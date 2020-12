'1Soldados negros: Heróis da revolução' aborda o racismo nos EUA'

(foto: Robyn Beck/AFP)



O movimento Vidas Negras Importam se espalhou pelo mundo em 2020, após a execução de George Floyd por policiais nos Estados Unidos e covardes assassinatos de pessoas negras pela polícia em vários países, inclusive no Brasil. Esta semana, o canal History apresenta o especial Black lives matter, com produções referentes ao racismo. Nesta terça (22), às 22h25, será exibido o documentário inédito Soldados negros: Heróis da revolução, apresentado por Kareem Abdul-Jabbar (foto), de 73 anos, um dos jogadores de basquete mais famosos dos EUA e defensor dos diretos humanos. O filme aborda a importante participação de afro-americanos na guerra civil norte-americana (1861-1865), com destaque para o soldado Peter Salem, a poetisa Phillis Wheatley, o espião James Armistead Lafayette e o estivador Crispus Attucks.





***

Mais cedo, às 20h40, 1992: Los Angeles em chamas relembra os dias de fúria ocorridos na cidade da Califórnia depois do espancamento do motorista negro Rodney King por quatro policiais. LA parou em meio a tumultos, saques e cenas de violência, assim que o filme mostrando a agressão foi exibido. Cerca de 50 pessoas morreram e houve 12 mil prisões. O especial analisa o conflito social que chamou a atenção do mundo, fruto do racismo e da desigualdade social com raízes na escravidão.

SUNDANCE

INABITÁVEL NA DISPUTA





O curta pernambucano Inabitável, de Matheus Farias e Enock Carvalho, que levou os prêmios de melhor filme do júri da crítica, roteiro e atriz no Festival de Gramado, em novembro, vai representar o Brasil na mostra competitiva do Festival de Sundance, que ocorrerá de 28 de janeiro a 3 de fevereiro, nos Estados Unidos. A protagonista Marilene é vivida pela baiana Luciana Souza (de Bacurau e Ó paí ó), mãe que sai em busca da filha trans, desaparecida depois de ir a uma festa. “Sundance é uma vitrine maravilhosa para o cinema mundial e o filme toca em questões sobre o Brasil que são muito importantes”, afirma o roteirista Enock Carvalho.

(foto: Warner Bros/divulgação)

TENET

AGORA NO STREAMING





Estrelado por John David Washington (foto) e Robert Pattinson, o longa Tenet, dirigido e escrito por Christopher Nolan (Dunkirk), chega nesta terça-feira (22) às plataformas digitais Claro, Sky Play, Vivo Play, Google Play, Apple TV e Uol Play. O elenco conta também com Kenneth Branagh, Michael Caine e Himesh Patel. Em outubro, o filme estreou no cinema – aposta da Warner Bros e de Hollywood na volta do público às salas de exibição após o trauma da pandemia. Tenet liderou as bilheterias brasileiras por três semanas consecutivas após seu lançamento. A trama de espionagem conta a história de um agente cuja missão é livrar o planeta da Terceira Guerra Mundial.

ARIANA GRANDE

NA NETFLIX





Ariana Grande lançou documentário da turnê Sweetener world na Netflix. Excuse me, I love you chegou à plataforma com o show apresentado em 2019. O filme acompanha a cantora pelo mundo, com imagens exclusivas e músicas inéditas.













GAL COSTA

DREXLER E RUBEL





Gal Costa mandou para as plataformas digitais dois singles do projeto que vem sendo lançado desde 13 de novembro para comemorar seus 75 anos. Em Coração vagabundo, ela faz dueto com o cantor e compositor Rubel, fluminense de Volta Redonda. Ao uruguaio Jorge Drexler coube o desafio de dividir com Gal Negro amor, versão de Caetano Veloso e Péricles Cavalcanti para It's all over now, baby blue, de Bob Dylan.

ANGRY BIRDS

CURTAS 3D





Os dois primeiros episódios de Angry Birds bubble trouble, série de curtas 3D com os passarinhos mal-humorados, está em cartaz no canal dos personagens no YouTube. A atração é parceria da finlandesa Rovio Entertainment, produtora do jogo, com a Los Amigos, formada pelos estúdios Hype Animation (Brasil), PunkRobot (Chile) e Red Animation Studios (Peru). Criação e roteiro são assinados pelo brasileiro Jordan Nugem, com direção de Fabiano Pandolfi. Aos sábados, tem novo episódio no Canal Angry Birds (http://youtube.com/AngryBirds).

CANAL BRASIL

TERÇA LATINA





Amores brutos, filme de Alejandro González Iñárritu estrelado por Gael García Bernal, será a atração de Latinidades, às 22h desta terça-feira (22), no Canal Brasil. Lançada em 2000, a produção mexicana ganhou o prêmio Bafta de melhor filme estrangeiro e disputou o Oscar na mesma categoria. A estatueta ficou com o taiwanês O tigre e o dragão. Sempre às terças, Latinidades vai exibir longas da Guatemala, Cuba, Argentina e Uruguai. Dia 29, será a vez do argentino Elefante branco, de Pablo Trapero, com Ricardo Darín, Martina Gusman, Jérémie Renier e Walter Jakob.





CINECENTRO

JUDY GARLAND





Com base em indicações do site especializado Rotten Tomatoes, o projeto CineCentro, do Centro Cultural UFMG, indica clássicos que vale a pena conhecer. Neste dezembro, as dicas são relacionadas ao Natal. A sugestão para hoje (22) é uma produção norte-americana de 1944, Agora seremos felizes, dirigida por Vicente Minnelli. Judy Garland faz o papel de Esther, que se apaixona por John (Tom Drake), vizinho recém-chegado à cidade. O rapaz não lhe dá atenção, mas tudo muda quando a família da garota prepara a mudança para Nova York. O link do filme está disponível

em https://bit.ly/3lDtlhz.

(foto: Olhar/divulgação)

DOCUMENTÁRIO

ZONA ÁRIDA





Zona árida (foto), documentário de Fernanda Pessoa lançado em 2019, é atração desta terça-feira (22), às 19h, no Canal Brasil. O filme mostra a experiência da diretora nos Estados Unidos em duas ocasiões. Em 2001, aos 15 anos, ela participou de intercâmbio em Mesa, Colorado, considerada foco do conservadorismo na América. Ela voltou à cidade em 2016, dois meses antes da eleição de Donald Trump para presidente do país. Fernanda analisa por que o político republicano tem o apoio de expressiva parcela da população dos EUA e as raízes do conservadorismo. Basta lembrar que, este ano, Trump teve 46,9% dos votos na disputa pela Casa Branca com Joe Biden, vencedor com 51,4% do eleitorado. Zona árida recebeu menção honrosa do júri no Dok Leipizig 2019, um dos festivais de documentários mais respeitados do mundo.