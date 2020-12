Horóscopo do dia (14/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Sagitário

Ocorre hoje um Eclipse Solar em Sagitário. Será preciso fazer uma busca interna de nossos reais valores e princípios. Analise se tem vivido sua vida de acordo com aquilo que realmente acredita. Se tem sido livre para ser você mesmo. O sextil de Vênus com Júpiter e Saturno nos ajuda a encontrar a justa medida para nossos valores pessoais e nossas relações.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este será um período de reflexão que lhe pedirá uma busca interna quanto aos seus vedadeiros valores e princípios. Sua vida externa reflete aquilo que você realmente acredita e quer? Quais objetivos devem ser mudados profundamente para o próximo ano? Reavalie suas prioridades.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A energia deste eclipse lhe pede um olhar honesto para dento. Será preciso reavaliar a questão da dependência do outro. Você precisa aprender a vivenciar a troca afetiva e sexual com mais liberdade e leveza. O mesmo vale para uma reavaliação emocional de tudo o que se sente.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período lhe pede reavaliação das parcerias, casamento e tudo que se faça com outra pessoa. Não deixe que um olhar excessivamente otimista lhe cegue para aquilo que deve ser encarado nas relações. Será preciso lapidar algumas arestas e ter muita honestidade para que haja troca real entre ambos.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A energia deste eclipse lhe traz maior necessidade de canalizar sua sensibilidade em algo prático. Você tende a se mover pela energia emocional e agora precisa canalizar esta energia de maneira expansiva e realista. Revise os cuidados com a saúde também, pois a realidade objetiva pede atenção.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este é um período que pede uma busca interna de si mesmo. Busque menos o aplauso externo e mais a aprovação de sua consciência. Sua criatividade estará fértil a partir da expressão de sua sensibilidade. A relação com crianças e filhos também precisa ser vivida com mais apreço e amor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O período deste eclipse lhe será muito importante na reconexão com sua sensibilidade, seu senso de lar, acolhimento, família e maternidade. Por mais que tenda a ser pragmático, suas emoções e sentimentos precisam se expressar mais livremente. Essa permissão para sentir será libertadora e lhe reconectará a partes importantes de si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este período de eclipse lhe pede reavaliação mental. Muitas vezes nos pautamos em ideias fixas e vivemos de maneira robótica. Sua sensibilidade falará mais alto nesta fase, lhe pedindo verbalização do que sente e desconstrução de padrões mentais rígidos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vibração deste eclipse lhe pede resignificação de sua relação com o mundo e bens materiais. Será um ótimo período para conquistas financeiras, mas aquelas que venham a partir da sensibilidade e conexão interna. Período de regeneração e cura que lhe trará uma resignificação de vida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O eclipse ocorre em seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede reconexão consigo mesmo, com a verdade de ser quem você é. Esse "enraizamento" em si mesmo lhe trará maior segurança e fidelidade a si mesmo. Resgate da prórpia individualidade, capacidade de agir e conquistar o que almeja.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe pede recolhimento e introspecção para que se faça conexão com partes perdidas de si mesmo. Será um resgate da sensibilidade, da liberdade e espontaneidade que foram reprimidas. Também uma reconexão com o espiritual, com a faceta feminina do divino.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período de eclipse lhe será importante na reconexão e resgate de ideais. Sua necessidade de se engajar e cuidar da luta coletiva, progressista e por uma sociedade e mundo mais justos será alta. Mas tudo isso deve ser feito a partir da sensibilidade e compaixão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A energia deste eclipse lhe pede uma grande resignificação profissional. Veja se seus esforços no mundo condizem com o que você faz. Sua imagem profissional também pode ser repensada para que seja mais file àquilo em que se acredita. Popularidade na medida do compartilhamento de quem se é de verdade e não de máscaras.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com