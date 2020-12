Horóscopo do dia (11/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Ação pela consciência

O Sol em Sagitário faz trígono a Marte em Áries. Estamos mais conscientes de quem somos e de que maneira devemos agir. Consciência ética que leva à ação. Energia masculina potencializada para a busca de metas e objetivos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, é fortalecido pela vibração solar. Estará muito mais motivado a agir, ser assertivo e autêntico. Busque agir de acordo com os seus princípios, sua fé e consciência. Terá condições de agir de acordo com uma visão mais ampla e em prol de planos maiores e em longo prazo. Trace metas e comece a agir desde já.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de suas emoções profundas lhe leva a agir no reino sutil, subconsciente e espiritual. Um dia excelente para limpar emoções estagnadas de maneira ativa, como com o uso de mantras, afirmações, meditações ativas, oração, magnetismo, etc. terá necessidade de se sentir livre e independente no reino emocional.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência do outro em sua vida está em alta neste período. Isto lhe facilitará tomar a iniciativa e buscar contato humano e social. Ótimo dia para se mostrar mais, conhecer novas pessoas, mas sem deixar de ser você mesmo. Parcerias e amizades pedem ação consciente e relacionamento com significado.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas realidades material e profissional. Terá clareza de sua capacidade de servir, trabalhar e fazer algo de útil. Tudo isso lhe motivará a agir com uma mentalidade de carreira. Momento de agir em prol da realização profissional e/ou de assumir mais autoridade. Ação pragmática com consciência e força de vontade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, recebe a força intensa e aguda do planeta vermelho, Marte. Estará se sentindo mais assertivo e forte na autoexpressão. Sua força criativa neste momento está alta e deve ser canalizada. A luta por suas crenças e ideais será alta e reforçará sua fé em si próprio. Romances rápidos, lado aventureiro intenso. Libere sua criatividade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de padrões emocionais, familiares e passados lhe será útil para que trabalhe questões emocionais difíceis. Repetições de padrões passados que afetam sua vida conjugal e/ou sexual devem ser limpos agora. Estará mais seguro de si e de suas emoções para movimentar tais energias. Sexualidade intensa, mas que pede mais liberdade e resignificação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas ideias estão claras e neste período e lhe pedem comunicação. A consciência daquilo que acredita lhe fala alto e lhe pede expressão, muito em especial nas parcerias e relacionamentos. Mesmo que tal comunicação traga a discórdia à tona, há vezes que simplesmente é necessário ser honesto e transparente com o outro. Comunicação honesta e clara.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de seu valor próprio lhe fala alto neste período. Isto lhe fará ter mais assertividade e força para trabalhar, agir e servir. Não estará disposto abrir mão de seus valores, levando a uma atitude mais assertiva no trabalho. Seus desejos também estão em alta e sua energia para conquistá-los aumentada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de si próprio está alta e lhe traz força para ser exatamente quem é e expressar tal verdade. Estará muito mais diligente, assertivo e criativo em sua expressão. Terá grande facilidade em se expressar e lutar por aquilo que acredita. Sua energia de conquista também está em alta, portanto aproveite para ir atrás de seus sonhos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de suas emoções profundas lhe faz reavaliar questões familiares e passadas. Pode ser que precise de mais independência, de “cortar o cordão umbilical”, buscar seu próprio espaço. Ou então tem negligenciado suas emoções e precisa de expressá-las mais claramente. Seja como for, terá uma facilidade em enxergar tais realidades.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de seu papel de atuação no contexto coletivo é grande neste período e lhe motiva a se comunicar com mais honestidade e assertividade. Pode ser porta voz de causas ou daqueles que precisam de sua força. Pode também ter que ter mais honestidade nas relações de amizade ou se expressar mais independente em contextos de grupo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência de sua autoridade e das muitas possibilidades de carreira fala alto neste período e lhe pede ação prática. É preciso sair da estagnação e lutar em prol de sua valorização. Seus talentos podem e devem ser divulgados para o público. Mostre sua capacidade e acredite em seu potencial de vencer no mundo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com