Músicas clássicas de Natal: monte sua playlist para a ceia atípica de 2020

Chegou o fim de ano e com ele a certeza de que “Então é natal”, eternizada por Simone, será trilha sonora em praticamente todos os dias até a noite do 25 de dezembro. Pensando nisso, compilamos uma relação de músicas natalinas para escutar não só agora, mas durante todo o ano. Além disso, o “Uai, Indica Essa” traz cinco filmes de Natal para assistir na celebração atípica deste ano; de distanciamento social, álcool em gel e máscara no Papai Noel.





1- Então é Natal (1995)

Esse é um clássico do Natal à brasileira, além do calor de verão e do cansativo debate nas redes sociais sobre uvas-passas. O que muita gente não sabe é que a música não é original da cantora, mas uma versão de ‘Happy Xmas (War Is Over)’, composta por John Lennon e Yoko Ono. Ela foi escrita como um protesto contra a Guerra do Vietnã e lançada em 1971. A versão em português manteve a citação às cidades de Hiroshima, Nagasaki e Mururoa, alvos de ataques e testes com bombas nucleares, mas sem citar guerra ou geopolítica.





2- Last Christmas (1984)

A canção é um single da dupla britânica Wham! e, desde que foi lançada em 1984, virou um clássico natalino. Foi regravada dezenas de vezes por diversos artistas, como Gwen Stefani, Ariana Grande, Savage Garden, Carly Rae Jepsen, Taylor Swift, Metro Station, entre outros. Em 2010, também ganhou versão na série musical Glee, com vocais dos atores Lea Michele, Cory Monteith e Amber Riley.

3- All I want for Christmas is you (1995)

Mariah Carey é a dona de uma das músicas mais famosas de Natal e a nós resta escutar loucamente a canção. A música teve sucesso comercial, liderando nas paradas de vários países, como Austrália, Áustria, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Finlândia, França, Noruega, Portugal e República Tcheca, alcançando o número dois no Reino Unido e o top 10 em vários outros países. Nos anos que se seguiram ao lançamento original, a música foi aclamada pela crítica, sendo chamada de “uma das poucas adições modernas dignas do cânone do feriado” pela revista The New Yorker. No feriado, “All I want for Christmas is you” continua a aumentar a popularidade.





4- It's beginning to look a lot like Christmas (1951)

A música foi gravada por muitos artistas, mas se tornou um sucesso com Perry Como and The Fontane Sisters with Mitchell Ayres & His Orchestra, em 1951. Uma crença popular em Yarmouth, Nova Escócia, diz que Meredith Willson escreveu a canção enquanto estava no Grand Hotel de Yarmouth. Em uma linha da música há uma referência a uma árvore no Grand Hotel, “tree in the Grand Hotel, one in the park as well”' (árvore no Grand Hotel, uma no parque também). O local seria o Frost Park, do outro lado da rua do hotel. Menciona-se também o “Five and Ten”, uma loja em Yarmouth na época.





Há uma segunda teoria também sobre o Grand Hotel, na qual alega que ele foi inspirado no Historic Park Inn Hotel, na cidade natal do cantor, Mason City, no estado de Iowa. O Park Inn Hotel é o último hotel remanescente no mundo projetado pelo arquiteto Frank Lloyd Wright e está situado no Centro de Mason City, com vista para o parque central.





Uma das versões mais famosas é a gravação feita por Michael Bublé e lançada em 24 de outubro de 2011, como a primeira faixa do álbum de Natal do cantor canadense.

5 - Mistletoe (2011)

De todos os clássicos, essa música foi adicionada ao hall mais recentemente. A canção, escrita por Justin Bieber, Nasri Atweh e Adam Messinger foi lançada no álbum natalino do cantor canadense “Under The Mistletoe”, de 2011, e se tornou um sucesso logo nas primeiras semanas. De acordo com a Nielsen SoundScan, um levantamento da venda de músicas nos Estados Unidos e Canadá, na primeira semana a canção vendeu mais de 164 mil cópias, estreando na primeira posição no iTunes e em quinto lugar na parada da revista norte-americana Billboard. Em 25 de dezembro de 2011, a SoundScan estimou que o total de vendas do single se aproximava de 640 mil downloads pagos, tornando-se a canção de Natal mais vendida em um ano.

6 - Winter wonderland (1934)

“Winter Wonderland” é uma canção escrita em 1934 por Felix Bernard e o letrista Richard Bernhard Smith. Desde a gravação original por Richard Himber, foi regravado por mais de 200 artistas. Sendo as versões mais famosas nas vozes de Louis Armstrong, Frank Sinatra e Michael Bublé. Em 1960, Ella Fitzgerald gravou um arranjo de jazz da música para o lançamento no “Ella Wishes You a Swinging Christmas”.





Richard Bernhard Smith, nascido de Honesdale, Pensilvânia, teria se inspirado a escrever a canção depois de ver o Central Park de Ho nesdale coberto de neve. O letrista a escreveu enquanto se tratava de tuberculose no West Mountain Sanitarium em Scranton.

(*Estagiária sob supervisão do subeditor Rafael Alves)