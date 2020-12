Chico Lobo faz 'live' com canções do disco 'Alma e coração'

(foto: ricardo gomes/divulgação)

Neste domingo (13), as redes sociais do Memorial Vale destacarão dois nomes importantes da música mineira. Às 11h, o violeiro Chico Lobo (foto) faz live para apresentar Sertão em mim, inspirado na obra de Guimarães Rosa. Ele mostra inéditas que integram seu novo disco Alma e coração, criado durante a pandemia. Às 18h, Cid Ornelas e sua banda fazem o Neste domingo (13), as redes sociais do Memorial Vale destacarão dois nomes importantes da música mineira. Às 11h, o violeiro Chico Lobo () faz live para apresentar Sertão em mim, inspirado na obra de Guimarães Rosa. Ele mostra inéditas que integram seu novo disco Alma e coração, criado durante a pandemia. Às 18h, Cid Ornelas e sua banda fazem o



(foto: Cristina Horta/EM/D.A Press)



RUFO HERRERA

LATINIDADE





O bandoneonista Rufo Herrera (foto) é o convidado especial da Orquestra Ouro Preto no concerto Latinidade, atração deste domingo (13), às 11h, no Sesc Palladium. Obedecendo aos protocolos sanitários, a capacidade da plateia será reduzida. Ingressos custam de R$ 10 a R$ 25 e podem ser adquiridos na bilheteria e no site Sympla. O espetáculo será transmitido ao vivo pelos canais da orquestra e do Sesc Minas no YouTube. O teatro fica na Rua Rio de Janeiro, 1,046, Centro. Informações: www.orquestraouropreto.com.br





SINGLE

FALCATRUA





Neste domingo (13), a banda mineira Falcatrua manda o single Duvide para as plataformas digitais. Trata-se da faixa-título do sexto álbum de estúdio do grupo, cujo lançamento ocorrerá em 2021. Prejudicada pela pandemia, Falcatrua, que comemora seus 20 anos de estrada, lançou campanha de financiamento coletivo para viabilizar seu novo disco – a campanha vai até 22 de dezembro, no site https://evoe.cc/falcatrua.





TAMBOR MINEIRO

CANTOS CONGADEIROS





O Festejo do Tambor Mineiro promove a roda de conversa “Prosas e cantos congadeiros”, neste domingo (13), às 20h. O cantor, compositor e ator Maurício Tizumba recebe as capitãs da Guarda de Moçambique Nossa Senhora do Rosário e São José, com transmissão ao vivo em youtube.com/festejotambormineiro.





AUTO DE NATAL

MARIA CLARA





Escrita por Maria Clara Machado, O boi e o burro no caminho de Belém estará em cartaz neste domingo (13) e na segunda-feira (14), às 17h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450). “Essa farsa-mistério recria a noite de Natal através do olhar de pessoas simples, por meio de uma história mágica e bem-humorada, que atinge todas as idades”, afirma a diretora Fernanda Vianna, atriz do Grupo Galpão. Ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), à venda na bilheteria on-line www.eventim.com.br. A temporada vai até 21 de dezembro, com sessões de sexta a segunda. Informações: (31) 3431-9400.





TEATRO

ON-LINE





Rosângela Villas interpreta a cinquentona angustiada às voltas com a solidão, em meio a pessoas com centenas de amigos nas redes sociais. Assim é a peça Diário de uma solitária, dirigida por Renato Millani, atração deste domingo (13), às 20h, do Festival BH de Teatro, com transmissão pelo YouTube (@sinparc).