Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 30/09/2020) para seu signo

Desafios de disciplina e sonhos

Marte retrógrado em Áries e Saturno em Capricórnio fazem quadratura. Nossa individualidade e curso de ação são desafiados pela disciplina, tradição, maturidade, paciência e limites. Aqui é preciso aprender a amadurecer e disciplinar as energias individuais. Saber lidar com frustrações de ouvir "não". A Lua se encontra com Netuno em Peixes, o que pode nos levar a buscar refúgio na fantasia. Aprenda a equilibrar realidade e sonho.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede que tenha paciência e realismo. Sair comprando brigas de poder pode ser um péssimo negócio agora. Aprenda a se disciplinar antes de tudo, amadurecendo seu senso de vontade, ação e realização. Suas emoções serão um refúgio espiritual e criativo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Raivas emocionais podem se chocar com barreiras culturais, religiosas, sociais, morais ou com crenças limitantes. Explodir não será uma boa resposta. Aprenda a resignificar suas emoções frente às limitações que se apresentam. Suas emoções buscam lar nas amizades e grupos, que podem ser bons apoios.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações sociais e de amizade podem ter um tanto de disputa ou conturbação neste período. Saiba respeitar seus limites emocionais. Você não precisa ser um ser sociável o tempo todo. A maturação emocional será um bom parâmetro para saber até onde ir com cada pessoa.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seu senso de autoridade está muito trabalhado neste período, mas é preciso rever para saber qual a melhor maneira de usá-lo. As relações serão desafiadoras. Querer controlar ou se deixar dominar pelo outro são duas faces da mesma moeda que precisam ser reavaliadas. A Lua em Peixes lhe auxilia a ter mais suavidade e visão espiritual para se lidar com tais realidades.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua luta pelos seus ideais e crenças está forte e aguerrida, todavia é preciso que se respeite os limites práticos, materiais e burocráticos. Será preciso amadurecer sua ação antes de comprar qualquer causa ou luta. Respeite também os limites do seu corpo físico e saúde, pois carece de disciplina agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua relação com sua própria sexualidade e emoções está fervilhando, mas é preciso que seja lapidada pelo seu senso de poder pessoal, vontades e autoridade. Você não precisa ser eternamente útil ao outro ou fazer todas as suas vontades (ou caprichos). Mas precisa se permitir vivências afetivas e/ou sexuais que sejam boas para você e suas reais necessidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

As relações românticas e de parcerias tem sido um desafio para você nos últimos tempos. Antes de tomar qualquer atitude impulsiva nesta área, olhe seriamente para suas emoções e sensibilidade. Será preciso que use de sua autoridade emocional antes de tudo. Respeite seus limites emocionais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua força de trabalho está intensa e o mundo material te chama. Todavia, será preciso amadurecer o senso de escolhas, organização e critério antes de sair realizando tudo quanto há. Se comprometer com o aprimoramento através dos estudos pode ser excelente agora. Saiba de seus limites na lida com colegas de trabalho também.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua necessidade de expressar a si mesmo, se divertir e viver a vida como uma aventura está em alta. Todavia, lembre-se que também tem compromissos materiais, portanto não saia fazendo gastos impulsivos e desnecessários. A expressão artística também precisa de técnicas de aprimoramento. Viva com liberdade, mas lembre-se que precisa de respaldo prático e objetivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Suas emoções pessoais estão fervilhando. Raivas afetivas e/ou familiares podem estar à flor da pele. Todavia, você passa por um processo de amadurecimento no qual precisa se disciplinar para lidar com tais emoções. E disciplinar não é o mesmo que reprimir. Reconheça as emoções com maturidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente e ideias estão a mil por hora. Algumas muito boas, outras nem tanto. Todavia, será preciso disciplina emocional e espiritual para se fazer boas escolhas e lapidar este lado mental para seu melhor uso. Firmeza na crença que a vida é justa e flui antes de loucuras geradas pelo separatismo mental.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu senso de valor prórpio está alto, todavia é preciso que haja limites, em especial ao se relacionar com as pessoas. Nem um egoísmo cego, nem uma subserviência submissa. Seus valores podem se chocar com o de pessoas, amizades, grupos ou sociedade, mas saiba expressá-los com maturidade antes de tudo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com