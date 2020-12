Horóscopo do dia (07/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Rumo ao futuro

Pallas entra em Aquário. Nosso senso de justiça coletiva e igualitária se faz maior. A sabedoria do alternativo e futurista também estará em voga. A Lua em Virgem entra na fase Minguante, mostrando que devemos deixar ir metodologias e pragmatismos aprisionantes. Usar de mais sabedoria prática e utilitária e inovar paradigmas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Aprenda a ter mais desapego com as rotinas robóticas e aprisionantes. Um senso de novidade começa a lhe aparecer, lhe mostrando que há sabedoria em inovar, fazer diferente. Tenha um olhar mais sábio para a sua saúde e cuidados com o corpo também. Busque a sabedoria do partilhar e buscar seus semelhantes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A vida lhe traz a sabedoria de amadurecer, de inovar na sua estruturação. Saiba ter um desapego de idealizações e também da imaturidade. Busque inovar em sua carreira, mostrar suas capacidades intelectuais e estratégicas. Mais comprometimento com a realização, menos perda de tempo com futilidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O momento lhe pede mais desapego com o passado e usar mais da sabedoria de inovar e expandir. Busque referências que vão além do seu meio familiar. Cuide das emoções, mas não fique preso na concha. Busque novos estudos, referências, conhecimentos, culturas. Explore com sabedoria e curiosidade o mundo e sua diversidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A mente precisa ser lapidada e silenciada um pouco mais. Use da sabedoria de suas emoções profundas para inovar e ter audácia. Saia de cima do muro, não se permita medos infundados. Uma maior entrega emocional para a vida, para a sexualidade e para a troca emocional lhe farão bem. Aprofundamento com sabedoria.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Você é chamado a se relacionar mais com as pessoas, com o outro. Aprenda a não levar tudo para o lado pessoal ou ser rígido no seu sistema de valores. A troca com os semelhantes pode lhe trazer ideias e vivências interessantes, mas é preciso que você abaixe um pouco mais a guarda. Tente enxergar a vida sob parâmetros diferentes e veja o que há de bom ali.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A vida lhe pede hoje acesso à sua melhor faceta, que é aquela da sabedoria do servir, trabalhar, organizar, lapidar, ser útil, discriminar e purificar. Saia um pouco de si mesmo e seja pragmático, mas com inovação. Busque formas alternativas e mudanças nos métodos para que sejam ainda mais eficientes e produtivos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Use da sabedoria de ser quem você é de verdade. Expresse todo seu conhecimento, sabedoria e irreverência com orgulho. Deixe ir o medo de aparecer ou a necessidade de se colocar em segundo plano ou bastidores. Terá sabedoria e discernimento caso tenha de exercer posição de liderança. Crie, ouse e mostre seu brilho.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A sabedoria e inovação que você deve acessar hoje é no nível emocional, pessoal e familiar. Aprenda a ter um olhar mais sábio para a sua sensibilidade, sua necessidade de acolhimento, use de inteligência emocional para usar o melhor deste posicionamento. Esqueça um pouco as demandas do mundo lá fora, grupos e amizades e foque mais na sua inovação emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você está sendo chamado a exercitar a sabedoria da escolha e da flexibilidade. Aprenda a não ser rígido nem se agarrar ao estabelecido em demasia. Busque a leveza do elemento ar, comunique, veja que a vida lhe traz um leque de possibilidades. Não aceite autoritarismo. Busque a diversão e o bom humor para prosseguir.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A vida lhe pede agora sabedoria de concretizar e ganhar dinheiro, mas de maneira inovadora. Aprenda a idealizar menos e concretizar mais. Tenha ações pragmáticas inovadoras e que irão gerar resultados reais. Busque mais realizações em curto prazo. Seu poder de lidar com o mundo material é requerido nos próximos tempos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Pallas entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe agregando mais sabedoria e justiça em sua visão de mundo. Aprenda a deixar velhas emoções irem, já que esta é uma fase de novas e importantes mudanças que vem chegando em sua vida. Busque suas qualidades humanitárias e socializantes com ainda maior expressão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A sabedoria de sua sensibilidade e espiritualidade estará em alta neste período. Aprenda a escutar mais a sua intuição e menos as opiniões alheias ou o que se espera de você socialmente. Intuições e trocas espirituais podem lhe auxiliar muito nos melhores rumos para sua vida, assim como ter um nível de entendimento e inteligência emocional.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com