Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 17/09/2020) para seu signo

Lua Nova em Virgem

Começa hoje um novo ciclo de lunação coma Lua Nova em Virgem. Momento propício para novos começos relacionados ao mundo material e prático. Invista no seu trabalho, ou em algo novo que lhe possa ser rentável. Inicie novas rotinas e cuidados.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos de rotina e trabalho. Comece uma nova dieta, rotina de exercícios físicos ou aquilo que sente que precisa para manter a saúde. Novas possibilidades de trabalho, vá atrás daquilo que quer, pois o potencial está alto.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos relacionados a romances, autoexpressão, criatividade e filhos. Organize tudo o que precisa para que seus projetos criativos floresçam muito neste ciclo. Novos romances ou então aprimoramento do que já existe. Potencial de gerar coisas novas de maneira organizada e planejada.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos relacionados à vida pessoal, emoções, família e lar. Pode ser uma grande reorganização em casa, ou um planejamento de mudança de casa, mesmo que não ocorra neste ciclo. Há também uma possibilidade de florescer no emocional a partir da análise objetiva e pragmática.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos relacionados ao mental. Ótimo período para iniciar novos estudos com dedicação e minúncia. Qualquer empreendimento relacionado à comunicação está facilitado. Este ciclo te pede uma visão mais racional e prática do mundo e relações à sua volta.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos relacionados às finanças e vida material. Este ciclo traz potencial grande para novos empreendimentos para lucrar. Também qualquer coisa que facilite e otimize sua vida material em qualquer aspecto. Mas lembre-se que precisará do pragmatismo e realismo virginianos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Nova ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Hoje é realmente o início de muitas novidades em sua vida. Lembre-se de contar com suas naturais qualidades de pragmatismo, realismo e senso crítico, pois está equipado para vencer. Muita energia potencial para crescer.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos relacionados ao espiritual, psicológico, artístico e subjetivo. Estamos às vésperas de seu aniversário (no caso de quem tem Sol em Libra), mas será preciso contar com rotinas e compromissos ligados ao espiritual neste ciclo. Trabalho de alma, busca por sabedoria sutil.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos relacionados às mídias, internet, grupos, amizades e ao coletivo. Seu potencial para contribuir com todos está em alta. Também para divulgar seus serviços na internet. As pessoas tendem a te enxergar como alguém capacitado a auxiliar. Esteja receptivo e auxilie como puder.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos relacionados à carreira, imagem pública e autoridade. Busque organizar da melhor forma possível seu currículo e a imagem que apresenta ao mundo. Novas possibilidades de trabalho ou ascensão. Plante aquilo que deseja colher em termos materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos relacionados à fé, expansão, mente intuitiva, estudos superiores e viagens grandes. Este é o momento de buscar expansão em sua vida, mas que seja bem organizada e realista. Planeje seu futuro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos e profundidade emocional. Se permita vivenciar a sexualidade e troca, mas sempre com segurança e cuidado. Se permita partilhar mais de seus dons e talentos, assim como ter mais profundidade nas relações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados às parcerias. Pode ser um novo amor, uma nova parceria profissional ou então o aprimoramento das que já existam em sua vida. Busque se colocar mais no lugar do outro, ouvindo-lhe e auxiliando com sua visão de crítica construtiva.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com