Horóscopo do dia (05/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções em vários níveis

A Lua Cheia em Câncer faz um grande trígono com Sol em Escorpião e Netuno em Peixes. Nossa sensibilidade está altíssima, estamos conscientes de nossas emoções em vários níveis. Dia de sensibilidade. Conexão com o elemento água favorecido. Aspectos desafiadores da Lua com Marte e Vênus mostram que nossa sensibilidade pode conflitar com a dinâmica das relações. Confie na sua sensibilidade e intuição.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é um dia de especial sensibilidade e espiritualização para você. Lembre-se de criar espaço para a análise psíquica, para as artes, para a fé mística, práticas de meditação, oração e afins. É importante aprender a integrar esse reino invisível em sua vida, fluindo numa vibração mais amorosa e abnegada. Veja as relações sob uma ótica mais desapegada.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua vida social te pede mais entrega e amor. Use da sua sensibilidade para acolher e amar seus amigos, semelhantes e pessoas necessitadas. Estará mais receptivo a todas as pessoas e suas necessidades emocionais. Use desta sensibilidade para auxiliar, em especial nas relações de trabalho. Maior intimidade no geral.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Expor um pouco mais do seu lado sensível e vulnerável para o mundo te fará bem. Isso te fortalece no fator humano. Exercer seu trabalho com mais amor também pode ser extremamente gratificante. Cuidado, porém, para não entrar numa vibe “workaholic”, se entregando sem limites às obrigações. Use da sua sensibilidade para lidar com quaisquer questões materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé hoje está sublime, fluida e magnética. O êxtase da entrega ao divino te fará muito bem. Também sua curiosidade em entender a vida e seus significados flui bem. Se entregue a algo novo, pois isso lhe auxiliará a entender a si mesmo, quem você é. Esteja receptivo à sua própria sensibilidade. Veja conflitos familiares ou profissionais com olhar mais desapegado.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade afetiva e sexual pede hoje também troca espiritual. Entendimento dx parceirx como um companheiro espiritual. Cura pela energia sexual. Conexão consciente com as próprias raízes, comunhão espiritual e sensibilidade em alta Seja fluido como a água. Veja ideias e crenças com um olhar mais desapegado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A relação com o outro te leva pra “fora da caixa”, pois será preciso lidar com as emoções alheias, assim como com aquelas que o outro desperta em ti próprio. Aprenda a olhar para as pessoas com mais compaixão e menos julgamentos. As relações sociais e de amizade trazem maior acolhimento e senso de união. Olhe para questões práticas com mais desapego.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O mundo material te chama ao serviço amoroso. Use de mais sensibilidade no ambiente de trabalho, auxiliando a quem precisa. Sensibilidade também para ouvir seu próprio corpo, entender o que faz bem para sua própria saúde e bem estar. Consciência de suas realidades materiais e como elas afetam sua vida emocional. Mais desapego ao encarara as relações auxiliará também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade toma o centro do palco. É preciso deixar fluir os sentimentos do seu coração. Isso somente te fortalecerá. A expressão de seu lado mais amoroso traz carisma, magnetismo e segurança em ser a potência emocional que você já é. Sua fé na expansão e no lado feminino do divino será recompensador. Viva a vida fluindo com seu ritmo natural.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua sensibilidade te pede introversão, te conectando às suas necessidades de alma, seus sonhos e desejos mais profundos. Viva um amor desapegado também no âmbito familiar. Busca por raízes, segurança e afetividade. Consciência de realidades emocionais mais subjetivas e subconscientes. Troca afetiva e sexual mais fluida e natural.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está extremamente fluida hoje. Muitos bons insights podem te indicar o melhor caminho. Enxergue o mundo com mais amor, expresse sua compaixão e carinho através de suas palavras. A sensibilidade para com parceirxs também se faz alta. Consciência do seu papel de autoridade emocional sobre os processos das pessoas e do coletivo em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Aproveite os prazeres da vida material. Isso também é uma forma de espiritualização, se feito com consciência, pois é alimento para a alma. Cuide com muito amor e carinho do seu entorno, da sua casa, de seus bens, sua alimentação e seu corpo. Sensibilidade aplicada ao material. Também potencializa o amor para com as tarefas e consciência de sua carreira.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu signo solar (ou ascendente) está amplamente mobilizado hoje. Sua natural sensibilidade é potencializada e te pede receptividade, serviço e amor. Se permita viver essa conexão com este estado de amor divino, cheio de aceitação, caridade, amor universal e entrega. Consciência de si mesmo e de sua capacidade de expressão amorosa em vários níveis.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com