Lançamento da revista 'Elipse' tem 'live' com Fabrício Boliveira

A segunda edição da revista audiovisual Elipse será lançada nesta quarta-feira (30), às 19h, no canal de YouTube da ONG mineira Contato, com live que reunirá o ator Fabrício Boliveira (foto: Estevam Avellar/divulgação), tema de um dos artigos, e o jornalista Paulo Henrique Silva, diretor da publicação. A dupla vai conversar sobre os desafios do audiovisual no país. A revista traz entrevista exclusiva do ator baiano Wagner Moura, relembra a trajetória do ator, cineasta e roteirista Anselmo Duarte, ganhador da Palma de Ouro de Cannes, em 1962, com o filme O pagador de promessas, e publica crônica de Orlando Senna sobreos avanços do cinema baiano na década de 1960.

DJONGA

BET HIP HOP AWARDS

O mineiro Djonga (foto: Daniel Assis/divulgação) é o primeiro brasileiro indicado ao Bet Hip Hop Awards, prêmio de destaque do hip-hop internacional. Ele vai concorrer na categoria melhor artista estrangeiro com Kaaris (França), Khaligraph Jones (Quênia), Meryl (França), Ms Banks (Reino Unido), Nasty C (África do Sul) e Stormzy (Reino Unido).





MOSTRA ON-LINE

JEAN VIGO

Os filmes do diretor Jean Vigo serão o destaque do cineclube on-line Bande à Part, iniciativa da Aliança Francesa. Com o tema Vigo em movimento, a mostra vai disponibilizar gratuitamente os longas À propos de Nice (1930), Taris, roi de l'eau (1931), Zero de conduta (1933) e O atalante (1934). Para ter acesso aos filmes e ao debate sobre a obra do cineasta francês, nesta quarta (30), às 18h, o público precisa se inscrever por meio do e-mail cultura@aliancafrancesabh.org.





CLIPE

ELNIÑO E RINCON

No clipe O homem preto vestido de branco, o rapper fluminense Thiago Elniño destaca a espiritualidade ancestral africana, homenageando Zés e Malandros, entidades importantes nos ritos da jurema e da umbanda. O vídeo conta com a participação especial de Rincon Sapiência, um dos nomes de destaque do hip-hop nacional.

DANÇA

DE QUE FALAM AS MÃOS

Projeto da Cia. de Dança Palácio das Artes, De que falam as mãos… estará em cartaz nesta quarta (30), às 19h, nas redes sociais da Fundação Clóvis Salgado. Idealizada e produzida durante o período de confinamento social, a coreografia se inspira nos sentimentos que movem a ação humana. O elenco é formado por Anahí Poty, Léo Garcia, Beatriz Kuguimiya, Cláudia Lobo, Christiano Castro, Ivan Sodré, Jorge Ferreira, Lucas Resende, Maíra Campos e Sônia Pedroso. A trilha sonora é de Dan Maia.

ANGELA RO RO

SHOW COM CONVIDADOS

Feliz da vida, show em comemoração aos 33 anos de carreira de Angela Ro Ro, está disponível no canal da Biscoito Fino no YouTube. A cantora, compositora e pianista recebeu os convidados Frejat, Diogo Nogueira, Jorge Vercillo,

Sandra de Sá e Paulinho Moska.

FILME

ROMANCE

O longa Todo dia está no catálogo da Netflix. Adaptação do best-seller homônimo de David Levithan, conta a história de Rhiannon, garota de 16 anos que se apaixona por uma alma misteriosa chamada A. Diariamente, a moça “incorpora” num corpo diferente, independentemente de gênero, cor ou idade. Angourie Rice, Justice Smith e Owen Teague estrelama produção.

ENSAIOS

PRÊMIO ISAIAS GOLGHER

A escrita como túmulo na obra de Bernardo Kucinski, de Ricardo Augusto Garro da Silva, conquistou o 2º Prêmio Isaias Golgher 2019-2020, realizado pelo Instituto Cidades Criativas em parceria com o Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG. Os ensaios Félix Nunes de Miranda (1670-1731): um cristão-novo entre dois reinos, duas crenças e duas inquisições, de Daniela Cristina Nalon e Angelo Adriano Faria de Assis, e A tabela periódica, de Primo Levi: um escritor entre dois ofícios, de Breno Fonseca Rodrigues, ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

LIVES DO DIA

(foto: Reprodução YouTube)

A banda Detonautas Roque Clube fará apresentação especial nesta quarta (30), às 20h, em comemoração ao aniversário de 43 anos do vocalistaTico Santa Cruz (C). O dia que não terminou, Olhos certos, Você me faz tão bem e Retorno de Saturno estarão no repertório. O show será transmitido ao vivo do Teatro dos Grandes Atores, Rio de Janeiro, pela Sound Club Live. Ingressos custam R$ 40 e podem ser adquiridos nesta plataforma.

ZEZÉ MOTTA

A cantora e atriz Zezé Motta é atração da Live conectados, nesta quarta-feira (30), às 19h. Ela bate papo com o ator e roteirista Cacau Hygino sobre sua carreira nos palcos, TV e cinema, defendendo a importância dos negros na cultura brasileira. A live vai ao ar no Instagram da plataforma Ubook.

FUGIO

Nesta quarta (30), às 19h, a cantora e compositora Tamara Franklin faz pocket show na página do Circuito Cultural UFMG no YouTube. O repertório traz as canções do disco Fugio, em que a mineira aborda temas como racismo e escravidão, além de homenagear o congado.

MARIA ADELAIDE

Nesta quarta (30), às 21h, a dramaturga e escritora Maria Adelaide Amaral conversa com a roteirista Marta Nehring sobre sua trajetória. A live marca a estreia do projeto BrPlot Encontro de Roteiristas, do BrLab, cuja programação vai até 28 de outubro. Alexandre Machado, Maria Ribeiro, Kléber Mendonça Filho, Juliano Dornelles, Marcelo Rubens Paiva e Ana Paula Maia serão os próximos convidados. Para assistir aos debates, é necessário o cadastramento prévio no site https://brlab.com.br/.

ALÍCIO AMARAL

Alício Amaral, da Cia. Mundu Rodá, é o convidado desta quarta (30), do projeto #EmCasaComSesc. No solo Memórias da rabeca, instrumentos musicais se tornam a voz, os pés e as mãos do artista. Dirigida por Juliana Pardo, a peça mistura poesia, música e teatro. A apresentação vai ao ar às 21h30, nas redes sociais do Sesc São Paulo.