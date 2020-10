Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 05/10/2020) para seu signo

Segurança para mudar

A Lua continua em Touro, nos trazendo segurança em nosso senso de valor próprio. Hoje ela faz trígono ao stellium de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Há uma facilidade em transformar as emoções e as estruturas. Estamos mais seguros e firmes para encarar os desafios de transformação das velhas estruturas. Há também uma praticidade emocional facilitada.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje é trabalhado em você um senso de segurança em seu valor próprio e talentos. Isso lhe facilita a transformação da carreira, mudando aquilo que for preciso ou abrindo novas portas. Estará bem mais seguro para "vender seu peixe". Segurança no que se quer para tomar as rédeas da própria vida.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua segurança em si mesmo e no seu senso de valor próprio lhe auxiliam na transformação de crenças e daquilo em que se acredita. Seus instintos mais aflorados lhe permitem buscar mais amplitude, novas paragens e transformar objetivos profundamente. Conexão eu-divino em alta.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A segurança que vem de sua conexão espiritual e/ou psicológica lhe permite experimentar novas facetas da vida a dois, da sexualidade e da troca de valores. Suas emoções estão mais fluidas e seguras, permitindo a cura de emoções intensas, largando couraças emocionais e se renovando.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua conexão de raiz com ideias de vanguarda, inoações, amizades ou grupos lhe amplia a visão, permitindo que renove suas parcerias e relações a dois. Esse "olhar de fora" pode lhe trazer bons insights sobre o que deve ser mudado na relação, assim como numa maior irreverência no nível social.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua segurança em seu senso de propósito, carreira e autoridade está em alta e isto lhe facilita trabalhar com mudanças nas rotinas, métodos e trabalho. Sua sensibilidade lhe pede que seja mais adaptável no mundo material. Também foco e disciplina nos cuidados com saúde e alimentação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A segurança que vem de sua fé hoje lhe permite que assuma mais o compromisso de ser você mesmo. Valorize seus princípios e os faça valer no comando de sua vida. Sua necessidade de uma vida mais livre e de acordo com seu senso de propósito profundo está sendo fortemente processada neste período.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A segurança que vem da conexão emocional profunda, tanto consigo próprio quanto com alguém a nível afetivo e/ou sexual lhe serão uma forte base para encarar as mudanças familiares e pessoais com mais tranquilidade. O contato com os sentimentos lhe permite uma renovação gratificante nos próximos tempos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Há uma segurança na parceria e na vida social que lhe estimula a se comunicar com mais veracidade. Você tem o papel, muitas vezes, de mostrar aquilo que é falho, que pode dar errado. Estará mais seguro para exercer tal papel, comunicando com maturidade e autoridade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A segurança no valor de seu trabalho está em alta, lhe permitindo expansões concretas e realistas na área financeira. Mas isso vem com esforço e para quem está disposto a colocar a mão na massa. O fluir emocional também traz um forte magnetismo de materialização.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A segurança emocional de ser quem se é de verdade lhe auxilia a ter mais calma para processar as profundas e intensas mudanças pelas quais passa agora. Confie em si mesmo e no comando da sua essência, pois está num processo de renascimento muito importante.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A segurança em suas próprias raízes e emoções lhe será muito útil para lidar com questões do inconsciente que devem ser trabalhadas agora. O oposto também é válido, já que tais mudanças psicológicas e/ou espirituais tendem a renovar a energia emocional e familiar. Busque fluidez.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A segurança em suas próprias ideias e conceitos lhe permite ter uma comunicação mais franca com as pessoas. Há um misto de razão com emoção que lhe flui pelas vias comunicativas e lhe permite a transformação de grupos, amizades e mesmo da coletividade.

