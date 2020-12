Horóscopo do dia (12/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Limpeza de relações

A Lua Minguante e Vênus fazem conjunção em Escorpião. O dia de hoje nos pede que expurgo de padrões de relacionamento desgastados. Transformar sentimentos de ciúme, posse, inveja e afins. Deixe ir aquilo que lhe pesa. Na área financeira também devemos revisar o que é essencial e diferenciar do supérfluo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O quanto e como você divide com os outros é questionado. Use de sabedoria para saber de seus limites. Há uma sensibilidade para acolher e amar o outro, mas saiba fazê-lo com maturidade. Aprenda a distinguir se o que o outro (ou você mesmo) demonstra é necessidade ou pirraça.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Alguns padrões de relacionamento precisam ser limpos hoje. Aprenda os limites justos das parcerias e do romance. Não se permita ser sugado pelo outro. Acolha, mas dentro de seus limites. Um olhar com sensibilidade e maturidade pode transformar as relações.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Valores desgastados da vida material precisam ser revisados. Viver rotinas robóticas e sem prazer deve ser evitado. Busque revisar o valor do seu trabalho, se é remunerado de maneira justa. Também as relações passam por um filtro mais crítico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de valorização da própria criatividade passa por uma revisão. Uma atitude exagerada de "diva" deve ser moderada. Também sua relação com romances e amores pede um olhar mais maduro e calmo, mesmo perante emoções intensas. Valorização justa de si mesmo e de suas crias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Questões de valores familiares precisam de resolução e desapego. Você pode discordar dos entes familiares, mas também pode fazer isto com mais maturidade. Também aprenda a se dar limites em suas próprias expressões emocionais, saiba dosar e ter a sabedoria da hora certa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A supervalorização de ideias e conceitos pede reavaliação. Nem tudo se resolve somente através da mente. Aprenda a se abrir para a sabedoria da intuição e das emoções. Interprete melhor o que sente, acolha sua sensibilidade feminina, integre seu lado sombra com mais aceitação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede mais desapego de bens materiais e de situações rígidas, mas que aprisionam. Faça uma boa faxina, doe aquilo que não usa mais, pois isso pode estar lhe bloqueando o ciclo de prosperidade. Aprenda a enxergar aquilo que é essencial para sua vida material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Vênus e Lua Minguante em seu signo (solar ou ascendente) lhe pede aprofundamento em si mesmo e em seus reais valores. Certos aspectos de sua postura nas relações precisam ser sacrificados, pois podem estar impedindo a demonstração de seu real afeto. Também não deve cair em excessos de si mesmo e de orgulho. Se valorize na justa medida.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas necessidades afetivas e de relacionamento passam por uma "reciclagem" para que você utilize-as melhor. Tente enxergar a vida amorosa, afetiva e familiar com um olhar mais espiritual e de amor incondicional. Busque suas motivações mais profundas e inconscientes que atrapalham o bom andamento das relações e as transforme.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você é convidado a ter relações sociais sem máscaras, sendo mais seletivo e verdadeiro emocionalmente. Dê valor às amizades que sejam reais e que possibilitam troca afetiva verdadeira. Mas saiba também a hora de se distanciar pelo seu próprio bem estar.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu valor como profissional e a imagem que passa para o mundo lá fora pedem uma transformação. Veja o que pode ser mudado para expressar melhor seu verdadeiro valor. Um pouco mais da sua sensibilidade aliada a sabedoria farão mudanças significativas.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua fé e seus princípios pedem transformação e mais desapego. Tente não levar tudo a ferro e fogo ou a extremos, mas saiba consultar sua sensibilidade para tomar decisões. Fé pela sensibilidade, pelo feminino e místico em alta. Tenha sabedoria para ser verdadeiramente livre.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com