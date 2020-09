Orquestra Ouro Preto apresenta 'Beatles Vol. 2' em 'live' no domingo (27)

(foto: Íris Zaneti/DIVULGAÇÃO )

A Orquestra Ouro Preto (foto) apresenta o concerto The Beatles – Vol.2 em live neste domingo (27), às 11h, com transmissão nos canais do YouTube da Orquestra Ouro Preto e do Sesc Minas, diretamente do Grande Teatro do Sesc Palladium, em BH. Será o primeiro show do álbum, lançado em junho nas plataformas de streaming. A apresentação, regida pelo maestro Rodrigo Toffolo, terá no repertório as músicas Can't buy me love, I want to hold your hand, Twist and shout, Here comes the sun e The long and winding road. O disco traz uma combinação que une orquestra de cordas e banda de rock. Com arranjos de Mateus Freire, o álbum estabelece o diálogo entre os universos da música erudita e popular, dando continuidade ao projeto The Beatles, lançado em 2010, que circulou por várias cidades brasileiras e incluiu participação em uma edição da Internacional Beatle Week, na Inglaterra.





BAIANEIROS





O grupo Baianeiros fará neste sábado (26), às 15h30, a live Lelo folia in casa, em homenagem ao aniversário do baiano Lelo Lobão. Este será o terceiro ano consecutivo em que o grupo realiza apresentação especial para comemorar a data. Léo é um dos fundadores do grupo e ex-baixista da banda Chiclete com Banana. A live será transmitida pelo canal do YouTube do grupo.





(foto: Guto Muniz/DIVULGAÇÃO)



A PEQUENA SEREIA





O musical A pequena sereia (foto), da Cyntilante Produções, será apresentado ao vivo neste domingo (27), às 16h, no YouTube da Fundação ArcelorMittal e no Facebook do Diversão em Cena. No espetáculo, é contada a história da sereia Ariel, que, ao se apaixonar por um príncipe, decide deixar o mar e se aventurar no mundo humano. Mas, para isso, precisa fazer um terrível acordo com Úrsula, a Bruxa do Mar. Durante a apresentação, dirigida por Fernando Bustamante, os atores manterão três metros de distância entre si.



(foto: Marcos Hermes/DivulgaÇÃO)



GAL COSTA

75 ANOS COM SHOW AO VIVO





Para comemorar seu aniversário de 75 anos, Gal Costa (foto) fará show ao vivo e exclusivo, intitulado Gal 75, que será transmitido neste sábado (26), a partir das 22h, pelo TNT e na página do YouTube do canal. A apresentação da cantora terá um repertório especial, que contempla seus 55 anos de carreira. Não faltarão sucessos como Baby, Modinha para Gabriela e Sorte.





BEETHOVEN 250 ANOS

CONCERTOS NA TV





Para comemorar os 250 anos de nascimento de Beethoven, o programa Harmonia, da Rede Minas, receberá duas apresentações especiais neste fim de semana. No sábado (26), às 18h, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais executará, ao vivo, o concerto Fora de Série – Maratona Beethoven. Ele será transmitido direto da Sala Minas Gerais e também celebrará o aniversário de 15 anos do Harmonia. No domingo (27), às 14h, o programa transmitirá trechos do concerto de 20 anos da Orquestra Ouro Preto. Composições dos Beatles, Edvard Grieg e Valencianas fazem parte do repertório da apresentação. O jornalista Clóvis Ribeiro comanda a atração na emissora pública.



(foto: Reprodução de internet)



PANDAS OU ERA UMA VEZ EM FRANKFURT

ESPETÁCULO ON-LINE





O espetáculo Pandas ou Era uma vez em Frankfurt (foto) será transmitido neste domingo (27), às 19h, no canal do YouTube da Cia Banquete Cultural. A peça foi eleita pelo júri popular como o melhor espetáculo na categoria drama no 1º Festival de Teatro On-line em Tempo Real do Rio de Janeiro. Inspirada na obra A história dos ursos pandas (contada por um saxofonista que tem namorada em Frankfurt), do dramaturgo romeno Matei Visniec, a montagem apresenta a história de um casal de desconhecidos que acorda na mesma casa, lembrando-se apenas de fragmentos do que fizeram na noite anterior. Para ajudar a Cia Banquete Cultural, criadora da peça, foi lançada uma vaquinha on-line. O público poderá contribuir com o valor que desejar.





