Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 15/09/2020) para seu signo

Maior liberdade amorosa

A quadratura de Vênus em Leão com Urano em Touro nos desafia nas relações e parcerias, especialmente as românticas. Um senso de exclusivismo e devoção é questionado. Por mais que se ame alguém, querer sua atenção exclusiva o tempo todo é algo um tanto egoísta. Busca por maior liberdade. No financeiro também precisamos de jogo de cintura para lidar com imprevistos e novidades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Romances muito dramáticos precisam ser revistos com um pouco mais de racionalidade e pragmatismo. Não alimente a tirania alheia, nem seja você um tirano do outro. Questões materiais também podem ser questionadas nas relações. Um pouco menos de extravagância material também.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

As relações familiares são questionadas pela nova visão de mundo que Urano vem lhe trazendo nos últimos tempos. Você não é obrigado a compartilhar dos mesmos valores que sua família e pessoas próximas, por mais que os ame. A vida te desafia a bancar quem você é integralmente, sem depender da aprovação alheia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas ideias são hoje questionadas. Por mais que se identifique e ame determinadas visões de mundo, aprenda a abrir a cabeça para novos valores mais espirituais e progressistas. Nem tudo pode ser explicado somente pelo que se enxerga. Processos sutis lhe questionam valores de maneira profunda.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Seus valores e visões pessoais são questionados por amizades, grupos e ideias mais progressistas e abrangentes. Se permita enxergar a vida pelas lentes de outros para sair um pouco do seu próprio mundo. Tente ter uma visão mais panorâmica. Não se agarre ao que possui de maneira teimosa. Expanda a mente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seus valores e autovalorização são questionados pelas inovações que pode e deve fazer em sua carreira. Novidades precisam ser abarcadas em seu trabalho, imagem pública e nas estruturas de sua vida. Você não deve deixar de ser quem é, mas deve ter maior flexibilidade para viver mudanças.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mudanças em seus sistemas de crença lhe pedem que reavalie totalmente suas relações, aquilo que valoriza e sua relação com suas emoções. Ousar se conectar ao seu lado emocional e espiritual será de grande ajuda. Saia um pouco do controle rígido e aprenda a confiar no fluxo da vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Suas relações com amizades e grupos são questionadas hoje por uma revolução emocional interna. Você não é obrigado a concordar com o outro ou com a maioria se isso não se alinha com sua verdade profunda. Esteja atento aos seus instintos e o que lhe dizem sobre determinadas pessoas e como lidar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Seu trabalho e carreira são questionados hoje pelas opiniões públicas ou por parceiros e pessoas conhecidas. Você pode agregar um pouco mais das mudanças sugeridas pelxs parceirxs no seu trabalho. Esteja aberto ao que o público lhe sugere, dentro de seu próprio senso crítico, claro.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seus ideais e sonhos são agora questionados pelas mudanças práticas que se processam em sua vida. A realidade pode não ser aquilo que você idealizou como meta, mas esteja de braços abertos para aquelas possibilidades reais que a vida lhe apresenta. Mais realismo para fazer tornar sonhos realidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A maneira como você troca com o outro é questionada pela crescente e rebelde vontade de ser quem é, trazida por Urano nos últimos tempos. Nem demais do jeito do outro, nem demais somente à sua maneira. Ouse viver sua sexualidade com mais liberdade e criatividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

As relações e parcerias são questionadas a partir de uma revolução emocional que se processa dentro de si mesmo. Você não é obrigado a concordar e estar disponível para o outro. Deixe que suas emoções lhe mostrem o que está errado na maneira de se relacionar e corrija-se.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O seu trabalho e a maneira como é feito é questionado por mudanças e ideias inovadoras. Busque se comunicar de maneira alternativa e progressista. Isto será útil para mudar realidades materiais e processuais estagnadas. Ame seu trabalho, mas esteja aberto às mudanças.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com