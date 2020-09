Mineiros emplacam indicações no Grammy Latino

O colombiano J Balvin na apresentação de seu álbum Colores, no último dia 19 de março, no México. Ele é o recordista de indicações neste ano, com 13 (foto: Alfredo Estrella/AFP )



A Academia Latina das Artes e Ciências da Gravação divulgou nessa terça-feira (29) a lista de indicados ao 21º Grammy Latino, que contempla obras lançadas entre 1° de junho de 2019 e 31 de maio de 2020.





Os músicos mineiros Toninho Horta e João Bosco receberam uma indicação cada um – o primeiro pelo disco Belo Horizonte (2020) e o segundo pela música Abricó-de-macaco, presente no disco homônimo lançado em maio passado.





Nascido em Belo Horizonte, Toninho concorre na categoria Melhor álbum de música popular brasileira. A música de João Bosco, cantor e compositor de Ponte Nova radicado no Rio de Janeiro, disputa o título de Melhor canção em língua portuguesa. Ele divide a indicação com seu filho, o filósofo Francisco Bosco, coautor da música.





Com duas indicações cada um, Céu e Emicida lideram as categorias dedicadas à língua portuguesa, ambos com seus mais recentes trabalhos, Apká! (2019) e AmarElo (2019), respectivamente.





Apká! disputa a categoria Melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa, enquanto o disco de Emicida concorre a Melhor álbum de rock ou de música alternativa em língua portuguesa.





Nascidos em São Paulo, eles são concorrentes também na categoria de Melhor canção em língua portuguesa. Céu disputa o prêmio com Pardo, composição que Caetano Veloso escreveu especialmente para ela, e Emicida concorre com a música-título de seu álbum – a canção tem um sample de Sujeito de sorte, de Belchior, e conta com a participação de Pabllo Vittar e Majur.





PARTICIPAÇÕES

O mineiro Samuel Rosa, do Skank, também comparece nessa categoria, em razão de sua participação na música A tal canção pra lua (Microfonado), de Vitor Kley. Libertação, escrita por Russo Passapusso, completa a lista de indicações. A música faz parte do disco Planeta fome (2019), de Elza Soares, e conta com a participação de Virgínia Rodrigues.





A premiação direciona os holofotes para nomes ascendentes na cena musical brasileira, como As Bahias e a Cozinha Mineira, Melim, Ana Frango Elétrico, Letrux e Mariana Aydar. Mas também contempla veteranos, como Maria Bethânia, Zeca Pagodinho, Ney Matogrosso e Margareth Menezes.





Na categoria Melhor álbum de música sertaneja, os registros ao vivo imperam. As duplas Fernando & Sorocaba e Zé Neto & Cristiano receberam indicações, bem como os artistas solo Michel Teló e Lauana Prado. A mineira Paula Fernandes marca presença com o disco Origens (2019), gravado durante show em Sete Lagoas. Foi nesse trabalho que ela lançou a música Juntos, sua versão para Shallow – música que contém a frase viral shallow now.





FILARMÔNICA

O álbum Almeida Prado – Obras para piano e orquestra, da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, concorre na categoria Melhor álbum de música clássica. Com regência do maestro Fabio Mechetti e participação da pianista Sonia Rubinsky, o registro apresenta três obras do compositor brasileiro, morto em 2010.





Após uma 20ª edição marcada pela pouca presença do reggaeton, o gênero latino ocupa em 2020 o mais alto posto da honraria, tendo ganho, inclusive, uma categoria exclusiva. Famosos por disseminar o estilo pelo mundo, J Balvin, Bad Bun- ny e Ozuna lideram as indicações gerais.





O colombiano Balvin, por exemplo, recebeu 13 indicações com os discos Colores (2020) e Oasis (2019), este último fruto de uma parceria com o porto-riquenho Bad Bunny, que recebeu 9 indicações. O também porto-riquenho Ozuna foi nomeado oito vezes.





Anitta, que acumulou cinco indicações nos anos anteriores, aparece na categoria Melhor Canção "urban" com a música Rave de favela, parceria com MC Lan, BEAM e o grupo de música eletrônica Major Lazer.





De acordo com a Academia Latina, os indicados foram selecionados entre mais de 18 mil inscrições para 53 categorias. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, o processo de inscrições se deu de forma on-line.





Com o tema ''A música nos humaniza'', a cerimônia de entrega dos prêmios está prevista para 19 de novembro. Ainda por causa do contexto da pandemia, o evento deverá contar com performances em várias partes do mundo e será ''ancorado'' em Miami, onde os vencedores serão anunciados.









Grammy Latino destaca reggaeton e música de Minas



Veja a lista de indicados nas categorias de língua portuguesa





Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

» N – AnaVitória

» Enquanto estamos distantes – As Bahias e a Cozinha Mineira

» Apká! – Céu

» Guaia – Marcelo Jeneci

» Eu – Melim ft. Você

Melhor Álbum de Rock ou de Música Alternativa em Língua Portuguesa

» AmarElo – Emicida

» Little electric chicken heart – Ana Frango Elétrico

» Letrux aos prantos – Letrux

» Universo do canto falado – Rapadura

» Na mão as flores – Suricato

Melhor Álbum de Samba/Pagode

» Mangueira – A menina dos meus olhos – Maria Bethânia

» Martinho 8.0 – Bandeira da fé: Um concerto pop-clássico (ao vivo) – Martinho da Vila

» Samba jazz de raiz, Cláudio Jorge 70 – Cláudio Jorge

» Fazendo samba – Moacyr Luz e Samba do Trabalhador

» Mais – Zeca Pagodinho

Melhor Álbum de Música Popular Brasileira

» O amor no caos volume 2 – Zeca Baleiro

» Belo Horizonte – Toninho Horta & Orquestra Fantasma

» Bloco na rua – Ney Matogrosso

» Planeta fome – Elza Soares

» Caetano Veloso & Ivan Sacerdote – Caetano Veloso & Ivan Sacerdote

Melhor Álbum de Música Sertaneja

» #Isso é churrasco (ao vivo) – Fernando & Sorocaba

» Origens (ao vivo em Sete Lagoas) – Paula Fernandes

» Livre vol. 1 – Lauana Prado

» Churrasco do Teló vol. 2 – Michel Teló

» Por mais beijos ao vivo (ao vivo) – Zé Neto & Cristiano





Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa

» Veia nordestina – Mariana Aydar

» Aqui está-se sossegado – Camané & Mário Laginha

» Acaso casa (ao vivo) – Mariene de Castro e Almério

» Targino sem limites – Targino Gondim

» Obatalá – Uma homenagem a Mãe Carmen – Grupo Ofa

» Autêntica – Margareth Menezes





Melhor Canção em Língua Portuguesa

» A tal canção pra lua (Microfonado) – escrita por Vitor Kley (interpretada por Vitor Kley e Samuel Rosa)

» Abricó-de-macaco – escrita por Francisco Bosco e João Bosco (interpretada por João Bosco)

» AmarElo – escrita por Dj Duh, Emicida e Felipe Vassão (interpretada por Emicida, Majur e Pabllo Vittar)

» Libertação – escrita por Russo Passapusso (interpretada por Elza Soares, BaianaSystem e Virgínia Rodrigues)

» Pardo – escrita por Caetano Veloso (interpretada por Céu)