Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Terça-feira, 01/09/2020) para seu signo

Amadurecendo o amor

A oposição de Vênus com Saturno nos relembra das limitações do amor. Por mais que desejemos troca, carinho e afeto, também será preciso encarar as dificuldades, os limites e amadurecer as relações. A quadratura a Lilith em Áries nos instiga em nossas individualidades. É preciso buscar as motivações individuais antes de se pensar nas alheias.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe relembra de que, por mais que se queira ser amado e acolhido, é preciso respeitar os próprios limites. Troca afetiva não é sinônimo de manipulação ou chantagem. Lilith lhe relembra que este é um período em que sua autonomia deve ser trabalhada para que as relações sejam mais verdadeiras.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas palavras podem estar doces, mas a receptividade pode não ser a melhor. Respeite os limites próprios e alheios. Não podemos obrigar o outro a aceitar nossas crenças e ideais. Se mantenha firme no que acredita, mas não desanime caso o outro não concorde com você. Isso é algo natural nas relações humanas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de valor próprio pode encontrar barreira ou rejeição plea parte do outro. Nem todo mundo precisa compartilhar de nossos valores e isso é uma lição importante hoje. Tenha a sabedoria de escolher bem o que compartilha e com quem. Cuide de si mesmo com sabedoria e maturidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

As relações hoje pedem limites. Será preciso amadurecer e ter um olhar sério. Os caprichos seus ou do outro precisam ser amadurecidos. Relação também pede concessão. Aprenda a buscar o amor dentro de si mesmo e não projetá-lo no outro, pois isso pode pesar muito as relações. Doe um amor maduro e ciente de limites.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua busca por amor incondicional e sublime está em alta, porém é preciso um olhar mais amadurecido. O outro não tem obrigação de suprir todas as suas necessidades e caprichos emocionais. Aprenda a ser justo no que exige do outro. Se que amor incondicional, seja o primeiro a doar. Busque a disciplina do amor devocional e estará no caminho do verdadeiro amor.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje pede que você exerça sua autoridade para colocar limites justos. Pode ser em situações de grupo, virtuais, amizades ou em qualquer outro agrupamento. Quem quer agradar a todos, acaba não agradando ninguém. Se paute no que é correto e saiba dizer "não" quando preciso.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Exigências profissionais e no mundo lá fora podem te pedir limites. Não espere uma saturação emocional. Use de seu bom senso e autoridade para esclarecer e saiba dizer "não" quando preciso. Relações de trabalho pedem amadurecimento. A imagem que você projeta ao mundo também.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/9 e 21/11)

Convivências em grupos religiosos ou por afinidade ideológica precisarão de limites justos de sua parte. Nem sempre é possível agradar a todos e você naturalmente tem muita consciência dessa realidade. É preciso amadurecer o ponto de vista daquilo que são seus princípios e defendê-los justamente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As necessidades afetivas e sexuais do outro (e as suas próprias) carecem de limites. Aprenda a escolher parceirxs com mais maturação e discernimento. Também os caprichos financeiros de outras pessoas lhe pedirão que dê limites justos. Valor compartilhado deve ser amadurecido.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu regente, Saturno, está domiciliado no seu signo, reforçando todas as suas qualidades naturais de empreender, construir, dar limites, mostrar a realidade e ter perseverança. As relações e parcerias lhe exigem emocionalmente, mas é preciso saber de seus limites pessoais. Equilíbrio eu-outro.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de um ambiente de trabalho harmônico está em alta, todavia há questões emocionais que carecem de atenção. Se as relações são desafiadoras, aprenda a expressar maduramente o que sente. Se nem tudo sai conforme o que planejou, aprenda a ter jogo de cintura e aceitar as limitações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje você pode experimentar um certo senso de indadequação social. Aprenda a se valorizar, mesmo que muitos não te aprovem. A sua aprovação tem que vir da sua consciência, da qual você deve assumir compromisso fiel. Se, por outro lado, são críticas construtivas, aceite-as como uma forma de lapidação e melhora de si mesmo.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com