Horóscopo do dia (06/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Entrega romântica

O trígono de Vênus em Escorpião com Netuno em Peixes traz maior fluidez e entrega nas relações amorosas. Sentimentos intensos e românticos se fazem presentes. Nossa capacidade de entrega e sacrifício pelo outro também. Todavia, a Lua entra em Virgem, nos trazendo maior realismo e senso crítico para balancear as energias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de romance, troca afetiva e sexualidade estão em alta. Você espera algo quase transcendental, um encontro de almas. Aprenda a moderar suas expectativas com um senso de realismo e pragmatismo vindos da posição lunar. Se entregue ao amor, ao romance ou troca afetiva, mas com os pés no chão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua necessidade de estar rodeado de pessoas, sejam amigos, sejam amores estará em alta. Terá mais condições de se doar tanto a nível intelectual quanto emocional. Toda essa entrega e adaptabilidade, porém, é equilibrada por um forte senso de identidade e senso crítico de ser você mesmo e realizar por conta própria.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua dedicação ao trabalho será intensa neste período. É como um “casamento com o trabalho”. Você está se entregando de corpo e alma para a realização de um bom serviço com competência e isso se faz visível aos olhos do mundo. A sabedoria de suas emoções e sensibilidade vem lhe trazer um olhar crítico para não se perder no mundo do trabalho.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de expandir e se expressar livremente está em alta. A vontade de viver romances intensos e se entregar também. Viva o romance da vida, busque aquilo que lhe faz feliz, trocas afetivas e/ou sexuais que lhe reanimem a alma. Todavia, terá um maior senso crítico e racional para equilibrar isso tudo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de acolhimento na esfera afetiva e sexual se faz grande. Precisa levar em conta suas vontades emocionais, sexuais e espirituais. Terá uma visão mais romântica do amor, família e tudo que se refira ao nível afetivo. A Lua lhe relembra de ter uma visão mais calma e pragmática para equilibrar isso tudo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua capacidade de se entregar nas relações sociais e românticas está alta. Há uma fluidez no aspecto intelectual e da troca que lhe pede entrega ao outro e verbalização do seu amor. Há, porém, uma conexão instintiva em si mesmo com a Lua Minguante passando pelo seu signo, lhe possibilitando estar inteiro em si mesmo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua capacidade de se entregar ao trabalho e buscar recompensas materiais está em alta. Seus sonhos de realização material pedem vazão e estará disposto a dar o melhor de si. Também está mais ligado aos prazeres materiais e ao conforto. A Lua, porém, lhe relembra de também manter contato com a esfera mais sutil da vida.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua vibração feminina está em alta com a passagem de Vênus pelo seu signo (solar ou ascendente) e hoje lhe pede expressão. O amor, o prazer e o que a vida tem de melhor estarão em seu foco. A Lua, porém, passa por uma posição mais racional para que você tenha senso crítico ao vivenciar a esfera venusiana.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua energia de comunhão com o espiritual está alta e sublime. A fluidez emocional lhe traz muita sensibilidade. Amores nostálgicos e boas lembranças emocionais podem lhe tomar. A posição lunar, todavia, lhe relembra de usar de sua autoridade e senso de limites com sabedoria para melhor lidar com a esfera emocional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua necessidade de troca de ideias com outras pessoas está alta. Necessidade de compartilhar seus mais sublimes ideiais com seus semelhantes. Força emocional para lutar pelas causas coletivas, mas com uma vibração mais pacífica. A posição lunar lhe relembra de focar no seu eixo ético e com senso crítico.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Estará com muito brilho profissional neste período, mostrando seus valores e o que há de melhor em você para oferecer ao mundo. Sua capacidade de trabalhar e buscar prazer em sua profissão está em alta. A posição lunar lhe relembra de fazer contato com sua profundidade emocional com senso crítico.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seus ideais estão em alta e isso possui grande ressonância em sua individualidade. Valorização daquilo que se acredita, do senso de fé e comunhão com o divino. Busque fluir com otimismo e confiança na vida. A posição lunar lhe relembra de ter mais racionalidade e senso crítico também.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com