Horóscopo do dia (04/11): Confira a previsão de hoje para seu signo

Fonte amorosa plena

A Lua Cheia entra em Câncer. Estamos muito mais conectados às nossas raízes, passado, sensibilidade, maternidade, família, ancestralidade e lar. A necessidade de introspecção é maior, assim como a de sermos uma fonte amorosa plena. Aprenda a fluir com os sentimentos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua subjetividade aumenta consideravelmente nos próximos dias. Busque comunhão emocional com aqueles que lhe são próximos. Estará mais caseiro, nostálgico e sensível. Aproveite este período para vivenciar honestamente aquilo que sente. Busque entender suas motivações afetivas e pessoais.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua sensibilidade permeia sua mente neste período. Seu olhar para seu entorno será mais amoroso, subjetivo e afetivo. Estará enxergando melhor o outro e suas necessidades. Terá mais acolhimento na sua comunicação também. Use suas palavras para trazer conforto a quem precisa. Verbalize seus melhores sentimentos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua conexão emocional com a vida material aumenta consideravelmente nos próximos dias. Desfrute do que a vida material pode lhe oferecer e também da realização sutil que isto lhe causa. Busque aterrar mais suas emoções, enxergando-as com mais calma e tranqüilidade. Aprecie os bens de valor sentimental.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua Cheia entra no seu signo natural de regência. Estará ainda mais sensível, emotivo e subjetivo. Aproveite este período para expressar com plenitude todo o bom potencial de seus melhores sentimentos. Cuide, ame, faça algo de bom para os seres amados, mas também por si próprio. Seja uma plena fonte afetiva.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua lhe traz conexão com temas sutis, espirituais, afetivos e subconscientes. Viva com plenitude sua sensibilidade, aprenda a se entregar mais ao fluxo da vida e abrir mão de querer controlar. Sua sensibilidade artística também está mais aflorada. Conexão com o lado feminino do divino. Aprenda a receber o acolhimento da vida.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua conexão emocional com as pessoas, amizades, grupos, causas e público aumenta consideravelmente. Dê uma contribuição mais pessoal e amorosa para as pessoas. Leve mais de sua afetividade e acolhimento aos outros. Amorosidade para com o coletivo em alta. Cuidado para com amigos, acolhimento e sensibilidade em alta.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão emocional com sua carreira, status e autoridade estão em alta. Use de sua força subjetiva para fluir no mundo material. Sua sensibilidade será uma força e terá autoridade na resolução de problemas. Terá mais popularidade e visibilidade na medida em que expresse e comunique mais do seu pessoal no âmbito profissional.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua sensibilidade para se aventurar e buscar novas paragens é aumentada pela lua agora. Sua segurança aqui virá da busca do divino pela sensibilidade. Também terá mais segurança para ser mais audacioso e buscar novos caminhos. Criando raízes na liberdade e nas possibilidades futuras. Fé na sensibilidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua lhe estimula a estar mais receptivo ao outro no terreno afetivo e/ou sexual. Sua necessidade de troca afetiva profunda se faz mais presente. Estará mais entregue também às transformações da vida. Sair da zona de conforto e transformar emoções e hábitos será importante a partir da conexão com a própria sensibilidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Cheia lhe motiva ao contato emocional com o outro, com parceirxs, com o público e na vida social Sua sensibilidade para acolher e ser acolhido estará em alta. Busque a partilha afetiva, valorize aqueles que lhe amam e estão do seu lado. Partilhar lhe trará mais segurança emocional e senso de pertencimento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua conexão emocional com o mundo material, trabalho, rotinas e saúde está em alta. Use de seu amor e sensibilidade para realizar suas tarefas. Amar aquilo que faz na rotina lhe será muito gratificante. Sua sensibilidade expressa em algo útil lhe trará senso de segurança, conforto, realização e fluxo afetivo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia lhe traz maior confiança em si mesmo, no seu potencial e expressão de sua sensibilidade e sentimentos. Estará mais receptivo para viver aventuras, romances e tudo aquilo que seu coração mandar. Estará expressando mais amor a si próprio e aos que lhe procuram a luz e insight.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com