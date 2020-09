Curta! lança documentário sobre a vida de influenciadores digitais

Spartakus Santiago, nascido na Bahia, é um dos quatro influenciadores cuja rotina o filme acompanha (foto: FABRÍCIO MOTA/DIVULGAÇÃO)

Como é a vida dos influenciadores digitais fora da tela do computador e o que os levou a escolher ter essa ocupação? You tubers, documentário de Sandra Werneck e Bebeto Abrantes que estreia nesta sexta (11), no canal Curta!, reúne quatro youtubers para tentar encontrar as respostas para essas perguntas.





São eles Julia Tolezano, a popular Jout Jout Prazer (2,4 milhões de inscritos no YouTube), que fala principalmente sobre relacionamentos e a condição feminina; Arnaldo Taveira, criador do personagem Apóstolo Arnaldo (do canal Igreja Evangélica Pica das Galáxias, com 869 mil inscritos), que faz crítica social com humor, a partir das igrejas neopentecostais; Guilherme Terreri, criador da drag queen Rita von Hunty (do canal Tempero Drag, com 639 mil inscritos), que trata de temas contemporâneos (consciência de classe, discurso de ódio) com um viés na sociologia; e Spartakus Santiago, do canal de mesmo nome (208 mil inscritos), que fala sobre o mundo contemporâneo a partir de seu ponto de vista, um jovem negro e gay, nascido no interior da Bahia.

VÍDEOS A priori, a não ser a presença constante no YouTube, os quatro personagens não têm muito em comum. O filme os acompanha em casa e no trabalho – no caso de Jout Jout, desde o ano passado dando um tempo nas redes, em um período sabático na praia do Conde, na Paraíba – para tentar traçar um perfil dessas pessoas, que, com vídeos produzidos de forma quase artesanal, tornaram-se uma janela para seus próprios mundos.





“O que mais chamou a atenção para a gente, e é um conceito que atravessa o filme, é que a narrativa se equilibrava entre a pessoa e a persona”, comenta Bebeto Abrantes. “A Rita von Hunty é apaixonante, pois ela traz uma visão mais sofisticada e racional das drags a partir de um professor de literatura inglesa e portuguesa em São Paulo. Já a Jout Jout traz para o filme uma espontaneidade e um tratamento das questões femininas que são uma pedrada na cabeça da sociedade machista”, afirma.





Spartakus, de acordo com o diretor, é o único entre os quatro em que “pessoa e persona se encontram”. Abrantes afirma ter ficado com receio de que o ativismo acabasse dominando o discurso da personagem. “Foi decisivo o vídeo em que ele fala da solidão do negro homossexual, que inclusive tem um trecho no filme. Ali, fica claro como ele contorna a racionalidade do ativista de forma íntima e sincera.”





Vida real versus vida virtual é uma questão importante do mundo das redes sociais. O documentário consegue, ao mostrar os personagens em seus universos particulares, fugir do aspecto artificial que muitos influenciadores apresentam sempre que falam de si próprios. O filme vai além, ao mostrá-los fazendo coisas corriqueiras, que não vão parar na tela do computador.





Arnaldo, por exemplo, vive com a mulher e os filhos em um sítio na região de Petrópolis, na serra fluminense. A câmera o filma limpando a piscina e subindo em uma jabuticabeira. “Os outros têm certa coerência entre pessoa e persona. Já ele não. Sua persona se transforma de forma radical. Foi evangélico e largou tudo quando houve o escândalo da Igreja Renascer. Só que a mãe, a mulher e a filha são altamente evangélicas, ele as leva toda semana ao culto. Ao mesmo tempo, é o mais virulento deles, já foi ameaçado de morte, processado por deputados da bancada evangélica”, conta Abrantes.





YOU TUBERS

Documentário de Sandra Werneck e Bebeto Abrantes. Estreia nesta sexta (11), às 21h30, no Curta!. Reprises no sábado (12), à 1h30 e às 15h; e no domingo (13), às 22h30