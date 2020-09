Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 29/09/2020) para seu signo

Curando feridas

A oposição do Sol em Libra com Quíron em Áries traz plena consciência de nossas feridas. O relacionar com o outro traz à tona nosso medo da solidão, de não sermos amados pelo que somos, medo de desagradar ou de ser independente. A racionalidade será um fator importante na análise e cura de tais feridas. É possível se relacionar, mas sem se abandonar no processo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Este período lhe pede que se abra e tenha consciência das relações. Todavia, o processo nem sempre é fácil e, neste caso, pode lhe relembrar o quanto já se feriu nesta área no passado. O propósito aqui é que você mude suas perspectivas sobre si mesmo e como lida com as pessoas. Seja autêntico.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este período traz consciência do seu trabalho e de todas as concessões que já fez por ele. Todavia, seu lado emocional e subconsciente lhe relembra das feridas de se anular em prol das obrigações, de relações de trabalho ou metas. Se cure escutando o que seu lado emocional quer lhe dizer e no que ele pode agregar em sua vida objetiva.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este período traz consciência de quem você é, de sua criatividade, centramento e espaço. Todavia é preciso que você se lembre que também faz parte de uma coletividade e de um sistema que conta com você. Ter uma perspectiva mais objetiva e pensar for da caixa serão bons auxiliares.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período traz consciência de seu lar, raízes, senso materno, passado e sentimentos diversos. Todavia, você é relembrado que também deve ter uma carreira, buscar sua autoridade e poder de conquista. É preciso ir além das fronteiras familiares e de sensibilidade, buscando firmeza e um pouco de espaço pessoal.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período traz consciência de suas ideias, capacidades comunicativas e relações sociais. Todavia, é relembrado de que a mente sem ética ou princípios é perigosa. Um pouco mais de fé, intuição e posicionamento ético serão importantes agora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período traz consciência de seu valor próprio, vida material e de tudo aquilo que é bem estabelecido e fixo. Todavia, você é relembrado que suas emoções profundas lhe pedem mudanças, sair da rigidez. Experiências transformadoras podem ser muito benéficas, pois ficar numa rotina robótica mata a alma. Encare suas emoções de frente para se curar.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um período em que você está muito consciente de si mesmo, suas qualidades e potenciais. A área dos relacionamentos será mais desafiadora, mas pode trazer muita cura também. Aprendizado de se relacionar, mas sem perder a própria identidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Este período lhe traz consciência de todo seu potencial espiritual e de alma, suas questões subconscientes e sua capacidade de uso do magnetismo e manipulação energética. Todavia, é relembrado que precisa dar uso prático para tais potenciais. Sair da idealização e botar a mão na massa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz consciência da vida social, amigos, grupos e da coletividade. Seu potencial de auxiliar a todos está alto. Todavia, este trânsito lhe relembra que, se não for você mesmo, não dará uma boa contribuição. Cura do lado autêntico e expressivo. O mundo precisa do seu verdadeiro eu.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período lhe traz plena consciência de seus potenciais de carreira, trabalho, autoridade e compromisso. Você está brilhando neste campo, todavia é relembrado que precisa ouvir seus sentimentos, necessidades pessoais, familiares, sonhos e desejos. Viver uma eterna busca de ambição, fama ou realização sem conexão emocional não auxiliará neste momento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe traz plena consciência de sua ética, princípios, fé, sabedoria e visão social. Todavia, você é relembrado que pode ser um pouco mais flexível, racional e levar as coisas de maneira mais leve. Buscar objetivos futuros é ótimo, mas é preciso dar os pequenos e pragmáticos passos no presente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe traz plena consciência de suas emoções profundas e capacidade de partilha. Todavia, é relembrado que precisa se bancar por conta própria, ter os pés firmes nos seus valores e não depender tanto dos outros. Cura do senso de autosuficiência a partir da conexão profunda consigo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com