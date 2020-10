(foto: Iris Zanetti/divulgação)

"O que queremos é, de uma forma ou de outra, poder levar nossa música cada vez mais longe, emocionando e sendo emocionados" Rodrigo Toffolo, maestro



Em 2015, quando a Orquestra Ouro Preto visitou o repertório dos Beatles pela primeira vez, as versões orquestrais foram elogiadas pela crítica e, principalmente, pelo público. As duas vezes em que o grupo mineiro fez esse exercício estão registradas nos discos Tributo a The Beatles (2015) The Beatles: Vol. 2 (2020), ambos disponíveis nas plataformas digitais. Mas conferir isso ao vivo tem um gosto diferente.





Neste domingo (4), no Mix Garden, em Nova Lima, a Orquestra Ouro Preto será uma das atrações do Festival Integração: Beatles Music Live. No formato drive-in, como mandam as regras de segurança por conta da pandemia, o evento terá início às 18h. A banda The Black Dogs também vai se apresentar.





O festival será transmitido ao vivo pelo Portal UAI. “É a primeira vez que faremos uma apresentação nesse formato. Estamos bastante curiosos para saber como será. Ela seguirá o padrão de qualidade da Orquestra Ouro Preto, com algumas pequenas mudanças”, revela o maestro Rodrigo Toffolo.





“O som chegando pelo rádio do carro, por exemplo, vai exigir uma passagem de som mais semelhante à de lives e gravações do que de concertos tradicionais”, explica.





Beatlemaníaca

O repertório será formado por canções que integram o disco de 2015: Come together, Something, Let it be e Help!, entre outros clássicos. A apresentação está marcada para as 18h30. Às 19h30, a beatlemaníaca Juliana Umbelino conduz bate-papo com informações e curiosidades sobre o Quarteto de Liverpool. Às 21h45, entram em cena os músicos da banda The Black Dogs, com repertório dedicado ao grupo britânico Led Zeppelin.





Segundo Toffolo, será uma oportunidade para o público se reencontrar pessoalmente com a orquestra, pois o grupo foi obrigado a cancelar uma série de apresentações por conta da COVID-19. Desde então, os músicos têm se dedicado a apresentações remotas, no formato de lives.









Questionado sobre os planos futuros, Toffolo informa que a Orquestra Ouro Preto está desenvolvendo um longo planejamento para pôr em prática projetos prejudicados pela pandemia.





“Em 2020, fizemos 20 anos e todas as ações comemorativas foram suspensas. Daqui pra frente, montamos três linhas de atuação, cada uma prevendo um tipo de postura. A linha com pandemia, outra com distanciamento parcial e a que mais desejamos, com a doença erradicada e volta total de nosso público”, diz o maestro. “Mas, sendo sincero, o que queremos é, de uma forma ou de outra, poder levar a nossa música cada vez mais longe, emocionando e também sendo emocionados.”





FESTIVAL INTEGRAÇÃO: BEATLES MUSIC LIVE

Domingo (4), às 18h, no Mix Garden (Rua Projetada, 65, Jardim Canadá, Nova Lima). Ingressos: de R$ 40 a R$ 80, à venda na plataforma Sympla. A entrada de carros terá início às 17h. As apresentações serão transmitidas pelo Portal UAI.