Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 11/09/2020) para seu signo

Entre sonho e realidade

A oposição de Sol em Virgem e Netuno em Peixes mostra que a consciência das questões materiais e práticas ilumina o lado espiritual, sutil e emocional. Estamos diligentes e objetivos, mas também oscilando para o lado sonhador e sensível. A quadratura da Lua em Câncer com Mercúrio em Libra mostra conflito entre o sentir e o pensar. Precisamos hoje de integração.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua consciência brilha no cumprimento diligente de seu trabalho e tarefas. Mas seu lado sutil espiritual também se apresenta hoje, pedindo que seja integrado em sua rotina e vida prática. Ouça o que sua intuição tem a dizer sobre sua saúde e trabalho, pois ideias preciosas podem chegar.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua essência brilha neste período, trazendo unicidade, criatividade e um lado majestático. Todavia, sua sensibilidade lhe pede que olhe para o todo, o coletivo, aqueles que sofrem e precisam de ajuda. Seu brilho, seu sorriso e sua boa vontade e disponibilidade podem auxiliar a muitos neste momento.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A consciência de suas emoções pessoais, raízes, ancestralidade e família está alta neste período. E isto será muito importante, pois deve se refletir em seu trabalho, carreira e imagem pública. Você está fortalecendo suas raízes para que possa dar bons frutos. Conciliar vida pública e privada.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A consciência do mundo racional, objetivo e ao seu redor está alta. Suas ideias pragmáticas são muito estimuladas neste período. Todavia, é preciso conciliar com a sua mente intuitiva, artística e abstrata. Ideias superiores podem lhe ajudar a expandir sua visão de mundo, renovando este cenário.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A consciência de seus valores pessoais está em alta, assim como de suas posses materiais e vida financeira. Todavia, será preciso abrir sua sensibilidade para partilhar com os outros. Se valorize, mas também se abra para a troca afetiva e/ou sexual. Partilhar mais de seus dons e talentos trará gratificação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A consciência de si mesmo está alta agora, assim como de suas qualidades de raciocínio, cuidado, serviço, pragmatismo, senso crítico, meticulosidade, etc. Todavia, as relações trazem à tona o lado emocional, um pouco caótico, mas também sonhador, romântico, idealista e espiritual. União criativa de polaridades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A consciência das realidades espirituais, sutis e metafísicas está em alta neste período, lhe trazendo mais entrega e fluidez. Todavia, é preciso integrar com as muitas demandas materiais do momento. O senso de propósito espiritual lhe mostra agora como deve agir no plano material.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

A consciência do serviço em prol do coletivo está em alta. Você é lembrado que está inserido num contexto social que precisa de seu trabalho e esforço. Todavia, também será relembrado da sensibilidade de ser você mesmo, de expressar sua criatividade e autonomia. Esta é uma excelente forma para melhor trabalhar pelo coletivo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A consciência de sua imagem profissional, carreira, autoridade e senso de propósito estão em alta neste período. Seus esforços estão em pleno potencial de realização. Todavia, você é relembrado de que também precisa prestar atenção aos seus sentimentos profundos, sua vida íntima, suas raízes e o que é familiar. Seus sonhos são uma base segura para sua realização.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este período traz consciência de suas possibilidades de expansão, de sua intuição, fé, ética e conhecimentos superiores. Todavia, também é relembrado de que tais ideias superiores devem ter respaldo no seu presente, no seu cotidiano. Permita que suas ideias sejam trabalhadas por tais forças.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A consciência do valor compartilhado, sexualidade e transformações é muito trabalhada neste período. você está mais predisposto a partilhar, dar e receber. Todavia, será lembrado de que também é importante a vivência de seus valores pessoais, de buscar seu próprio prazer e realização material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A consciência dos relacionamentos, parcerias e vida social é muito ativada neste período. Seu olhar para os outros está evidente. Todavia, também é lembrado de suas necessidades pessoais, de viver sua própria sensibilidade e individualidade. O outro pode lhe auxiliar muito a enxergar potencias seus.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com