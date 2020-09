Beto Guedes montou repertório com hits de sua carreira, além de canções do Rolling Stones e de seu pai, Godofredo Guedes (foto: Livia Bastos/divulgação)



Depois de relutar um pouco, o cantor e compositor mineiro Beto Guedes aderiu às lives. Neste domingo (6) à tarde, ele se apresentará com convidados, dividindo os microfones com Samuel Rosa (em Quatro), Rogério Flausino (Sal da terra) e a cantora Carolina Lima (Sol de primavera). A transmissão via YouTube começa às 17h.

Beto comemora a participação dos três amigos. “São músicos de outras gerações, mas que sofreram influência do Clube da Esquina”, comenta. “Rogerinho vai cantar Sal da terra, que gravamos com o Jota no meu DVD de 2001. Samuel fará comigo a Quatro, ninguém nos viu cantando essa música juntos”, observa o anfitrião.





O repertório será uma espécie de resumo da obra dele. “Pensei em algo que apresentasse o que foi mais visto pelo meu público, as coisas conhecidas. Canções que tocaram em novelas e outras bastante pedidas durante os shows. Acho que consegui listar o que o público mais gosta”, conta. “A live ficará muito legal, ainda mais porque estou contando com a participação dos amigos.”





Beto não está compondo durante o confinamento social, mas tem planos. “Penso em fazer um DVD, convidar algumas pessoas, rearranjar algumas músicas e cantar outras em inglês. Por enquanto, não penso em transformar a live em DVD, mas também não vou descartar a ideia. Vamos ver o que vai sobrar do material. Quem sabe sai um trabalho?”, comenta.





Rogério Flausino diz que é um prazer se apresentar com Beto Guedes, revelando que guarda em casa todos os vinis dele. “Sal da terra reedita o encontro que ocorreu em 11 de setembro de 2001, quando houve o atentado às Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Naquele dia, o Beto gravou o DVD dele no Teatro Francisco Nunes. O vídeo está no YouTube e tem muita audiência. Volta e meia, o pessoal posta de novo”, afirma.





O vocalista do Jota Quest comenta que Beto Guedes sempre lhe pareceu o mais roqueiro da turma do Clube da Esquina. “O Clube é a fusão do rock dos Beatles com jazz e MPB, mas com aqueles acordes malucos, deliciosos e únicos criados por aquela turma. O Beto sempre me pareceu o mais novo, me passou aquela coisa de ser o mais rock and roll, no melhor sentido da palavra. Sempre o ouvi muito, colocando os discos dele para ficar curtindo. As canções do Beto me fazem muito bem.”





Brevê

Produtora e diretora do show on-line, a cantora Bianca Luar promete surpresas. O palco da live será o estúdio do Jota Quest, no Belvedere. Entre as novidades, o público verá fotos inéditas, slides e filmes lembrando o Beto Guedes aviador. Desde criança, o músico cultiva paixão por aeronaves. Chegou a construir um Paulistinha, nos anos 1990, e tirou brevê.





O repertório da live terá 22 canções. Beto será acompanhado por Ian Guedes (guitarra), Will Motta e Cristiano Caldas (teclados), Adriano Campagnani (baixo), Rogério Delayon (guitarra e bandolim), Arthur Rezende (bateria) e Guda (percussão).





Além de hits de sua carreira – Lumiar, Amor de índio e Sol de primavera (parcerias com Ronaldo Bastos), Luz e mistério (com Caetano Veloso) –, Beto vai cantar músicas do Rolling Stones (Ruby tuesday), de Flávio Venturini e Murilo Antunes (Nascente), de Fernando Brant e Milton Nascimento (Maria solidária e Veveco panelas e canelas) e de Dalton (Espelho d'água), entre outros compositores. Outra que não vai faltar é Cantar, composta por Godofredo Guedes, pai dele.





QUANDO ENTRAR SETEMBRO

Live de Beto Guedes e convidados.

Neste domingo (6), às 17h, no canal oficial do artista no YouTube.