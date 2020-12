Horóscopo do dia (28/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sabedoria emocional

O sextil de Pallas em Aquário com Quíron em Áries mostra a busca pela sabedoria da individualidade, mas sem perder o todo de vista. A Lua em Gêmeos passa pelo Nodo Norte, nos pedindo busca consciente e racional dos padrões emocionais. Sabedoria emocional em alta. Verbalização emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz o aprendizado de ser você mesmo, mas sem perder as relações de vista. Busque a troca racional e emocional com seus semelhantes. Mas isso deve ser feito sem que você deixe de ser fiel a si próprio. Busque trocar ideias e informações, seja flexível na medida certa e saiba se colocar com sabedoria.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz o aprendizado de buscar no mundo a materialização, mas daquilo que realmente sonha, de seus desejos reais. Busque estabelecer seus valores, esteja seguro daquilo que deseja, independente da opinião alheia. Está sendo estimulado na sabedoria de planejar seus rumos profissionais e financeiros de acordo com seus sonhos e sensibilidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz o aprendizado de ser autêntico e expressar a si mesmo com leveza e adaptabilidade, mas fiel aos seus princípios. Estará mais seguro de si mesmo e de sua capacidade de decidir, agir e ser. A sabedoria de seus princípios lhe auxilia a estar com pessoas, mas fiel à própria consciência. Seja autêntico e verbalize a si próprio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje traz o aprendizado da busca espiritual transcendente a partir da sabedoria de olhar com objetividade para as próprias motivações emocionais. Busque racionalizar e processar honestamente aquilo que sente. Está curando o senso de responsabilidade e autoridade para que seja menos complacente e mais responsável consigo mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje traz o aprendizado da comunicação com grupos, grande mídia e o público no geral. Dê um pouco mais de si, seu talento e brilho para as pessoas; busque aumentar seus contatos. A sabedoria da diplomacia e tato humano lhe auxilia neste processo, mas sem que você perca seus princípios de vista. Comunique e divulgue seus talentos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje traz o aprendizado da busca pela carreira, autoridade e estabilidade. Use seus poderes comunicativos para divulgar sua imagem profissional, para verbalizar sua autoridade e comunicar compromissos. A sabedoria de sua força de trabalho está em alta e suas emoções profundas auxiliam neste processo de reinvenção profissional e de liderança.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje traz o aprendizado da conexão com seus princípios, eixo ético, fé e expansão. A sabedoria de ser você mesmo lhe auxilia nesta busca, mas sem perder a conexão com as relações humanas. Busque refletir sobre seus princípios e aquilo que é importante para você mesmo. Sair um pouco do ponto de vista do outro para entender a si mesmo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje traz o aprendizado do contato emocional profundo e das transformações. Você tem o dom de buscar no entendimento de suas profundezas emocionais as respostas e isto se faz claro no dia de hoje. Busque entender com racionalidade e frieza o que se passa em seu interior. Entenda a conexão de seu corpo com suas emoções e como o afetam.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje traz o aprendizado do equilíbrio, temperança, relações humanas e parcerias. Você é chamado a ser mais flexível, adaptável e parceiro. A sabedoria da comunicação e troca humana lhe auxilia nesta jornada. A confiança em si mesmo é trabalhada para que possa se abrir mais aos outros neste período.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje traz o aprendizado da ordenação, disciplina e ser útil, mas sem perder a leveza. Cumpra suas tarefas com presteza, agilidade e flexibilidade. A sabedoria de seus talentos e valor próprio lhe auxiliam neste período, assim como um senso de amor interno. Trabalhe por seus sonhos e objetivos, mas sem rigidez.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje traz o aprendizado de ser voe mesmo. Você tem uma inclinação natural a pensar no coletivo primeiro, porém hoje pode pensar um pouco mais em si mesmo e seu bem estar. Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a sabedoria de ser autêntico na justa medida. Verbalize quem você é e seus desejos pessoais com equilíbrio e razão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje traz o aprendizado da busca interna, do olhar para dentro, da busca gregária e afetiva. A sabedoria espiritual lhe incentiva a ter um olhar mais leve, abrangente e flexível para os laços afetivos, o passado e aquilo que lhe é familiar. Mas isto tudo deve ser feito sem perder seus valores pessoais de vista.

