Horóscopo do dia (25/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Feliz Natal!

O Sol em Capricórnio e a Lua em Touro nos relembram de sermos hoje pragmáticos, lembrar da esfera prática, termos paciência e boa vontade. Netuno em Peixes traz um senso de amor universal. Marte e Vênus em Áries nos relembram de sermos fiéis à nossa individualidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A conjunção de Marte e Éris no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembram que o renascimento verdadeiro vem de ser você mesmo e se permitir discordar do que seja. A sua luz brilha na sua individualidade. Quíron no seu signo lhe cura os excessos e faltas na vibração ariana. Ame, acolha, mas sem deixar de ser quem é.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Lua, Urano e Lilith no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem tanto um senso de família quanto de inovação e mesmo rebeldia. Saiba acolher, mesmo tendo irreverência. Sedna também se encontra há anos no seu signo, lhe relembrando de ser uma fonte de nutrição para seus semelhantes.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe relembra de seu papel de ser você mesmo, comunicativo, independente e social. Busque integrar as dualidades e contradições. Seu regente, Mercúrio, se encontra junto com o Sol, o que lhe traz maior brilho e clareza de quem é realmente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, se encontra em Touro, lhe pedindo mais pragmatismo para hoje. A proximidade a Urano e Lilith lhe relembra que nem tudo precisa ser certinho, mas pode ser feito com jogo de cintura. O sentimento fraterno e de família humana e global tem lhe sido importante nos últimos tempos e hoje.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, se encontra em Capricórnio, lhe relembrando que compromissos e seriedade também são importantes. Aqui, em especial, seu compromisso em fazer a vida material funcionar, cumprir suas tarefas, alimentar a si mesmo e aos outros. Faça seu serviço no bem.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vesta se encontra em seu signo (solar ou ascendente), lhe aumentando a fé, o fogo interno e a necessidade de ser mais acolhedor em seu lar. Grande foco na funcionalidade. Mercúrio, seu regente, se encontra em Capricórnio, lhe reforçando o tom de responsabilidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, se encontra em Sagitário, lhe impulsionando ao contato humano, troca social, boas conversas. Interaja mais, comunique-se com amorosidade, diversão e otimismo. Viva o amor com flexibilidade e liberdade, mas sabendo de seus limites emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Plutão e Marte, seus regentes, se encontram numa quadratura. Será preciso que você saiba estabelecer seus próprios limites. Cuidado com a impulsividade. Saiba ser autêntico e tente agir no mundo material com mais calma e menos estresse. Autodomínio, mas sem repressão.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vênus e Juno no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem maior charme, carisma e sociabilidade. Estará mais receptivo e amável. Júpiter, seu regente, se encontra em Aquário e aumenta sua necessidade de se rodear de pessoas, ou pelo menos estar conectado, mesmo que virtualmente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Sol na sua posição de nascimento lhe traz maior consciência de si próprio. A conjunção a Mercúrio aumenta ainda mais sua capacidade de verbalização e expressão de si mesmo. Saturno, seu regente, está em Aquário e lhe motiva a ter mais contato humano e social, mas dentro dos seus limites.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A conjunção de Júpiter, Saturno e Pallas no seu signo (solar ou ascendente) lhe motiva muito na questão social, na necessidade de trazer mais justiça e fraternidade a todos. Urano, seu regente, está em Touro e lhe relembra de não só idealizar, mas colocar em prática aquilo que se sonha.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Netuno, seu regente, se encontra há anos no seu signo (solar ou ascendente) e lhe traz muita compaixão, fluidez e amor universal. Ceres aqui lhe pede mais trabalho prático em relação a tal sensibilidade. Seu regente clássico, Júpiter, está em Aquário e lhe pede mais sociabilidade e irreverência.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com