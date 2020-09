Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 05/09/2020) para seu signo

Mente imparcial

Mercúrio entra no signo de Libra. Nossa mente tende a passar pela objetividade, imparcialidade e equilíbrio. Aqui é preciso ponderar bem antes de fazer qualquer escolha. Nossa comunicação tende a ser mais diplomática e conciliatória.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta agora para a área dos relaciomentos. Se coloque mais na posição de escuta, permita mais espaço para o outro se abrir com você. Uma visão mais imparcial e justa lhe auxiliará muito neste período. Também é uma boa época para ponderar os prós e contras das relações.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para as rotinas, hábitos e saúde. Tente ter uma mentalidade mais equilibrada, buscando ponderar e equilibrar no seu trabalho. Busque diplomacia nas relações profissionais. Também mais equilíbrio na alimentação e cuidados com o corpo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, vai lhe pedir uma expressão mais bela, sociável e glamurosa. Seu poder de atração está em alta e aqui é uma combinação de beleza e inteligência. Expresse aquilo que acredita com inteireza, mas sem perder a diplomacia e bom senso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta para a família e suas obrigações pessoais. Comunique-se com seus familiares com ponderação e objetividade. Também analise suas emoções no sentido de achar mais equilíbrio. Verbalize o que sente. A mente aqui também tende a ir ao passado numa nostalgia de memórias.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade de se comunicar e verbalizar estará muito em alta neste período. Suas palavras agora terão o poder de encantar e convencer. Mas é uma persuasão pelo encanto e não pela imposição. Expresse com clareza suas crenças e ideias.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua mente se volta agora para as questões financeiras e materiais. Seu regente, Mercúrio, lhe pede equilíbrio para organizar sua vida material. Você tende, no geral, a funcionar bem na organização não somente de sua vida material, mas da do outro também. Use da clareza de raciocínio de agora para resolver quaisquer pendências.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior eloquência e oratória. Expresse suas qualidades naturais de atração e sociabilidade através de sua fala e comunicação. Também um ótimo momento para se entender melhor e fazer integração de suas partes.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Sua mente se volta agora para o reino espiritual e sutil. Sua intuição estará ainda mais aguçada, lhe trazendo preciosos insights. Sua parceria e comunicação com o mundo espiritual será em alta. Também ótimo para qualquer tipo de terapia, pois está integrando emoções inconscientes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para as relações sociais, amizades e grupos. Comunique-se mais com seus amigos, troque, se divirta. Use de diplomacia para lidar com qualquer situação grupal. Divulgue suas ideias e use suas capacidades para fazer deste mundo um lugar melhor. Ideias inovadoras.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta neste período para sua carreira. Essa mente orientada ao trabalho lhe auxiliará a traçar metas, melhorar seus contatos profissionais e comunicar com mais graça sua imagem profissional. Divulgue seus talentos e capacidades. Bom para ponderar suas possibilidades profissionais.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente quer agora amplidão e explorar novas possibilidades. Abra a mente para novos conhecimentos e áreas de estudo. Também a intuição estará mais alta. Filosofar sobre a vida, a fé e as muitas possibilidades e significações será importante. Busque amplidão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para o emocional profundo, sexualidade e transformação. Entre nesta área com equilíbrio e objetividade. Suas ideias estão sendo recicladas neste período, se permita ir além da superfície. Exploração afetiva e / ou sexual também propícia neste momento.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com