Hoje tem 'live' de Alceu Valença e Orquestra Ouro Preto

Neste domingo (6), a Orquestra Ouro Preto tem programa duplo na antiga Vila Rica. Às 17h, a Academia, projeto educativo do grupo, faz concerto na Igreja São Francisco com o violinista gaúcho Carmelo de Los Santos, interpretando As quatro estações, de Vivaldi. Às 19h, a orquestra se junta ao cantor e compositor Alceu Valença, na Casa da Ópera, para reapresentar o recital Valencianas (foto). A regência é do maestro Rodrigo Toffolo. Transmissão ao vivo em www.youtube.com/orquestraouropreto.





CLUBE DA ESQUINA

BETO E BÁRBARA

Bárbara Barcellos e Beto Lopes apresentam hoje (6), às 19h, No palco do Clube – Nesse Clube a gente se vê, com repertório recheado de canções de Milton Nascimento, Fernando Brant, Márcio Borges, Lô Borges e companheiros.Transmissão em Youtube.com/bardomuseuclubedaesquina.





PROJETO CAPITU

PREFÁCIO

Teatro, dança, audiovisual e música dialogam no espetáculo-show Prefácio, do Projeto Capitu, criado por Graziê para discutir as inquietações das mulheres. Em cartaz neste domingo (6), às 19h, no canal do projeto no YouTube. A direção coreográfica é de Priscilla Rangel.





TEATRO

COMÉDIA

Neste domingo (6), às 20h, o Festival BH de Teatro On-line exibe a peça A vovó em: Vamos falar de sexo, com Renato Millani. Transmissão via YouTube (@sinparc)





PEÇAS

COM PLATEIA

Hoje, às 17h, no CCBB (Praça da Liberdade, 450), tem O boi e o burro no caminho de Belém, peça dirigida por Fernanda Vianna, com ingressos a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), vendidos no site Eventim. A sala receberá 130 espectadores. Às 19h de hoje, Mauricio Canguçu e Ilvio Amaral sobem ao palco do Teatro Feluma para apresentar Maio, antes que você me esqueça, com ingressos a R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia), à venda no site Sympla. O espaço fica na Alameda Ezequiel Dias, 275, Centro.





CLARICE

ODILON ESTEVES

(foto: Fernando Badharó/Divulgação)



Neste domingo (6), às 19h, estreia Na sala com Clarice, diretamente do apartamento de Odilon Esteves (foto), em São Paulo, com transmissão pela Zoom. O ator apresenta textos de Clarice Lispector selecionados por ele e pelo público. A temporada vai até 20 de dezembro e de 9 a 31 de janeiro, aos sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Em 10 de dezembro, dia do centenário da autora, haverá sessão às 20h. Ingressos gratuitos em www.sympla.com.br/nasalacomclarice