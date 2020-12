Sônia Mota revela detalhes de 'Se eu pudesse entrar na sua vida'

(foto: Paulo Lacerda/divulgação)







Nesta terça-feira (22), às 20h, a coreógrafa Sônia Mota vai participar de bate-papo virtual revelando detalhes e bastidores de Seu eu pudesse entrar na sua vida (foto), criação da Cia. de Dança do Palácio das Artes que estreou em 2010. Na época, o palco dos bailarinos se desdobrou por diversos espaços do Palácio, como o Grande Teatro, foyer, galerias de arte e até camarins. “Com certeza, o espetáculo não seria encenado hoje, pois os bailarinos davam as mãos para pessoas da plateia, havia grande proximidade física entre artistas e público”, afirma Cristiano Reis, diretor da companhia, que fez parte do elenco. A live com a coreógrafa será transmitida pelo canal da Fundação Clóvis Salgado (FCS) no YouTube.

(foto: Natália Caroline/divulgação)

EP

DOIS LADOS





Formado por Jéssica Senhorini e Letícia Damaris, o duo mineiro Dois Lados (foto) lança o EP Quando tudo parecia estranho, cujas canções revelam inquietações experimentadas nesta era do isolamento social imposto pela COVID-19. O trabalho já está disponível nas plataformas de streaming. “A gente colocou tudo pra fora: nossas dificuldades, angústias e medos, mas com a certeza de que existe uma luz lá no final do túnel”, diz Jéssica Senhorini. Calma, Pensamento reverso e Faça sentido são algumas das faixas do EP.

AO VIVO

I MOLINARI





Formado pela soprano Helen Isolani, o tenor João di Souza, o tenor Néstor Gurry e o pianista, maestro e arranjador Robério Molinari, o quarteto i Molinari Camerata Musici será a atração desta terça (22), às 20h, do projeto Praça Sete instrumental live, transmitido pelo canal do Cine Theatro Brasil Vallourec no YouTube. O repertório do grupo reúne árias de óperas, operetas, trilhas de musicais e de filmes, além de canções populares.

FESTIVAL

DIÁLOGO DE CINEMA





Nesta terça-feira (22), será encerrado o festival on-line Diálogo de Cinema Extra!, que vem exibindo 20 produções brasileiras. Às 19h, a mesa “A imagem da metrópole no cinema de curta-metragem” vai reunir Camila Bellaver, Jeferson Silva e Richard Tavares, com transmissão em Facebook /DialogoDeCinema. Ainda dá tempo para conferir os curtas, todos em cartaz no site dialogodecinema.com.br. Minas Gerais comparece com Pouco mais de um mês, do cineasta André Novais Oliveira, e Rapsódia para o homem negro, de Gabriel Martins.

CONCURSO

QUINTAIS EM FOCO





Estão abertas até 20 de janeiro as inscrições para o concurso de fotografia A arte de viver Minas Gerais, cujo tema será o quintal. Paulo Rogério Lage, diretor da Escola Saramenha Artes e Ofícios e promotor do evento, explica que a proposta é estimular o registro de hortas, jardins e pomares cultivados no estado. De acordo com ele, há um imaginário poético repleto de memórias afetivas em torno dessas plantações domésticas. As imagens podem ser capturadas por câmeras digitais, celulares, tablets e drones. Os prêmios variam de R$ 1,5 mil a R$ 500. Inscrições gratuitas em ceramicasaramenha@gmail.com. Informações: www.ouropreto.com.br.

INÊS PEIXOTO

CURTA





Nesta terça (22), estreia o curta A mulher de Neanderthal, com Inês Peixoto, atriz do Grupo Galpão, que também dirige o vídeo. Trata-se da adaptação da websérie A mulher de Neanderthal quer saber, criada durante o isolamento social imposto pela pandemia. Às 20h, em https://youtu.be/NN2T67JzRZc.