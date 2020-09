Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Segunda-feira, 21/09/2020) para seu signo

Transformação de valores

Ocorre hoje a conjunção exata de Vênus e Vesta no signo de Leão. Nosso senso de valor próprio e compartilhado passa pelo fogo interno da transformação. A consciência de nossos talentos e do quanto valemos está alta, assim como daquilo que esperamos das relações. Renove seus bens, valores e amores. Energia sexual em alta, mas que pode e deve ser canalizada na conquista de metas e objetivos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A valorização de quem você é passa por uma grande transformação. Ouse expressar mais sua criatividade, senso estético, arte e beleza. O quanto você sabe se valorizar? Foque em ser sua melhor versão. Os romances e aventuras também estarão em alta. Transforme-se a partir da autovalorização.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Seu fogo interno arde agora na valorização de suas raízes, família, ancestralidade ou lar. A vontade de redecorar, mudar ou transformar o ambiente pessoal reflete as mudanças emocionais que se processam hoje. Também mais intensidade na troca com pessoas mais próximas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Há uma transformação intensa de ideias e conceitos. Sua mente passa pela purificação para que possa expressar um pouco mais do seu amor e visão de justiça. A maneira como enxerga as pessoas pode mudar para algo um tanto mais receptivo, mas sem perder sua personalidade de vista.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O fogo interno arde hoje para você no sentido da renovação e transmutação material. Recicle, faxine, jogue fora, doe, reorganize. Pegue tudo aquilo que está parado e dê bom uso. Também a capacidade de se valorizar e ganhar dinheiro está estimulada. Reveja seus valores.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus e Vesta conjuntas no seu signo (solar ou ascendente) lhe fazem uma fonte muito intensa de amor, prazer e alegria. Seu fogo interno arde no sentido de se valorizar e de trocar afeto com os seres amados. Sua beleza estará radiante. Aproveite essa energia para conseguir dar o melhor de si nas relações e também por si mesmo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seus conceitos de amor e finanças são purificados hoje no reino sutil e subconsciente. Velhas questões podem ter de emergir para que sejam totalmente limpas, mas será algo bem terapêutico. Seu amor a nível universal está bem estimulado hoje, portanto conecte-se ao amor divino.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, passa pelo fogo de Vesta, lhe trazendo ainda maior atratividade. As pessoas notarão sua beleza, charme e valor. Sua capacidade de projeção para as massas está alta, já que sua vibração está intensa. Também pode se canalizar como um amor pelas boas causas coletivas e humanitárias. Amor múltiplo e universal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua imagem profissional ganha uma força e magnetismo fortes agora. Estará projetando valor próprio, criatividade e abertura ao público. Também é um período de reavaliar o que tem de melhor a oferecer profissionalmente. Energia alta para subir na carreira. Autoridade com amor.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A valorização de tudo que é amplo, expansivo e divino se faz muito alta hoje. Suas crenças e valores também passam por uma depuração positiva. Seu amor por tudo aquilo que transcende o mundo material está em alta. Necessidade de viver o amor de forma livre e autêntica.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A necessidade de troca afetiva e sexual está em alta neste período. Aqui você é convidado a partilhar com mais fervor e entrega. Não somente na troca sexual, mas na troca afetiva com qualquer pessoa. Questões de valor conjunto e heranças também passam por intensa transformação. Ame com profundidade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu fogo interno arde hoje no sentido de se relacionar com o outro. Estará mais intenso que o comum em tal expressão. Mudanças positivas nas relações se processam, pedindo maior autenticidade, um relacionar de forma mais verdadeira e sem máscaras. Viva a vida social com alegria.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua relação com o mundo material passa por transformações positivas. Lhe será pedido que tenha mais prazer e coloque mais de seu valor próprio naquilo que faz, no seu trabalho e ocupações rotineiras. Também pede um olhar mais amoroso e de cuidado para com o corpo físico.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com