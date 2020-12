Horóscopo do dia (19/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Júpiter em Aquário

A entrada de Júpiter no signo de Aquário nos traz maior necessidade de expansão e inovação. Busca por um estilo de vida mais livre, alternativo, futurista e inovador. Avanços científicos e tecnológicos em alta. Busca por um entendimento mais racional da fé e do divino.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Expansão em conjunto, grupos e com amizades. Sua fé na humanidade é incentivada, assim como seu impulso em prol das melhorias sociais, humanitárias, ecológicas e alternativas. Será auxiliado por grupos e vice-versa. Busque ampliar seus contatos e ações virtuais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Expansão de carreira chegando. Ouse ir além e inovar. Traga a força da internet, novas tecnologias e inovações para seu trabalho. Sua imagem profissional estará bem evidenciada no próximo ano. Aproveite para assumir mais autoridade e se mantenha de cabeça aberta para as possibilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua fé se expande intensamente neste período. Terá mais vontade de expandir, viajar, estudar e conhecer novas pessoas, culturas e lugares. Um pouco mais de fé raciocinada e alternativa lhe fará muito bem. Busque dividir sua visão de mundo e compartilhe otimismo com as pessoas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O próximo ano lhe traz expansão em suas emoções mais profundas, que devem ser analisadas com a frieza e objetividade de Aquário. Sua necessidade de vivenciar a diversidade afetiva e sexual será alta. Busque resignificação do amor, sexualidade, bens conjuntos e daquilo que sente em gral.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O próximo ano é propício para expansão no amor romântico, relações e parcerias. Terá mais fome de material humano e estará mais disposto a se aproximar das pessoas. Vida social em alta e expansiva. Busca por maior equilíbrio. Crescimento conjunto. Por fé nas relações.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este será um período extremamente produtivo. Sua força de trabalho está multiplicada e irreverente. Terá mais condições de assumir mais tarefas e obrigações. Busque trazer mais significado para seus esforços no mundo e também aprenda a repensar como cuida da saúde, evitando os excessos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este será um momento muito propício para a expansão e tudo o que é criativo e alternativo em sua vida. Busque se expressar com irreverência e propriedade. Romances e aventuras em alta e acontecendo com rapidez. Terá mais chances de ser o centro das atenções e comandar a própria vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Expansão ligada à vida pessoal, familiar e íntima. Suas emoções e sentimentos se expandem e falam mais alto. Aprenda a ouvir com razão e objetividade. Possibilidade de mudança de casa ou reformas. Movimento de resignificar a vida pessoal e ter mais liberdade emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu regente, Júpiter, ingressa no seu terreno mental. Estará cheio de ideias e com fome de aprender. Busque novos estudos significativos, estudo de línguas ou aquilo que lhe fizer sentido. Viagens e mudanças em alta. Este período lhe traz maior curiosidade, flexibilidade e capacidade analítica.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Momento de expansão material e financeira. Busque expandir seus ganhos de maneira inovadora, alternativa e otimista. Divulgue mais seu valor com as pessoas, o coletivo. Generosidade material. Tudo na vida material tende a ser grande. Traga também o lado da fé para seus valores pessoais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Júpiter entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior expansividade, otimismo, fé e expressão. Terá mais vontade de se aventurar, ser otimista, generoso e confiar na fé. Sua autoexpressão será bem marcada neste período, assim como o reconhecimento de seu lado divino.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe expande a sensibilidade e a troca com os planos mais sutis. Sua sensibilidade também para com as causas humanas, naturais e globais será alta. Viva sua espiritualidade com consciência e clareza. Também libertação de padrões subconscientes lhe trará maior senso de inteireza.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com