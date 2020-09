Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Domingo, 06/09/2020) para seu signo

Relações intensas

Vênus entra no signo de Leão. Nossa necessidade de troca romântica ganha o centro do palco, ganhando proporções grandes e até um pouco dramáticas. Lembre-se que deve se relacionar a partir da sua própria consciência e desejos. Na parte financeira também estamos mais audaciosos e dispostos a arriscar. Vesta no mesmo signo acende ainda mais nosso fogo interno. Sexualidade intensa e como faceta integral de nós próprios.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua necessidade de liberar sua "diva interior" será alta. Mostre ao mundo seus talentos e qualidades que farão que se apaixonem por você. Romances em alta. Prazer em se cuidar, em aprimorar a autoimagem. Também boa relação com crianças e filhos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua regente, Vênus, vem lhe relembrar do prazer de ter um lar agradável e que seja a sua cara. Também é relembrado de se relacionar com os familiares e pessoas mais próximas com mais calor e amorosidade. Torne seu ambinete pessoal mais belo e pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Sua necessidade de se comunicar estará ainda mais alta, pois quer dividir suas ideias com os semelhantes. Lembre-se de tambem escutar. Use da diplomacia para melhor expressar suas ideias. Perceba toda a beleza e harmonia que estão à sua volta e nas pequenas coisas.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua identificação com suas posses materiais estará maior neste período. Valorize seus pertences na medida certa. Vivência dos prazeres sensoriais em alta. Também seus valores pessoais e crenças estão ainda mais reforçados, viva a vida de acordo com o que acredita.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe agregando com charme, sensualidade e valor próprio. Sua necessidade de buscar romance, troca sexual e prazeres está em alta. Seu lado mais doce também se expressará mais neste período. Viva sua "diva interior".

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Suas relações precisam ser repensadas e recicladas neste período. Analise se não tem exigido demais do outro ou se talvez o outro o faça. Necessidade de olhar relações e finanças sob um viés mais espiritual. A relação com o lado invisível da vida ganha ares de aventura e intensidade.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua regente, Vênus, lhe trará agora mais energia fogosa, sedutora e sexual. Sua relação com grupos fica facilitada. Necessidade de encontrar maior liberdade nas relações. Sua paixão será a coesão de situações coletivas. Pode sentir mais necessidade de expor a própria imagem para o público.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Vênus vem agregar valor à sua imagem profissional. Estará mais apto a impressionar figuras de autoridade e abrir portas profissionais a partir de sua criatividade e talento. Invista na melhoria de sua imagem. Mostre ao mundo seus talentos, graciosidade e intensidade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O amor lhe pede que expanda suas fronteiras. Busque pessoas que lhe auxiliarão a expandir e crescer. A energia sexual pede liberdade. A valorização da fé também está em alta, numa verdadeira relação amorosa com o divino. Amor pela natureza e ar livre também se expressa.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu fogo sexual arderá bem forte neste período. Viva essa faceta com criatividade e intensidade. A necessidade de viver valores conjuntos deve ser expressa. Valorização de tudo que é oculto e profundo. Necessidade de relacionamentos sem máscaras.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O romance está no ar para você. Viva a relação a dois com paixão e entrega. Criatividade ao se relacionar. Também a vida social fica mais intensa, lhe pedindo um olhar mais generoso para os outros. Bom momento para a convivência, mas sem perder de vista quem você é.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pelo trabalho se expressa aqui. Se o ama, isso ficará mais evidente. Se não, o período é bom para refletir o que satisfará seu coração em termos de trabalho. Busque mais prazer, beleza e alegria na rotina. Busque mais prazer também na alimentação e cuidado com o corpo físico.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com