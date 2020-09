Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quarta-feira, 23/09/2020) para seu signo

Individualidade reprimida

Marte retrógrado faz conjução com Lilith, a lua negra. Este movimento de Marte nos pede que revisemos nossas raivas, impulsos e senso de individualidade. A conjunção a Lilith nos relembra de tudo aquilo que reprimimos na faceta marcial: se deixamos de ser nós mesmos, se nos anulamos, se nos colocamos em segundo plano ou deixamos de agir. Botar isso tudo para fora como explosão ou impulso também é contraproducente. Medite hoje sobre sua individualidade e como pode melhor expressá-la daqui para frente. Magnetismo de ação alto.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje será especialmente intenso para você, ariano. Seu regente, Marte, faz conjunção com Lilith. Todo seu potencial reprimido lhe pede atenção. Ser impulsivo, agressivo ou inconsequente não é a resposta. Medite naquilo que precisa mudar em si mesmo para ser mais autêntico e se aproprie deste magnetismo; a partir disto criará asas para voar alto e ser quem é realmente.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Raivas e repressões guardadas no inconsciente podem vir à tona com especial intensidade hoje. Tentar reprimir ou “jogar para debaixo do tapete” não fará bem. O que lhe auxiliará será a busca terapêutica, meditativa ou espiritual para entender a negação de seu lado assertivo e individual. Aprenda a fazer as pazes com seu senso de individualidade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

As relações humanas poderão ser bem desafiadoras neste período para você. Raivas reprimidas em relação a amigos ou grupos podem fazer seu sangue ferver, mas tenha calma e use de sua natural capacidade racional. Também evite comprar brigas em redes sociais. Aprenda a se firmar como individualidade perante o coletivo, mas sem comprar brigas desnecessárias.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões de trabalho ou de abuso de autoridade podem lhe tirar do sério. Será preciso cuidado para tentar um viés mais racional e diplomático, se possível. Pode ser também que lhe testem no exercício de sua autoridade e se veja obrigado a colocar limites e dizer não, algo que é um desafio importante para você. Use da autoridade com justiça e seja autêntico na sua expressão profissional.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de afirmar suas crenças está altíssima, mas pode ser que repressões lhe façam exagerar em tal afirmação. O outro não é obrigado a concordar com você. Cuidado também com ações exageradas, precipitadas ou extravagantes das quais possa se arrepender. Lembre-se de buscar sua firmeza de fé e princípios do lado de dentro primeiro.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Raivas emocionais profundas podem vir à tona hoje. A tentativa de sempre reprimir o lado emocional pode lhe trazer ainda maiores problemas. Pare tudo e comece reconhecendo e aceitando todas as suas emoções e sentimentos, sem julgamentos ou críticas. Faça as pazes com seu lado emocional. A vivência afetiva e sexual pode ser muito gratificante, caso vivida com consciência.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Problemas com relacionamentos podem vir à tona. Você ou o outro enxergarão frustrações que a parceria traz. Se uma das partes deixou de ser quem é (ou ambos) em prol de uma suposta paz, terão de reavaliar isto. Fingir que nada acontece piora a situação. Tenha um diálogo honesto com o outro, usando de sua natural diplomacia e capacidade analítica.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O excesso ou falta de trabalho podem trazer raivas à tona. Não se sentir realizado com o que faz ou frustrado no cumprimento de tarefas rotineiras. Não desconte a raiva nos objetos, colegas de trabalho ou no seu corpo. Aprenda a interiorizar essa força toda que você tem para vencer no mundo. Lapidar a força bruta para alcançar grandes resultados práticos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua autoexpressão pode estar um tanto exagerada, já que estará em contato com tudo aquilo que reprimiu nesta área. Busque interiorizar sua força antes de tomar atitudes dramáticas ou egóicas. Frustrações nos romances devem ser encaradas com mais leveza. Lembre-se de ser você mesmo, autêntico e centrado. Também esteja atento à forma com que lida com crianças, apenas colocando limites de maneira justa e não pela agressividade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Emoções pessoais que foram reprimidas emergem aqui. Não tente ignorar suas emoções, mas use de sua natural capacidade de disciplina para lidar melhor com elas. Raivas ligadas à vida familiar, ao lar e ao passado, em especial, lhe pedem que tenha mais senso de sua própria individualidade. Lute a boa luta com seus complexos internos e seja você mesmo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Ideias que não foram expressas podem sair de sua boca no impulso. Muito cuidado com o uso da fala, para lutar somente por aquilo que seja realmente justo. Saber se calar é um talento muito útil, pois nem sempre retrucar resolve. A mente pode estar mais acelerada. Meditação e um pouco de solitude podem ser importantes para melhor trabalhar esta energia.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Raivas ligadas às finanças e ao mundo material podem vir à tona. A frustação de não ter alcançado algum objetivo prático precisa de ser trabalhada com meditação, oração, terapia ou qualquer outro recurso facilitador. Também a frustração de não ter se pautado nos próprios valores e cedido demais. Lembre-se que você é forte e capaz de se regenerar.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com