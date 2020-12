Horóscopo do dia (04/12): Confira a previsão de hoje para seu signo

Segurança em si mesmo

A Lua em Leão nos traz maior segurança em sermos nós mesmos, delimitação do próprio espaço e criatividade. O grande trígono com Mercúrio em Sagitário e Quíron em Áries nos facilita o entendimento e cura de quem somos e de como equilibrar mente e emoção com nosso propósito maior.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Estará seguro de si mesmo, de sua criatividade e autoexpressão. Sua mente busca mais fé e otimismo e tudo isso lhe auxilia a curar a si mesmo e sua capacidade de ser alguém único, original e independente. Se permita ser você mesmo com segurança, alegria e flexibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua conexão com suas raízes, emoções, família e/ou lar será forte. Estes temas lhe farão repensar suas emoções mais profundas, numa busca de resignificação e liberdade emocional. Feridas antigas de falta de independência em tais áreas são mobilizadas para a cura.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje estará com maior segurança em suas ideias e na sua capacidade comunicativa. Isto será benéfico na cura de feridas ligadas a amizades, grupos e relações virtuais, tanto quanto na possibilidade de abertura para comunicação livre e honesta com parceirxs. Comunicação espontânea.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua hoje lhe traz segurança em seu senso de valor próprio e na sua capacidade de rentabilizar seus talentos. Isso lhe será útil na promoção e execução de seu trabalho com otimismo e fé. Também lhe auxilia a ter mais segurança na sua identidade profissional. Busque autonomia e trabalho.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua passando pelo seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior segurança e enraizamento em si mesmo. Se ame, se cuide e se acolha. Estará muito apto a verbalizar aquilo que acredita e quem é, curando sua conexão com sua fé em si mesmo e na vida. Compartilhe da sua alegria e comunicação inspiradora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas emoções hoje estarão mais subjetivas e sua conexão com o lado subconsciente de si aumentada. Essa entrega ao reino das emoções lhe permite um maior e melhor entendimento de situações familiares, do passado e íntimas. O dia lhe pede que cure sua sensibilidade integrando-a.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão emocional com o social se faz grande. Estará mais afetivo e generoso com amigos e grupos. Sua capacidade de comunicar e se expressar será carregada de otimismo e fé. Isto também lhe facilita ouvir as dores do outro e lhe auxiliar. Também as dores do relacionar serão vistas com um olhar mais compassivo e otimista.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua segurança emocional em sua profissão, na imagem que projeta e nos seus compromissos se faz grande. Esta segurança lhe permite divulgar seus talentos e angariar recursos com mais expansividade e fé. Também cura na sua capacidade de servir, trabalhar e ser útil.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A segurança em seus princípios e crenças se faz alta e lhe permite comunicar aquilo que acredita com mais facilidade. ocorre aqui um processo de cura na expressão de si mesmo. Seja autêntico e corajoso, sendo fiel àquilo em que realmente acredita.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções mais profundas são acionadas hoje. Terá maior segurança em ser generoso na troca afetiva, emocional e sexual. Feridas ligadas à carência e insegurança são trazidas à tona para que sejam curadas. Sua mente estará ligada a padrões mais sutis e espirituais, o que facilitará o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Haverá hoje maior segurança na área dos relacionamentos e parcerias. Estará mais disposto à troca com sensibilidade. Isto envolverá uma comunicação mais honesta quanto às próprias feridas e aquelas geradas pelas relações. Sua mente estará em padrões mais objetivos e amplos, auxiliando o processo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A segurança em sua capacidade de trabalho se faz aumentada hoje. Estará mais disposto a labutar e servir. Isso também lhe estimula na divulgação de sua profissão e ofício. Ocorre também a cura de seu senso de valor pessoal. Não venda seu trabalho por aquilo que achar injusto. Confie no seu potencial.

