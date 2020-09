Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 27/09/2020) para seu signo

Mente profunda e trabalho coletivo

Mercúrio entra em Escorpião. A mente passa a buscar profundidade, entendimento de minúncias, detalhes e tudo que se encontre nas entrelinhas. Mente investigativa e ligada ao emocional. Ceres entra em Aquário, nos relembrando que precisamos trabalhar por todos e nutrir a todos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A mente lhe levará a profundezas que devem ser analisadas e curadas. Entender suas emoções mais difíceis se faz necessário e que seja feito com maior desapego. Sua capacidade de trabalhar por um mundo mais justo e fraterno também está em alta.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A mente agora lhe leva a analisar com profundidade as relações. Um olhar mais profundo lhe auxiliará a resolver problemas de relacionamento. Pode ser que o outro tenha muito o que falar, esteja receptivo. Sua capacidade de trabalhar e servir estão em alta e lhe auxiliarão a progredir no trabalho.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua mente se volta agora para o pragmático, o trabalho, a rotina e a saúde. Mas tudo isso deve ter um olhar profundo, saindo do superficial. Seu olhar para enxergar além do óbvio está em alta. Sua capacidade de trabalhar pelo bem religioso, social e/ou ético também são estimulados.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de verbalizar e expressar quem você é a nível profundo está altíssima. Se permita uma expressão maior de sua verdade nua e crua. Sua mente se alinha com seu centro de verdade, sua essência. Sua capacidade de trabalho com emoções profundas também está estimulada.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua mente se volta para suas raízes, sua intimidade e tudo aquilo que lhe é familiar. Seu raciocínio passa pelo seu subjetivo e sua capacidade de transformar emoções difíceis. Verbalizações no meio familiar podem ser necessárias agora. Sua capacidade de auxiliar e trabalhar pelo outro também está em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente estará ainda mais aguda e profunda neste período. Seu senso crítico e fala franca estão em alta. Sua percepção daquilo que pode dar errado e que precisa ser transformado lhe auxiliará nesta fase. Sua capacidade de servir e ser útil também estará ainda mais em evidência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A mente se volta para questões materiais e financeiras. Sua percepção de como atrair recursos e administrá-los está em alta. Pense com os pés no chão e de maneira empreendedora, mas não de maneira óbvia. Expresse seu valor próprio intensamente. Trabalhe para se lapidar também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior eloquência, capacidade de raciocínio profundo e sagacidade. Estará mais estimulado a falar sob seu ponto de vista pessoal e subjetivo, que tende à sua natural profundidade. Integração emocional em si mesmo. Sua capacidade de trabalhar as emoções com objetividade está estimulada.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A mente se volta agora para questões inconscientes, psicológicas e/ou espirituais. Se permita o aprofundamento em tal setor, pois muitas emoções precisam ser ventiladas aqui. Vá além do óbvio na lida com questões sutis. Sua capacidade de lapidar a própria mente está em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta para as questões coletivas e grupais. Tudo aquilo que é difícil e precisa ser mudado no contexto de amizade, grupos ou sociedade lhe traz ideias profundas e transformadoras. Franqueza social. Sua capacidade de trabalhar pela melhoria financeira e material (pessoal ou coletiva) também está em alta.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta para a vida profissional ,autoridade e imagem pública. Sua necessidade de expressar sua irreverência e profundidade para o público será alta. Também de fazer escolhas profissionais, mas que seja algo além do óbvio, com profundidade. Ceres no seu signo (solar ou ascendente) lhe estimula a aparar as próprias arestas e se tornar uma versão melhor de si mesmo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A mente se volta agora para a amplidão, fé, objetivos futuros e conhecimentos superiores. Tudo isso lhe convida a aprofundar sua visão de mundo para além do óbvio. Intuição forte. Sua capacidade de trabalho emocional e espiritual estão muito estimuladas neste período também.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com