Documentário relata intervenção russa na eleição dos EUA em 2016

(foto: HBO/DIVULGAÇÃO )

Agentes do caos (foto), documentário sobre a intervenção russa na eleição dos EUA em 2016, estreia nesta terça (29), às 20h, na HBO e no streaming HBO GO. O filme, dirigido por Alex Gibney, revela dados contidos em relatório da Comissão de Inteligência do Senado norte-americano. Imagens inéditas de fábricas de trolls russas e vídeos encontrados na deep web do país também fazem parte da produção. Andrew Weissmann, promotor do FBI,

Andrew McCabe, ex-vice-diretor do FBI, John Brennan, ex-diretor da CIA, Carter Page, assessor da campanha de Donald Trump, e Margarita Simonyan, editora-chefe da agência estatal de notícias da Rússia, são alguns dos entrevistados. O documentário é dividido em duas partes, a segunda será exibida na quarta (30), no mesmo horário.





RELEITURA MUSICAL

AS BAHIAS E A COZINHA MINEIRA





A série Os ímpares, nesta terça (29), às 14h30, no Curta!, resgata discos esquecidos pela indústria fonográfica criados por nomes da cena contemporânea. No episódio desta semana, a banda As Bahias e A Cozinha Mineira faz nova versão para Partir do alto, canção do álbum Revolver, de Walter Franco. Além disso, a cantora Ava Rocha apresenta releitura da faixa título do disco.





CINEMA EM CASA

NOVOS FILMES





Seis novos longas estão disponíveis no catálogo do projeto Em casa com o Sesc. Entre eles está o sudanês aKasha, inédito no Brasil. É dirigido por Hajooj Kuka, preso em 17 de setembro com quatro artistas e ativistas do Sudão. O despertar das formigas, dirigido por Antonella Sudasassi Furniss, também faz parte da lista. Conta a história de Isabel, considerada boa mãe, esposa e nora, que se vê obrigada a rever seus sonhos e escolhas quando a família a pressiona para ter outro filho. O brasileiro Maria, não se esqueça que venho dos trópicos, de Francisco C. Martins, está no catálogo. Os longas podem ser assistidos gratuitamente no site sescsp.org.br/cinemaemcasa.





EMICIDA E IVETE SANGALO

TREVO, FIGUINHA E SUOR





O rapper Emicida e Ivete Sangalo lançaram nas plataformas de streaming a música Trevo, figuinha e suor na camisa, a primeira parceria deles. A música foi criada com base nos resultados de uma pesquisa realizada pela Natura Musical.





TOM NAS ESCOLAS

CONCERTOS

(foto: MultiRio/DIVULGAÇÃO )



Na terça (29) e quarta-feira (30), às 18h, acontecerá o Concerto Tom nas escolas, realizado pela Orquestra Sinfônica Juvenil Carioca. Hoje, o show contará com a participação especial de Maria Luiza Jobim (foto), filha do maestro Tom Jobim (1927-1994). Já na quarta, será a vez de Leila Pinheiro e do gaitista José Staneck marcarem presença. O concerto faz parte do Programa Orquestra nas Escolas. Alunos e professores da rede municipal do Rio de Janeiro estudaram, de forma on-line, o repertório de Tom Jobim. Os estudos são publicados nas redes sociais do projeto e abertos ao público. A transmissão das apresentações será feita ao vivo, pelas redes sociais do MultiRio. No repertório, Garota de Ipanema, Samba de uma nota só, Corcovado, Águas de março, Wave, Chega de saudade e O morro não tem vez.





MRS. AMERICA

ESTREIA





Mrs. América estreia nesta terça (29), às 23h, no Fox Premium 1. Serão exibidos dois episódios por semana, mas a série completa está disponível para assinantes no App da Fox. Com nove epsódios, o drama apresenta a luta entre o Era (Equal Rights Amendmen ou Emenda de Igualdade de Direitos), movimento liberal feminista norte-americano, e o Stop Era, liderado por mulheres da ala conservadora republicana. A produção foi escrita por Davhi Waller e recebeu 10 indicações ao prêmio Emmy. No elenco, Cate Blanchett, Gloria Steinem, Elizabeth Banks, John Slattery, Tracey Ullman, Jeanne Tripplehorn e Ari Graynor.





DITADORES NA LITERATURA

PALESTRA ON-LINE





A palestra “Os ditadores como fonte literária”, realizada pelo advogado, escritor e jornalista Ernani Buchmann, estará disponível a partir desta terça (29), às 11h, no canal de YouTube da Academia Mineira de Letras. Ele falará sobre a influência das ditaduras e ditadores na literatura mundial, com destaque para a América Latina. Entre os autores que abordaram o tema estão Joseph Conrad, Graham Greene, García Márquez e Vargas Llosa.





A BENÇÃO

NOVA SÉRIE





A série A bênção estreia nesta terça (29), às 21h, no Canal Brasil. Criada por Frederico Ruas e Leo Garcia, a produção brasileira conta com direção de Davi de Oliveira Pinheiro e Emiliano Cunha, e foi gravada em Porto Alegre. Com oito episódios, vai mostrar como a vida das pessoas foi afetada pela criação de uma droga capaz de bloquear o medo da morte. Na trama, Arthur (Aldri Anunciação) e Lerner (Werner Schünemann) são as mentes por trás da criação do medicamento, batizado por eles de “Bênção”.





MARIA RIBEIRO

PROVOCAÇÕES





A atriz, escritora e diretora Maria Ribeiro marca a volta das entrevistas presenciais no programa #Provoca, da TV Cultura. O episódio vai ao ar nesta terça (29), às 22h15, e também pode ser assistido no canal de YouTube da emissora. A conversa será mediada por Marcelo Tas e abordará a vida pessoal, política e profissional da atriz. Maria está em cartaz com a peça Pós-F, baseada em um livro de Fernanda Young, que morreu em 2019.





MINAS EXPERIMENTAL

SINFÔNICA DE MINAS





A partir desta terça (29), às 18h, o público poderá assistir ao concerto Minas experimental, com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais. O evento, realizado em 2009, foi uma homenagem ao centenário da visita do então rei da Bélgica, Alberto I, e sua mulher, rainha Elisabeth, a Minas Gerais. Foi a primeira vez que monarcas europeus vieram à América do Sul. A transmissão conta com depoimentos do maestro Oiliam Lanna e de Patrick Herman, embaixador da Bélgica no Brasil, marcando os 300 anos de Minas Gerais. A apresentação poderá ser vista no canal de YouTube da Fundação Clóvis Salgado até 6 de outubro.





Lives do dia





CELSO ALDOFO





Celso Adolfo, cantor e compositor, fará live nesta terça (29), às 20h, transmitida pelo canal de YouTube do artista. Ela faz parte da série Discografia e homenageará Frei Betto. Celso vai apresentar canções do disco Festa do padroeiro, de 1998. Rio lava-pés, Minha fé, Coração brasileiro, Calango dela e Água na bomba estão no reportório do mineiro.









JUAREZ MOREIRA





O violonista, compositor e arranjador mineiro Juarez Moreira fará live nesta terça (29), às 19h. Conhecido por misturar jazz, choro, bossa e rock, o artista recordará músicas marcantes de seus 50 anos de carreira. O contrabaixista Kiko Mitre e o baterista Lincoln Cheib são os convidados especiais do show, que será transmitido pelo canal de YouTube do Sesc São Paulo e pelo Instagram do Sesc Ao Vivo.