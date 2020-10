Poema ilustrado mostra a destruição da floresta a fogo e motossera

O ilustrador Paulo Rea desenhou uma visão do perigo pela perspectiva dos animais (foto: Reprodução)

“Resta da floresta/um vago futuro,/largo campo, sem cor/e sem fruta”, diz um trecho do poema. “O fogo não escuta/Ruge feroz, brasa bruta/Cumpre o que promete,/não devolve o que destrói”, diz outra parte. O leitor pode ler tais versos da maneira que quiser, já que eles integram dois poemas narrativos de um mesmo livro, lançado em edição espelhada.





Melhor explicando: o infantojuvenil O corte e a chama (editora Pulo do Gato), com poema de Leo Cunha e ilustrações de Paulo Rea, trata de duas graves e urgentes questões ambientais – o desmatamento e as queimadas – que trazem uma trágica consequência: a destruição da fauna, da flora e dos povos das florestas.









Ao apresentar o texto à editora Márcia Leite, ela veio com a sugestão de incluir no projeto as ilustrações de Paulo Rea. O trabalho dele é de ilustrações em marcheteria. “Ele é muito envolvido com ecologia e faz tanto móveis (em madeira sustentável) quanto ilustrações. (Para as ilustrações) Vai cortando pedacinho por pedacinho e, no desenho no papel, vai colando, quase que como um quebra-cabeças”, explica Cunha.





ANIMAIS

O texto ganha outra dimensão com as ilustrações de Rea, que não reproduzem as cenas descritas pelo poema. São animais – macacos, onças, pássaros – que surgem com um semblante que parece o de um grito, chamando a atenção para a destruição de seu hábitat.





“Elas criam quase que uma metáfora, mostrando a coisa da tensão e perseguição”, avalia Cunha. Como a edição é espelhada (e os dois poemas são totalmente simétricos), há duas capas, uma referente ao corte e outra à chama. Basta virar o livro de cabeça para baixo para ter acesso à outra narrativa.





Como são duas partes de um mesmo todo, no meio da edição há o encontro da narrativa, por meio das ilustrações. “A ideia é que as duas coisas, fogo e corte, vão se prensando até se encontrar no meio”, diz Cunha.





O CORTE E A CHAMA

De Leo Cunha e Paulo Rea. Editora Pulo do Gato, 40 páginas, R$ 44,10 (Valor de pré-venda no site da editora. Até 11 de outubro, a compra inclui

kit com sementes e postal sobre árvores nativas brasileiras).