Horóscopo do dia (10/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Purgando emoções

A Lua Minguante entra em Escorpião. Aqui devemos purgar velhas emoções tóxicas. Permita a transformação e tente não se identificar em excesso com tais emoções. O sextil de Vênus em Escorpião com Plutão em Capricórnio mostra que muitas destas emoções podem estar ligadas ao contexto de relações, parcerias, casamento e finanças. Também a quadratura de Plutão e Éris mostra que nosso posicionamento pode discordar bastante do de outras pessoas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia que lhe pede desapego de emoções desgastadas. Estará em contato com sua profundidade, mas use da sabedoria da Minguante para deixar ir. As questões dos bens e valores conjuntos também pedem transformação. Você estará mais questionador quando a lugares de poder e seu abuso. Assuma a autoridade do seu posicionamento, mas com calma emocional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As parcerias, casamento e tudo que envolva o outro lhe pede um maior desapego. Suas emoções neste sentido serão intensas, mas aprenda a enxergar o outro e suas ações com mais imparcialidade. Deixe ir também uma possível sensação de apego e posse sobre o outro. Busque um aprofundamento nos seus princípios e no sentido da liberdade verdadeira que devemos dar ao outro, caso queiramos que o outro nos dê de volta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações de trabalho e com prestadores de serviço lhe pedem mais desapego. Saiba transformar sua relação com tais pessoas, mesmo quando elas lhe testem e desafiem. Também sua relação com sua saúde e corpo físico pedem transformação. Busque suas motivações mais profundas para transformar sua vida material e prática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções intensas pedem expressão, porém a fase Minguante lhe pede mais sabedoria e discernimento em tal expressão. Abusos vindos do outro lhe serão em especial desafiadores, mas lhe pedem uso de sua autoridade emocional. Saiba se posicionar perante o outro, mesmo diante de quadros discordantes. Seja fiel à sua essência, mas expresse isso com maturidade.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Emoções intensas, em especial ligadas à vida familiar, podem lhe tomar, porém é preciso que use de calma e discernimento. Valores compartilhados em família podem ser fonte de discórdia, mas será preciso o uso de senso crítico e pragmatismo. Use destas qualidades para analisar bem suas emoções antes de deixá-las sair num rompante. Deixe as emoções fluírem em si e serem transformadas.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente está hoje passando por um processo de limpeza. Permita que ideias velhas sejam limpas e purgadas. A vida lhe pede nova expressão pessoal que seja mais centrada, criativa, empoderada e fiel à própria essência. Mas muitas vezes crenças limitantes impedem o processo e por isso é preciso estar com a mente aberta a percepções diferentes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede desapego das estagnações e velhos valores. Não há espaço para preguiça ou rigidez. Deixe ir aquilo que aparenta conforto, mas na verdade é um peso. Suas emoções profundas lhe darão uma idéia das estagnações que devem ser trabalhadas e opiniões controversas dos outros lhe darão o que pensar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua Minguante no seu signo (solar ou ascendente) lhe pede maior desapego de emoções intensas que possa estar sentindo. Aprenda a se apropriar do seu lado emocional com mais sabedoria. Seu senso de valor próprio também está intenso, mas passa por transformações. Questões no trabalho que envolvam seu senso de valor e emoções também são mobilizadas. Se valorize na medida certa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Questões emocionais subconscientes são mobilizadas, lhe pedindo melhor análise e objetividade. Saiba deixar ir as velhas emoções que somente lhe prendem. As questões financeiras, em especial, estão sendo transformadas em sua vida e hoje você terá mais chance de entender como seus padrões emocionais afetam sua vida financeira e material. Deixe ir um velho senso de desvalorização e aprenda a confiar na abundância da vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Questões emocionais que envolvam amizades e situações grupais são mobilizadas. Questões mal resolvidas precisam ser revistas a partir do aprofundamento em seu senso de identidade e autoridade. Estará mais apto a se posicionar perante os outros, já que sua necessidade de trazer seu próprio ponto de vista será alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais que envolvam trabalho, carreira e posições de autoridade vêm à tona e devem ser trabalhadas. Aprenda a fluir mais com a vida e a não disputar poder de maneira irracional. Saiba defender sua posição com dignidade, mas deixe ir aquilo que lhe aprisiona. Um pouco de recolhimento pode ser muito transformador.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Minguante lhe pede mais calma e um certo nível de desidentificação com crenças. Não leve tudo a ferro e fogo; um pouco de racionalidade e objetividade lhe serão úteis. A visão objetiva de amigos poderá ser um bom auxílio neste momento. Também é preciso deixar ir idealizações que não correspondem com a realidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com