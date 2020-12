Horóscopo do dia (09/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Força pessoal e compaixão

O Sol em Sagitário faz quadratura a Netuno em Peixes. A consciência da capacidade de expandir e crescer é alta, porém somos relembrados que também precisamos de ter compaixão, abnegação e espiritualidade. Usar da própria força para auxiliar e amar incondicionalmente. A forte expressão de si mesmo não deve atropelar a sensibilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de expansão e aventura está alta, porém sua sensibilidade e necessidade de recolhimento também pede voz. Saiba equilibrar estas polaridades, usando da sua sensibilidade para saber a hora de expandir e a hora de recuar. Sua espiritualidade e fé estarão bem mais fortalecidos neste período e lhe pedem expressão equilibrada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A consciência de suas emoções profundas está alta neste período e lhe dará o parâmetro do quanto deve auxiliar os demais. Sua sensibilidade para com as dores do mundo está alta, mas use de seu discernimento e em especial dos seus instintos para saber quando e como ajudar. Idem para as relações de amizade; saiba vivenciar com amor e entrega, mas também de acordo com as suas possibilidades emocionais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência das parcerias está plena e expansiva neste período. Sua entrega ao mundo do trabalho e obrigações está intensa, mas é preciso aprender a equilibrar o quanto de si dá em cada uma destas áreas. Usar o trabalho como forma de fugir do confronto nas relações pode ser um problema. Tenha clareza e honestidade com o outro, sem perder de vista suas emoções.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe traz grande consciência de sua força de trabalho e capacidade de servir. Todavia, deve se lembrar de seus princípios o que eles lhe dizem em relação a seu trabalho. Uma atitude servil também pode ser fonte de ressentimento e mágoas. Saiba ser útil de acordo com o que a sua consciência manda e sem ignorar o que realmente acredita.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua autoexpressão está bem forte neste período, todavia precisa expressar também sua subjetividade, sexualidade e entrega profunda. Aprenda a sair um pouco de si mesmo, mas sempre fiel à consciência. Uma atitude de justa entrega a ouvir os outros e acolhê-los em suas necessidades lhe trará mais confiança. Seja generoso na medida certa.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de suas emoções está alta neste período e lhe pede um olhar mais compassivo para com o outro. Aprenda sair um pouco da couraça rígida de si mesmo e a acolher e ouvir mais o outro na justa medida. Suas necessidades emocionais também lhe pedem um pouco mais de entrega à afetividade conjunta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência de suas ideias e capacidade comunicativa está em alta, todavia a vida lhe relembra que é preciso também haver expressão prática e crítica. Saiba ter a justa medida entre otimismo e realismo. Suas brilhantes ideias e teorias precisam passar pela prova prática. Mesmo quando imperfeitas, servem de aprendizado e crescimento.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A consciência de seus valores e do mundo material está alta, porém deve se lembrar de ser quem você é. Ter e ser precisam ser equilibrados. Tem coisas que o dinheiro não compra e devem ser vividas. Mas também não se deve cair numa imprudência de gastos por conta disto. Use de sua criatividade e expressão como auxílio no angariar recursos e valores.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Sol lhe traz maior consciência de si mesmo e de sua individualidade, sua personalidade. Todavia, questões emocionais e familiares não devem ser ignoradas (mas também não devem lhe sugar). Escute sua sensibilidade, seus sonhos, necessidades afetivas, familiares e espirituais. Tudo isso irá agregar em quem você é e como age.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A consciência de sua espiritualidade e das questões emocionais subconscientes está alta neste período. Todavia, não se esqueça de ter uma maior dose de racionalidade e cabeça aberta. Busque não julgar, mas entender e acolher todas as suas partes. Flexibilize sua mente ao encarar questões emocionais e seja mais livre.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência de sua atuação no coletivo está alta nesta fase, porém não deve se esquecer de seus valores pessoais. Aprenda a justa medida entre auxiliar a todos e olhar para o que é seu. Seja flexível para se abrir a novas ideias e conceitos que possam lhe tirar da estagnação, mas sem perder de vista seus valores de base.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência de sua carreira, imagem pública e autoridade se fazem neste período, todavia sua sensibilidade e fidelidade a si mesmo não devem ser desconsiderados. Mostrar um pouco mais do seu subjetivo lá fora pode ser importante. Saiba conciliar vida pessoal e profissional na justa medida.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com