EDER SANTOS

BATE-PAPO NO AUDIOVISUAL





O cineasta e videoartista Eder Santos será o convidado do programa Cine104 em Casa. O bate-papo, que encerra a programação de setembro do projeto, será transmitido neste sábado (26), às 19h, pelas redes sociais do Cine104. O mineiro Eder Santos é um dos precursores da videoarte no Brasil e diretor do longa Deserto azul, que mistura características do cinema com artes plásticas. Na conversa, ele falará sobre a produção e o cenário contemporâneo do audiovisual no país. Deserto azul ficará disponível gratuitamente, até as 20h de domingo (27), na plataforma Vimeo. A senha para acessar o conteúdo está nas redes sociaisdo Centoequatro.





ITALO NA ONDA DO BEM

ESPECIAL





O especial Italo na onda do bem vai ao ar neste sábado (26), às 22h, no Off. Na atração, o campeão mundial Italo Ferreira mostrará os bastidores do desafio de surfe onda do bem, promovido pelo Projeto Ondas, que busca, por meio do surfe, ajudar crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Atletas e celebridades participaram do desafio com o objetivo de arrecadar doações.





MÃTÃNÃG, A ENCANTADA

ANIMAÇÃO INDÍGENA





A animação Mãtãnãg, a encantada será exibida, pela primeira vez, neste domingo (27), às 22h30, na Rede Minas. No curta, dirigido por Charles Bicalho e a indígena Shawara Maxakali, é contada a aventura de Mãtãnãg, mulher que decide seguir o espírito do marido, morto pelo veneno de uma cobra. Juntos, eles superam os obstáculos que separam os vivos do mundo dos espíritos. A animação foi criada como uma forma de preservar e divulgar a tradição e a língua do povo maxacali, natural do município de Ladainha, em Minas Gerais, e conta com desenhos e vozes dos membros da aldeia. A exibição faz parte do projeto Cinematógrafo especial CineOP.





RELAÇÃO OBSESSIVA

TENTADA PELO PERIGO





Neste sábado (26), o thriller Tentada pelo perigo será exibido, às 20h30, no Lifetime. No filme, Angela deseja que a irmã Nicole tenha mais equilíbrio em sua vida. Quando ela contrata Michael como novo executivo, acaba apresentando-o para a irmã, e eles começam a namorar. O relacionamento parece promissor, mas o rapaz se revela obsessivo. Estão no elenco os atores Aris Athanasopoulos, Joanne Boland e Celestine Caravaggio.





FESTIVAL DE GRAMADO

PREMIAÇÃO NA TV





O Canal Brasil transmitirá a cerimônia de encerramento do 48º Festival de Cinema de Gramado neste sábado (26), a partir das 21h. Após a conclusão das mostras competitivas de filmes e curtas, a entrega dos Kikitos será feita no palco do Palácio dos Festivais. Devido à pandemia do novo coronavírus, a premiação ocorrerá em um formato que obedeça aos protocolos de segurança.



(foto: Kika Antunes/Divulgação)



SHOW 20 ANOS DE AH!

PATRÍCIA AHMARAL NO YOUTUBE





O show 20 anos de Ah!, da cantora Patrícia Ahmaral (foto), será lançado no YouTube neste domingo (27), às 18h. A apresentação, realizada em 2019, no Cine Theatro Brasil Vallourec, contou com a participação especial do cantor Zeca Baleiro. O show celebrou os 20 anos de lançamento do disco Ah!, primeiro da carreira de Patrícia. Além da apresentação, serão disponibilizados depoimentos gravados pelo poeta e crítico Kiko Ferreira, pelo blogueiro Miguel Anunciação, pela cantora Titane, pelo artista Ricardo Aleixo e pelo radialista Tutti Maravilha.