Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 06/10/2020) para seu signo

Consciencia da justiça

O Sol em Libra faz quadratura com Pallas em Capricórnio. A consciência da necessidade de justiça eficaz se faz alta. O dia de hoje nos pede sabedoria e imparcialidade para se lidar com qualquer situação. Conflitos e disputas pedem a luz da razão. Consciência do lado teórico, mas que também precisa da sabedoria pragmática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A necessidade da consciência do outro e das relações sociais se faz alta neste período para você. É preciso, porém, que seu senso de autoridade e justiça mediem tais relações. Aquilo que é justo tem de ser válido para todos. As relações no trabalho também pedem mais imparcialidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A sua conexão com um senso de justiça divina está em alta neste período. Também reforça sua conexão com seu eixo ético e princípios, pedindo compromisso com tal área. Questões práticas podem lhe desafiar neste sentido, mas lembre-se de fortalecer seus princípios e seguir sua ética.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede que seja justo em sua expressão e que tenha sabedoria emocional. Saiba se moderar a partir da ponderação sobre suas emoções profundas. Defenda o que é seu dentro da lei, de maneira justa e racional. Siga sua consciência.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência de suas emoções e motivações pessoais lhe levam a agir com mais imparcialidade e sabedoria perante o outro. Busque suas motivações internas para entender se o que vive em termos de relacionamento é algo justo e bom para ambas as partes. Fale e também se permita escutar.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje há uma clareza mental que lhe pede que haja com justiça e equilíbrio no mundo material. Sua capacidade comunicativa terá um tom bem conciliatório e de ponderação racional. Também trate seu corpo físico com mais equilíbrio e harmonia, se comprometendo com tais melhorias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de seu senso de valor próprio está alta neste período e lhe facilita uma autoexpressão justa, imparcial e honesta, tanto para consigo mesmo quanto para com os outros. Sua natural sabedoria tende a se expressar mais expressivamente. Pese seus desejos e trace metas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua natural qualidade de diplomacia, equilíbrio e justiça é muito motivada agora. Será preciso que haja de tal maneira, em especial no meio familiar e em relação às próprias emoções. Busque ponderação na lida com os outros e esteja centrado para não cair numa atitude reativa.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua conexão e consciência espirituais estão em alta neste período e isto lhe estimula a se comunicar com mais sabedoria, diplomacia e buscando conciliação. Ideias sábias são canalizadas do inconsciente, esteja atento. Escolha suas palavras bem antes de proferí-las.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este é um período que lhe traz consciência das relações humanas, das questões sociais, ambientais, amizades e grupos. Tudo isso é importante, porém você é relembrado de usar da sabedoria de seu próprio sistema de valores para ter boas relações coletivas. Sempre agradar não é a melhor saída, muitas vezes um "não" pode ser algo muito justo e sábio.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este é um período que lhe traz consciência de seu trabalho, autoridade, do impacto das suas ações e da sua imagem pública. Tudo isso é importante, mas deve estar junto de sua sabedoria pessoal. Saiba equilibrar com mais justiça o tempo profissional e pessoal, assim como o que mostra ao mundo lá fora.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seus ideiais, crenças e fé estão em alta, brilhantes e intensos. Você é lembrado, porém, que existe também justiça na misericórdia, compaixão e sensibilidade. Nem tudo precisa ser a ferro e fogo. Também use da sabedoria de sua intuição para enxergar além do óbvio em qualquer situação.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência de suas emoções profundas se fazem presentes neste período. Todavia, um pouco de racionalidade e frieza podem ser muito úteis, já que às vezes ficamos cegos perante determinadas emoções. Lide com as pessoas com mais imparcialidade e objetividade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com