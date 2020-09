Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Quinta-Feira, 03/09/2020) para seu signo

Sabedoria para resolver conflitos

A oposição de Lilith em Áries e Juno em Libra nos coloca frente a frente com nossas frustrações ligadas a casamento, parcerias e vida social. Será preciso um olhar honesto para se entender onde deixou de ser você mesmo em prol das convenções sociais, ou simplesmente para criar uma suposta harmonia com o outro. O trígono de Sol em Virgem com Pallas em Capricórnio nos traz uma sabedoria pragmática e realista que auxiliará na resolução de conflitos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

As cobranças do outro podem lhe tocar em suas frustrações. Analise com mais calma e frieza o que lhe incomoda no outro, pois, muito provavelmente, há algo disso em si mesmo. Aprenda a ter um senso de autonomia sensato. A vida material e o trabalho serão um excelente canal para transmutar tais questões.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Os compromissos materiais podem lhe trazer raiva ou frustração, em especial se não tiverem um senso de propósito. O mesmo vale para as relações no trabalho. Não viva como um robô, busque entender a vida sob prismas mais amplos. Há um senso de sabedoria em buscar a fé e a expansão agora.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A relação com os filhos e com os mais próximos são questionadas. Aqui é preciso usar da força da racionalidade para atender às demandas verdadeiras e não aos caprichos. Aprenda a ter um olhar mais frio e racional. Há também uma sabedoria emocional que lhe permite um discernimento quanto às próprias emoções.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A relação com a família pode lhe trazer sentimentos difíceis ou frustrações. Você tende a trabalhar pela harmonia no lar, mas também precisa ter um olhar mais maduro e usar mais da própria autoridade. Também pode ser algo relacionado aos próprios sentimentos pessoais. Use de sabedoria pragmática para resolver os problemas.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

As relações com irmãos, parentes, vizinhos ou conhecidos podem gerar frustração agora. Lembre-se de se guiar pelos seus princípios antes de tudo. Não faça concessões se não sentir-se bem com a própria consciência. Expressar aquilo em que acredita será fundamental. Deve ser feito de maneira equilibrada, mas faça-o.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O compromisso com uma vida muito parada e fixa pode lhe trazer frustrações. Também as questões financeiras. Aprenda a escutar mais seu lado emocional, encare de frente suas raivas e questões subjetivas. Isso tudo lhe auxiliará a sair da estagnação e enxergar a vida material sob outro prisma.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Procure entender se a sua atitude não tem tolhido a liberdade alheia ou a sua própria. Um excesso de cobrança ou dependência do outro pode causar frustrações e dificuldades nas relações. Aprenda a contar consigo próprio primeiro, aí sim terá um patamar saudável para se relacionar com equidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Idealizar muito e agir pouco na prática podem ser fontes de frustração. Seu compromisso com o mundo da imaginação, espiritual, emocional e energético está em alta, mas é preciso agir no mundo material, tomar medidas práticas e realizar. Escute suas necessidades práticas.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Vida social, grupos, vida virtual ou amizades podem ser pontos de frustração. É importante saber dizer "não" quando sentir isso dentro de si. Não confunda seu otimismo com permissividade. Busque sua força interna, seu centro de comando de sua vida. As melhores relações são aquelas nas quais se pode ser autêntico.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O compromisso com a carreira, trabalho e imagem pública podem ser fontes de frustrações agora. Aprenda a escutar o que sua sensibilidade pede. Você é muito dedicado e esforçado, mas precisa lembrar de respeitar os próprios limites também. Permita-se mais acolhimento e vivência emocional.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Certas visões de mundo, doutrinas, congregações e ideias podem gerar frustração. Aprenda a decidir o que é bom a partir de sua própria capacidade mental. Você é bom em vivenciar grupos, mas precisa se lembrar que tem direito a ter opiniões divergentes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A comunhão com o outro pode ser fonte de frustração agora, em especial se tem deixado seus valores pessoais de lado para agradar. Nem tudo precisa ser dividido, saiba equilibrar o quanto doa e recebe. Também o depender pode ser frustrante, portanto canaliza sua força para realizar sua prosperidade.

