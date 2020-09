D2 lança hoje o projeto multimídia 'Assim tocam os meus tambores'

Durante a quarentena, Marcelo D2 criou disco e filme inspirados em seu contato virtual com artistas e fãs (foto: Ronaldo Land/divulgação)

Processos colaborativos são inerentes à criação artística. O meio digital só veio como um facilitador para unir artistas. Com Assim tocam os meus tambores, projeto multimídia com lançamento neste sábado (26), Marcelo D2 escancara a produção em conjunto. É um disco e também média-metragem realizado na casa do rapper, por meio das redes sociais e com a participação de centenas de pessoas – familiares, parceiros (novos e velhos) e fãs. Processos colaborativos são inerentes à criação artística. O meio digital só veio como um facilitador para unir artistas. Com Assim tocam os meus tambores, projeto multimídia com lançamento neste sábado (26), Marcelo D2 escancara a produção em conjunto. É um disco e também média-metragem realizado na casa do rapper, por meio das redes sociais e com a participação de centenas de pessoas – familiares, parceiros (novos e velhos) e fãs.





Durante a pandemia, D2 faz do Twitch (plataforma de streaming que nasceu para a transmissão de jogos eletrônicos e vem sendo utilizada por vários artistas, que criam suas próprias “TVs” e interagem diretamente com os fãs) seu principal palco. Do início de julho a meados de agosto, em transmissões diárias realizadas de casa, ele começou o processo de gravação do disco.





LIVES Das 150 horas de lives no Twitch, D2 tirou boa parte do material que está nas 12 faixas do disco. Parcerias surgiram a partir das transmissões. Além disso, várias canções tematizam o conturbado momento atual.





As faixas em si são D2 na essência, com alguma autorreferência, samples de músicas antigas, batidas entre o soul, o funk e o samba – enfim, uma colagem bem-urdida de diversas fontes.





As faixas contam com a participação de Anelis Assumpção, Baco Exu do Blues, Criolo, Djonga, João Parahyba, Jorge Du Peixe, Juçara Marçal, Kassin, Kiko Dinucci, Rodrigo Tavares, Rogê e Russo Passapusso, entre outros.





O time é enorme, com a produção dos beats assinada por Nave, DJ Nuts, Kamau, Dr. Drumah, Barba Negra e Tropkillaz. Mário Caldato Jr., produtor de álbuns do Planet Hemp e de D2, ficou com a masterização do disco.





Ainda que tenham muita gente conhecida, as faixas que mais chamam a atenção não contam com nomes célebres. As sementes é onde a quebra da quarta parede se dá mais efetivamente. Cheia de malemolência, é creditada a D2 e Os Crias. Esse é o nome que o rapper deu aos integrantes assíduos e ativos dos chats de seu canal no Twitch. Pois a canção, que fala basicamente de espalhar o amor, reuniu um coro de mais de 100 vozes, enviadas através do chat.





É manhã (Vem) é uma faixa de D2 com Luiza Machado e Don L, rapper cearense radicado há alguns anos em São Paulo. Ela é a nova mulher de D2 (os dois se casaram em fevereiro) e diretora-executiva do projeto. Com interpretação delicada e íntima, a participação de Luiza dá um ar solar ao trabalho.





O clima família vai além, já que os três filhos do rapper, Maria Joana, Luca e Sain, também participaram. A primogênita registrou os bastidores do processo de criação do trabalho – o lançamento do making of está prometido para breve. Luca moderou os chats e atuou nas transmissões do pai, em lives que chegaram a 10 horas de duração. Já Sain participou de Pelo o que eu acredito, última faixa do álbum, na qual dividiu os vocais com Djonga. Outro bom momento é a contribuição de Jorge Du Peixe ao samba-rock Pela sombra.





O álbum será lançado nas plataformas de streaming a partir das 20h deste sábado. Mais cedo, às 13h, será transmitido pelo Twitch o média-metragem Assim tocam os meus tambores. D2 dirigiu o filme, todo rodado em sua casa, com ele e a mulher como protagonistas.

(foto: Ronaldo Land/divulgação)



ASSIM TOCAM OS MEUS TAMBORES

• Disco de Marcelo D2

• 12 faixas

• Lançamento neste sábado (26), a partir das 20h, no Spotify, Deezer e Tidal, e à meia-noite, no YouTube Music, Apple Music e Amazon Music. O filme homônimo será exibido às 13h, em www.twitch.tv/marcelod2









CONVIDADOS





» Anelis Assumpção

» Baco Exu do Blues

» Criolo

» DJ Nuts

» Djonga

» Don L

» João Parahyba

» Jorge Du Peixe

» Juçara Marçal

» Kamau

» Kassin

» Kiko Dinucci

» Luiza Machado

» Nave

» Rodrigo Tavares

» Rogê

» Russo Passapusso

» Sain

» Tropkillaz