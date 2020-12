Vanessa Hudgens estrela 'A princesa e a plebeia: Nova aventura'

Atriz e produtora de Nova aventura..., Vanessa Hudgens diz que o filme põe as mulheres no poder (foto: Netflix/divulgação) "É muito especial estar na casa das pessoas durante o Natal. Assistir a filmes com a família é uma parte importante das festividades" Vanessa Hudgens, atriz



Filmes de Natal são uma tradição. No final do ano, junto de luzes espalhadas pela cidade, as árvores montadas em casa e as imagens do Papai Noel por todos os lugares, é certo que virá a nova leva de filmes de Hollywood com um clássico romance, muita neve e beijos debaixo do visco. Uma das apostas da Netflix este ano é A princesa e a plebeia: Nova aventura, sequência do longa homônimo lançado em 2018 na plataforma de streaming. É novamente estrelado pela atriz Vanessa Hudgens, de High school musical.





TROCA

As duas se encontram por acaso nos bastidores do concurso e, parecidas fisicamente, decidem trocar de lugar. Assim, Margaret poderia ter uma experiência como plebeia antes de se tornar a futura rainha de Belgravia e, em troca, atenderia ao pedido de Stacy para dar uma bolsa de estudos para a filha de Kevin, Olivia.





A sequência do longa, gravada na Escócia, não estava nos planos dos roteiristas, mas se tornou realidade após o sucesso do primeiro filme na Netflix. Desta vez, a história mostra o que ocorre após o final feliz. Depois de vencer o concurso e se casar com o príncipe, por quem se apaixonou durante a troca de lugares, a plebeia Stacy agora é princesa – e luta para entender seus novos papéis.





Ao mesmo tempo, a duquesa Margaret herda o trono de Montenaro e precisa se preparar para a coroação, enquanto se recupera do término do namoro com o plebeu Kevin, que voltou para os Estados Unidos.





Ao ver a amiga tentar equilibrar o peso da coroa e o coração partido, Stacy assume o papel de cupido e decide que é hora de as duas trocarem novamente de lugar. Assim, Margaret ganharia um tempo para se reconectar com Kevin.





Para atrapalhar os planos das duas, surgem dois novos personagens: a prima de Margaret, a ousada Fiona (terceiro papel de Hudgens no filme), e Antônio, chefe de gabinete que tenta conquistar o coração da duquesa.





O apelido dele, Tony, não passa despercebido aos fãs de outro sucesso da Netflix, a série The crown, possível referência à irmã da rainha Elizabeth II e seu marido, Tony Armstrong-Jones.





Vanessa Hudgens, produtora-executiva do longa, diz que foi um desafio interpretar as três personagens. “Definitivamente, exercitei bastante o meu cérebro, mas foi muito divertido. Por ser o segundo filme, tivemos de elevar nosso nível e tentar superar o primeiro. Então eles (os roteiristas) criaram outra versão de mim”, conta.





Os clichês não foram poupados, mas neste fim de um ano tão atípico com pandemia e tragédias causadas pela COVID-19, a história cumpre o seu propósito, trazendo o conforto que filmes de Natal costumam proporcionar.

TRONO

Um dos maiores destaques do longa é a duquesa Margaret – clara inversão do padrão hollywoodiano em que o príncipe se apaixona pela plebeia e a salva da vida difícil. Aqui, a duquesa se apaixona por um plebeu e, apesar de amá-lo, não abdica do trono para continuar com ele.





“Romance é essencial em um filme festivo, mas não há nada mais cativante do que uma mulher no poder”, diz Vanessa Hudgens.





Aliás, ela já está confirmada no elenco do terceiro filme A princesa e a plebeia, previsto para 2021. Também deve estrelar, ao lado de Andrew Garfield, Tick, tick… Boom!, longa que marcará a estreia como cineasta de Lin Manuel Miranda, responsável pelo aclamado musical Hamilton. (Estadão Conteúdo)





A PRINCESA E A PLEBEIA: NOVA AVENTURA

Diretor: Michael Rohl. Com Vanessa Hudgens, Sam Palladio, Rick Norwood, Rose McIver e Lachlan Nieboer. Disponível na Netflix.