e solenidades, além de publicar arranjos e transcrições para duetos de violas e de violino/viola.

Desde 2014, Mikhail e Valentina têm carreira como solistas, seja como duo ou cameristas, ao lado de colegas do corpo docente do Blue Lake Fine Arts Camp, nos Estados Unidos. Eles se mudaram para o Brasil em 2018, quando Mikhail ingressou na Orquestra Filarmônica de Minas Gerais.

Diretora artística e produtora do Allegro vivace, Myrian Aubin diz que as lives da série no YouTube ajudam a disseminar a cultura, levando o repertório erudito para ampla plateia, “seja qual for a classe social”.





OPORTUNIDADE Este ano, participaram da série o violonista Fabio Zanon, o Trio Concertante, o pianista Gabriel Oliveira e o duo de percussão Desvio. Myrian comenta que o projeto agrada tanto ao público quanto aos artistas. “Eles agradecem a oportunidade de poder fazer música em plena pandemia, pois estão motivados a voltar aos palcos, mesmo que de modo virtual. Pode ser (concerto) digital, mas a responsabilidade é a mesma”, afirma.

A acessibilidade é um dos alicerces do Allegro vivace. Nos concertos presenciais, o projeto disponibilizava cartaz e programa em braile. Neste 2020 da pandemia, as lives contam com audiodescrição.

ALLEGRO VIVACE





Com Mikhail Bugaev e Valentina Shmyreva. Nesta segunda-feira (28), às 20h, no YouTube (Recitais Allegro Vivace). Informações: @recitaisallegrovivace (Instagram).