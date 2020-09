Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sexta-feira, 04/09/2020) para seu signo

Amor com racionalidade

O sextil de Vênus em Câncer com Mercúrio em Virgem traz um equilíbrio entre a necessidade de troca afetiva e a mente crítica. Há uma sabedoria aqui para se verbalizar as emoções, mas sem pieguices. Amor prático. A quadratura a Marte em Áries nos estimula no campo sexual, na conquista. Mas lembre-se que Mercúrio entra na equação como racionalidade para não cometermos excessos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu regente, Marte, continua lhe reforçando sua independência, assertividade e individualidade. Hoje há um estimulo para usar dessa força para buscar a relação afetiva, para se abrir mais e comunicar o que sente. Ser autêntico não exclui a necessidade de troca afetiva e romântica que existe em você.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O bom aspecto entre Vênus (sua regente) e Mercúrio lhe pede verbalização do seu amor, daquilo que você sente e de quem você é. Há uma dose extra de coragem aqui para sair da zona de conforto e se expressar. Busque enxergar o que há de bonito e belo ao seu redor.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A expressão do seu prazer está em harmonia com a comunicação no lar e ambiente pessoal. Viva a vida com mais prazer, deixe seu ambiente agradável e funcional. Expressar seus valores no meio familiar está facilitado. A relação com pessoas de fora pode estar mais desafiadora, mas lembre-se de manter sua serenidade e equilíbrio.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) te faz mais amoroso, compassivo, sensual e ligado ao prazer. Sua mente está alinhada a isto, aliando o senso de praticidade ao de alegria e prazer. Verbalize sua amorosidade e aquilo que tem de melhor. As relações de trabalho podem ser mais desafiadoras.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua relação com a inspiração, com seu subconsciente e com o lado espiritual pode te auxiliar agora com excelente inspiração de como lidar com o mundo material e ganhar dinheiro. Busque a comunhão com o divino, isto terá influência grande no mundo material. Inspiração com realização.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, tem te reforçado em seu lado intelectual, prático, curioso e diligente. O sextil com Vênus mostra hoje uma capacidade de boas relações com grupos e amizades. O seu olhar crítico poderá trazer benefícios às relações (sendo críticas construtivas, claro). Verbalize também seus ideais, aquilo em que acredita.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão com o lado espiritual será de grande ajuda para que seu trabalho funcione bem, para que progrida na carreira ou ainda para que encontre um propósito maior na vida. Deixe sua intuição te guiar e aprenda a escutar. Sua imaginação também pode ser uma fonte rica de soluções agora.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Ocorre hoje uma harmonia entre sua visão espiritual e suas relações de amizade e com grupos. Sua comunicação grupal está em alta e estarão abertos a ouvir a beleza de seus ideais, de sua fé ou de suas crenças. Sua necessidade de expandir e buscar amplidão encontra respaldo intelectual.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seus sentimentos profundos estão em harmonia hoje com seu propósito de vida, sua carreira. Busque esse prazer emocional, pois tal sentimento lhe fará progredir no mundo material. Significação profunda de propósito. Suas energias afetivas e sexuais lhe serão úteis no progresso material.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O amor e as parcerias estão em harmonia com sua visão de vida, com seu senso de divindade e significado. Dialogar com o outro sobre o que acredita será importante, mesmo que hajam emoções desafiadoras. Comunique-se, pois assim consegurá entendimento mútuo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente está conectada a seu emocional profundo e isso lhe auxiliará grandemente em sua vida prática. Tenha conversas honestas com seus companheiros de trabalho. Deixe seus sentimentos te mostrarem as melhores soluções materiais. Também deixe essa forte intuição te guiar na melhor maneira de cuidar da saúde e curar o corpo físico.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A valorização de si mesmo está em harmonia com a necessidade de comunicação com o outro. Aprenda a trocar com o outro de forma autêntica, sendo quem você é. Romances em alta. Sua capacidade de troca afetiva e intelectual são muito mobilizadas hoje.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com