Horóscopo do dia (15/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Valor expansivo

Vênus entra em Sagitário. Nosso senso de valor e troca ganha um tom mais otimista, expansivo e audacioso. Nas finanças tendemos a ser mais corajosos e otimistas. Cuidado, porém, com os excessos. No amor buscamos mais liberdade, alegria e intensidade sexual. Quíron volta ao movimento direto em Áries. Podemos seguir em frente com o processo de cura das individualidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Su vibração pós eclipse lhe pede renovação nas energias de relacionamento. Vênus lhe pede trocas com maior liberdade e significação. O movimento direto de Quíron lhe relembra que é importante caminhar pelas próprias pernas. Cura de si mesmo e das relações com expansão e otimismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vibração pós eclipse lhe pede expansão da entrega afetiva e/ou sexual de maneira expansiva e real. Sair um pouco do controle e das barreiras e vivenciar a troca. Quíron direto lhe relembra que a sensação de entrega e sensibilidade são verdadeiras bençãos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O pós eclipse lhe traz a necessidade de se relacionar com os outros sem máscaras, de maneira expansiva, alegre e honesta. Quíron direto lhe relembra de se relacionar com amigos e sociedade, mas sem perder de vista quem você é. Se rodeie de quem possa ser autêntico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A vibração do pós eclipse lhe traz maior vontade de trabalhar, de fazer projetos de trabalho criativos. Arrume seu ambiente, traga mais beleza e alegria. Quíron lhe relembra que você tem força para alcançar suas ambições e exercer autoridade. O valor do seu trabalho tem poder.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A vibração pós eclipse lhe traz maior senso de aotovalorização e criatividade. Busque expressar todo seu charme e beleza que vem a partir da expressão da sua sensibilidade e lado feminino. Quíron lhe relembra de se pautar nos seus princípios com assertividade e coragem.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vibração pós eclipse lhe traz maior amorosidade para com seu lar, família e raízes. Busque tornar seu lar mais confortável, belo e acolhedor. Veja a belza da troca emocional com maior significado e liberdade. Quíron lhe relembra de ter autenticidade na troca profunda com os outros.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A vibração pós eclipse lhe traz um olhar mais pacífico e amoroso para si mesmo e ao seu redor. Vênus, sua regente, lhe pede mais flexibilidade eque distribua mais seu amor. Quíron lhe relembra da importância de se ter iniciativa nas relações e de ser autêntico perante os outros.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A energia pós eclipse lhe traz maior paz, calma e aterramento. Estará mais predisposto a viver o conforto, a calma e ois prazeres sensoriais. Busca por ganhos financeiros com otimismo. Quíron lhe relembra de sua força de trabalho e capacidade de vencer no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A vibração pós eclipse lhe traz uma energia muito mais amorosa para consigo mesmo. Se ame, se cuide. Busque mais o prazer de ser quem você é, aprecie sua beleza e talentos. Quíron lhe relembra de se amar e se expressar de maneira genuína. Seja criativo e essa pessoa única.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vibração pós eclipse lhe traz maior sensibilidade e fluidez. Busque a harmonia e o amor da conexão espiritual. Também o prazer de se reconectar com a própria sensibilidade. Quíron lhe relembra que você pode expressar o que sente mais claramente e buscar acolhimento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A energia do pós eclipse lhe traz grande amorosidade pelo coletivo. Estará valorizando mais os amigos, grupos e causas. Dê o seu melhor para fazer deste um mundo melhor. Quíron lhe relembra de usar sua força comunicativa na luta e no engajamento por melhorias.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A vibração do pós eclipse lhe traz maior consciência de seus potencias no mundo. Mostre seu talento, divulgue o que tem de melhor. Será apreciado na medida de sua generosidade. Quíron lhe relembra de utilizar seus talentos de forma ativa e de sua força para ganhar dinheiro e agregar valor.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com